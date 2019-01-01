Футбол
Мусаев признался, что с полузащитником "Краснодара" проводилось много разговоров о дисциплине и поведении вне футбольного поля. Как подчеркнул главный тренер, в клубе никто не желает зла Мамаеву. По его мнению, Павел Мамаев и Александр Кокорин уже сделали нужные выводы.
Российский Диалог14:58
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Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев выразил свое отношение к истории с полузащитником команды Павлом Мамаевым.Спорт-Экспресс07:30
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