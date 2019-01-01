Футбол

Главный тренер «Краснодара» высказал все, что думает о Мамаеве
Российский Диалог
14:58

Мусаев признался, что с полузащитником "Краснодара" проводилось много разговоров о дисциплине и поведении вне футбольного поля. Как подчеркнул главный тренер, в клубе никто не желает зла Мамаеву. По его мнению, Павел Мамаев и Александр Кокорин уже сделали нужные выводы.
Российский Диалог14:58
с чего всё началось

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев - о Павле Мамаеве

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев выразил свое отношение к истории с полузащитником команды Павлом Мамаевым.
Спорт-Экспресс07:30

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Главный тренер «Краснодара» высказал все, что думает о Мамаеве

Российский Диалог14:58

«Зла никто не желает». Главный тренер «Краснодара» ответил, жалко ли ему Мамаева

Life.ru12:27

Тренер «Краснодара» прокомментировал ситуацию с Павлом Мамаевым

Кубань 2408:28

Тренер «Краснодара» Мусаев объяснил жесткую реакцию клуба по отношению к Мамаеву

Нева Спорт08:20

Тренер «Краснодара» рассказал об отношении к Мамаеву

News.ru08:17

Главный тренер «Краснодара» Мусаев рассказал, жалко ли ему Мамаева

RT на русском07:50

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев - о Павле Мамаеве

Спорт-Экспресс07:30
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
Футбол

У Тони Крооса диагностирован разрыв мышцы левой ноги

В медицинском отчете сообщается, что у 29-летнего немца диагностирован разрыв второй степени приводящей мышцы левой ноги.
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Футбол

Мартино возглавил сборную Мексики

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Гол Азмуна помог Ирану крупно обыграть Йемен на Кубке Азии

Сборная Ирана крупно обыграла команду Йемена в матче группового этап Кубка Азии.
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Самедов может подписать контракт с «Крыльями Советов»

Директор по развитию самарских «Крыльев Советов» Александр Шикунов заявил, что клуб близок к подписанию контракта с экс-полузащитником «Спартака» и сборной России по футболу Александром Самедовым.
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Футбол

Аленичев взял бы Глушакова в аренду

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев заявил, что взял бы в аренду полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.
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Футбол

Салах и Неймар не попали в команду года FIFA 19

Создатели видеоигры FIFA 19 выбрали команду прошедшего года.
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Футбол

«Краснодар» объявил о переходе хавбека сборной Швеции

Обновлено в 04:35
Футбол

Неймар провел 50-й матч за «ПСЖ» и забил 45-й гол

Бразильский нападающий Неймар провел 50-й матч за «ПСЖ» и забил 45-й гол в составе парижской команды.
Обновлено вчера в 17:58
Футбол

Президент «Бенфики»: если завтра Моуринью скажет «да», двери открыты

Президент «Бенфики» Луиш Филипе Виейра признался, что был бы рад видеть бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в португальской команде.
Обновлено в 13:08
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Иборра перешел из «Лестера» в «Вильярреал»

Иборра перешел в "Лестер" из "Севильи" в 2017 году. За время в стане "лис" хавбек принял участие в 37 матчах, забив 4 гола.
Обновлено в 12:20
Футбол

«Реал» объявил о трансфере Диаса из «Манчестер Сити»

Полузащитник Браим Диас официально стал игроком «Реала». 19-летний игрок перешел в стан мадридцев из «Манчестер Сити».
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Марадона: «Месси никогда не станет лидером»

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«Челси» может купить у «Зенита» Паредеса на замену Фабрегасу

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Роббен: «Горд, что мной интересуется „Интер“»

Вингер "Баварии" Арьен Роббен прокомментировал интерес, который к нему проявляет "Интер".
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Дешам признан лучшим тренером 2018 года во Франции

Дидье Дешам стал лучшим тренером 2018-го года во Франции по версии France Football.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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