Футбол
Главный тренер «Лиона»: если Моуринью заменит меня, я буду гордЧемпионат вчера в 10:23
Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал информацию о возможном назначении португальского специалиста Жозе Моуринью на пост наставника французской команды.
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Бруно Женезио: «Будет приятно, если Моуринью сменит меня на посту главного тренера „Лиона“»
Sportbox.RUвчера в 11:32
Главный тренер «Лиона»: «Если Моуринью заменит меня, я буду невероятно горд»
Евро-футбол.рувчера в 11:01
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:34, Ашберн
Футбол
Три игрока «Барселоны» могут перейти в «Аякс»
Защитник Хуан Миранда и полузащитники Ориоль Бускетс и Рики Пуиг могут перейти летом из "Барселоны" в "Аякс", утверждает Catalunya Radio.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Митинг в Ингушетии закончился столкновениями с полицией
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Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
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Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Авто
Немецкие СМИ предсказали успех внедорожника Lada 4x4 Vision
Немецкий журнал Stern оценил внедорожник Lada 4x4 Vision, отметив его "своеобразный" дизайн.
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В скандально известной школе Большого Камня сменился директор
В скандально известной школе №2 в Большом Камне, где произошел самосуд над проблемным пятиклассником, сменился директор.
Обновлено в 00:28
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
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Общество
Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах
Медицинский персонал роддома в башкирском Салавате, где сотрудники смеялись над озвученными руководством цифрами о зарплатах, рассказал в интервью сайту ufa1.ru об условиях труда и уровне окладов.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Чубайс, Тимакова, Волошин и Дворкович поручились за Абызова
«Прошу суд приобщить к материалам дела письма и личные поручительства Александра Волошина, Аркадия Дворковича, Анатолия Чубайса, Анны Федермессер, Чулпан Хаматовой, Натальи Тимаковой», — сказал адвокат.
Обновлено вчера в 11:43
Шоу-бизнес
«Собираюсь стать отцом»: Корчевников внезапно поделился секретом
Обновлено вчера в 08:46
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СМИ наглядно показали, что у MacBook есть проблемы с клавиатурой
Источник фото: The Wall Street Journal О том, что новое поколение MacBook имеет определенные проблемы с клавиатурой, начали говорить еще в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие
Появилось видео последствий удара Израиля по Алеппо
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК
Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
13 военных погибли при крушении вертолета в Казахстане
Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных на борту разбившегося вертолета. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Энергетика
Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества
Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Футбол
Луиш Фигу: «Рамос заслуживает „Золотой мяч“»
Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу считает, что защитник мадридцев Серхио Рамос заслуживает "Золотого мяча".
Обновлено вчера в 23:53
Космос
NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС, сообщил источник
NASA попросила Роскосмос отложить запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" к Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 22:04
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено 26 марта в 15:27
Здоровье
Минздрав регламентирует получение пациентами выписок из медкарты
В заявлении, которое составляется в свободной форме, должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контакты – почтовый адрес, электронная почта и телефон, а также наименование медицинских документов, выписки из которых или копии которых нужны, или период, за который необходимы сведения о состоянии здоровья.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Гуаидо назвал дату начала операции по свержению Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо вечером в среду, 27 марта, назвал дату начала процесса свержения действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Экс-сенатор стала детским омбудсменом в Новосибирской области
Бывший сенатор Совета Федерации Федерального Собрания от Новосибирской области Надежда Болтенко назначена уполномоченным по правам ребенка в регионе, сообщил на сессии законодательного собрания Новосибирской области спикер регионального парламента Андрей Шимкив.
Обновлено в 01:04
Происшествия
В Гватемале грузовик переехал 30 человек
Не меньше 30 человек погибли в результате ДТП в Гватемале.
Обновлено в 01:18
Политика
Британский парламент отверг восемь вариантов сделки по Brexit
Восемь альтернативных вариантов сделки с Брюсселем по Brexit отклонили британские законодатели в ходе голосования в Палате общин.
Обновлено в 00:53
Здоровье
Московские больницы проведут в апреле дни открытых дверей
Московские больницы в апреле проведут для москвичей бесплатные консультации, обследования и лекции на различные темы в рамках проекта "Входите, открыто!" столичного департамента здравоохранения, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:52
Общество
Жителей Камчатки предупредили о повышенной опасности схода лавин
Специалисты предупредили о повышенной опасности схода лавин в горных районах Камчатки, сообщает в четверг Камчатский противолавинный центр.
Обновлено вчера в 20:57
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Общество
Опрос: россияне назвали самые раздражающие привычки коллег
Порядка 12% россиян раздражает в коллегах курение и запах табачного дыма, 10% назвали привычку сплетничать самой нервирующей.
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой ответил на обвинения в её смерти
Первый муж Юлии Началовой и экс-участник группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской впервые прокомментировал смерть певицы.
Обновлено вчера в 08:12
Общество
Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным
Обновлено вчера в 11:49