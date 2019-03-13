Футбол

Главный тренер «Краснодара» раскрыл причину конфликта с ИгнатьевымЖивая Кубань 13:39

Мурад Мусаев отметил, что нападающий «Краснодара» попал под дурное влияние и стал указывать клубу размер своей зарплаты. Громкое заявление было сделано на пресс-конференции накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА против испанской «Валенсии».
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Иван Игнатьев отвечает тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву. Интервью

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РИА Новости06:02
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"Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва - Салоники, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за треснувшего лобового стекла во время взлета", - сказал собеседник агентства.
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Делегация французских политиков прибыла в Крым

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Представители партии "Национальный корпус" в среду попытались сорвать митинг с участием президента Украины Петра Порошенко на площади возле Екатерининской церкви в Чернигове, требуя от него решения вопроса коррупции в армии.
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WP: суд приговорил Пола Манафорта к 7,5 года лишения свободы

Суд в США приговорил бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в общей сложности к 7,5 года тюрьмы.
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Минфин разместил ОФЗ на рекордную сумму

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Что касается дальнейшей судьбы ребенка, то Кузнецова сообщила, что родственников пока не нашли.
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Как сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, следствие установило, что отец ребенка 1991 года рождения употреблял дома наркотическое средство метадон, остатки которого стряхнул на пол в кухне.
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Умер клавишник группы Розенбаума Юрий Капетанаки

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Росстат не исключает изменения методики расчета реальных доходов населения.
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