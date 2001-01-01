Футбол
Главный тренер «Лиона»: если Моуринью заменит меня, я буду гордЧемпионат вчера в 10:23
Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал информацию о возможном назначении португальского специалиста Жозе Моуринью на пост наставника французской команды.
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Бруно Женезио: «Будет приятно, если Моуринью сменит меня на посту главного тренера „Лиона“»
Sportbox.RUвчера в 11:32
Главный тренер «Лиона»: «Если Моуринью заменит меня, я буду невероятно горд»
Евро-футбол.рувчера в 11:01
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
Наука
Вычислен опасный уровень потребления алкоголя и сигарет
Специалисты объяснили, что их исследование призвано привлечь внимание к тому факту, что даже умеренное потребление алкоголя и курение небольшого количества сигарет наносит серьезный ущерб здоровью.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено в 04:14
Происшествия
Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова
Обновлено вчера в 07:40
Кино
Анджелина Джоли сыграет в фильме от Marvel
Известная голливудская актриса Анджелина Джоли может сыграть в супергеройском фильме компании Marvel.
Обновлено в 02:29
Авто
Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ
Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве
Бывший губернатор Хабаровского края и полномочный представитель в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев был задержан сотрудниками главного следственного управления СКР 28 марта в Москве.
Обновлено в 03:45
Экономика
Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка
Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Культура
YouTube удалил новые видео Парфенова и Дудя
YouTube удалил новые видеозаписи журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:53
Общество
В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену
В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.
Обновлено в 03:26
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Общество
Правительство обсуждает новое применение системы «Платон»
Министерство может только предлагать правительству обязать мусоровозы использовать «Платон», отмечает бывший чиновник, занимавшийся транспортом: Минтранс хочет максимально активно использовать систему, изначально ожидалось, что она позволит решать много задач.
Обновлено вчера в 17:25
Спорт
Траньков отказался тренировать пару фигуристов Тарасовой и Морозова
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков больше не будет тренировать российскую пару фигуристов Евгения Тарасова / Владимир Морозов, сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 03:22
Транспорт
Станцию метро «Каховская» закроют 30 марта на два года
С 30 марта для пассажиров будет закрыта станция метро "Каховская", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Грузовик в Гватемале протаранил толпу: десятки погибших
Обновлено в 02:36
Политика
Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы
Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
Обновлено в 03:11
Транспорт
«Аэрофлот» увеличит количество рейсов в США в новом расписании
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличит количество рейсов в США в летнем расписании, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Армия и оружие
Первую «Варшавянку» для ТОФ спустили на воду в Петербурге
В Санкт-Петербурге спустили на воду подводную лодку проекта 636.3 «Варшавянка» для Тихоокеанского флота.
Обновлено в 03:58
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Технологии
«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного
Пользователи телефонной сети «Билайн» смогут получать дополнительный трафик интернета или бесплатно раздавать интернет за 8-ми часовой сон, за временный отказ от сотового телефона и прогулки, сообщают «Открытые системы».
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
«Коммерсант» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова
Обвиняемый в хищении 4 млрд рублей экс-министр Михаил Абызов создал преступное сообщество, состоящее из двух обособленных групп.
Обновлено в 02:27
Экономика
Киргизия и Россия подписали 16 соглашений
Киргизия и Россия подписали 16 межправительственных и инвестиционных соглашений, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства экономики республики.
Обновлено в 03:46
Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
В Югре задержали четвертого исламиста, готовившего теракты
В Ханты-Мансийском автономном округе задержан четвертый участник банды, готовившей теракты на территории региона, следует из доклада главы окружного управления МВД Василия Романицы, озвученного в четверг на заседании региональной Думы.
Обновлено в 03:28
Экономика
РБК: штат ВЭБ.РФ сократится на 2,5 тыс. сотрудников
В ходе реорганизации ВЭБ.РФ под сокращение попадают около 2,5 тыс. человек, передает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:54
Происшествия
При крушении вертолета в Казахстане погибли военные
При крушении вертолета в Казахстане погибли военные 13 человек погибло при крушении.
Обновлено в 01:18
Важное за сутки
Россиянка рассказала о тяготах жизни с большой грудью
Обновлено вчера в 23:05