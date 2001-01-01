Футбол

Главный тренер «Лиона»: если Моуринью заменит меня, я буду гордЧемпионат вчера в 10:23

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал информацию о возможном назначении португальского специалиста Жозе Моуринью на пост наставника французской команды.
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Брюно Женезьо: «Буду очень горд, если Моуринью заменит меня в „Лионе“»

Спорт-Экспрессвчера в 21:20

Тренер «Лиона»: «Буду очень горд, если меня сменит Моуринью»

Sports.ruвчера в 21:59

Главный тренер «Лиона»: если Моуринью заменит меня, я буду горд

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Бруно Женезио: «Будет приятно, если Моуринью сменит меня на посту главного тренера „Лиона“»

Матч ТВвчера в 11:32

Бруно Женезио: «Будет приятно, если Моуринью сменит меня на посту главного тренера „Лиона“»

Sportbox.RUвчера в 11:32

Главный тренер «Лиона»: «Если Моуринью заменит меня, я буду невероятно горд»

Евро-футбол.рувчера в 11:01

Главный тренер «Лиона»: будет приятно, если Моуринью сменит меня на посту

RT на русскомвчера в 12:59
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
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Вычислен опасный уровень потребления алкоголя и сигарет

Специалисты объяснили, что их исследование призвано привлечь внимание к тому факту, что даже умеренное потребление алкоголя и курение небольшого количества сигарет наносит серьезный ущерб здоровью.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено в 04:14
Происшествия

Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова

Обновлено вчера в 07:40
Кино

Анджелина Джоли сыграет в фильме от Marvel

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли может сыграть в супергеройском фильме компании Marvel.
Обновлено в 02:29
Авто

Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ

Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».
Обновлено вчера в 13:00
Общество

Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах

Обновлено вчера в 23:35
Политика

Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве

Бывший губернатор Хабаровского края и полномочный представитель в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев был задержан сотрудниками главного следственного управления СКР 28 марта в Москве.
Обновлено в 03:45
Экономика

Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Культура

YouTube удалил новые видео Парфенова и Дудя

YouTube удалил новые видеозаписи журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:53
Общество

В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену

В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.
Обновлено в 03:26
Политика

Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Обновлено в 01:05
Общество

Правительство обсуждает новое применение системы «Платон»

Министерство может только предлагать правительству обязать мусоровозы использовать «Платон», отмечает бывший чиновник, занимавшийся транспортом: Минтранс хочет максимально активно использовать систему, изначально ожидалось, что она позволит решать много задач.
Обновлено вчера в 17:25
Спорт

Траньков отказался тренировать пару фигуристов Тарасовой и Морозова

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков больше не будет тренировать российскую пару фигуристов Евгения Тарасова / Владимир Морозов, сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 03:22
Транспорт

Станцию метро «Каховская» закроют 30 марта на два года

С 30 марта для пассажиров будет закрыта станция метро "Каховская", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Грузовик в Гватемале протаранил толпу: десятки погибших

Обновлено в 02:36
Политика

Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы

Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
Обновлено в 03:11
Транспорт

«Аэрофлот» увеличит количество рейсов в США в новом расписании

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличит количество рейсов в США в летнем расписании, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Армия и оружие

Первую «Варшавянку» для ТОФ спустили на воду в Петербурге

В Санкт-Петербурге спустили на воду подводную лодку проекта 636.3 «Варшавянка» для Тихоокеанского флота.
Обновлено в 03:58
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Наука

Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг

Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Технологии

«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного

Пользователи телефонной сети «Билайн» смогут получать дополнительный трафик интернета или бесплатно раздавать интернет за 8-ми часовой сон, за временный отказ от сотового телефона и прогулки, сообщают «Открытые системы».
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия

«Коммерсант» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова

Обвиняемый в хищении 4 млрд рублей экс-министр Михаил Абызов создал преступное сообщество, состоящее из двух обособленных групп.
Обновлено в 02:27
Экономика

Киргизия и Россия подписали 16 соглашений

Киргизия и Россия подписали 16 межправительственных и инвестиционных соглашений, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства экономики республики.
Обновлено в 03:46
Политика

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

В Югре задержали четвертого исламиста, готовившего теракты

В Ханты-Мансийском автономном округе задержан четвертый участник банды, готовившей теракты на территории региона, следует из доклада главы окружного управления МВД Василия Романицы, озвученного в четверг на заседании региональной Думы.
Обновлено в 03:28
Экономика

РБК: штат ВЭБ.РФ сократится на 2,5 тыс. сотрудников

В ходе реорганизации ВЭБ.РФ под сокращение попадают около 2,5 тыс. человек, передает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:54
Происшествия

При крушении вертолета в Казахстане погибли военные

При крушении вертолета в Казахстане погибли военные 13 человек погибло при крушении.
Обновлено в 01:18
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Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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