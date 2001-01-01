Футбол
Главный тренер «Лестера» подтвердил будущий переход Магуайра в «МЮ»Чемпионат вчера в 23:35
Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс подтвердил, что руководство «Манчестер Юнайтед» договорилось с клубом о приобретении центрального защитника Гарри Магуайра.
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Главный тренер «Лестера» подтвердил согласование суммы трансфера Магуайра с «Манчестер Юнайтед»
Евро-футбол.рувчера в 17:42
«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Лестером» самый дорогой трансфер защитника в истории
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