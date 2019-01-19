Футбол

Главный тренер «Хоффенхайма» установил рекорд бундеслигиМатч ТВ 16:01

Хоффенхайм — Бавария
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Рейн-Неккар-арена»
Кевин Фогт
26′
34′
Леон Горетцка
45′+1′
Леон Горетцка
Кевин Фогт
Флориан Гриллич
56′
Керем Демирбай
Деннис Гейгер
56′
Флориан Гриллич
57′
Нико Шульц
59′
Штефан Пош
64′
68′
Джошуа Киммих
73′
Кингсли Коман
Серж Гнабри
78′
Тьяго Алькантара
Хамес Родригес
Жоэлинтон
Адам Салаи
78′
84′
Хави Мартинес
87′
Роберт Левандовски
90′
Хави Мартинес
Жером Боатенг
Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн установил рекорд чемпионата Германии, став самым молодым специалистом, достигшим отметки в 100 матчей. Немецкому тренеру удалось провести столько игр в 31 год.
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Нагельсманн проводит 100-й матч в Бундеслиге

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Главный тренер «Хоффенхайма» установил рекорд бундеслиги

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Нагельсман стал самым молодым тренером в истории, проведшим 100 игр в Бундеслиге

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Главный тренер «Хоффенхайма» установил рекорд бундеслиги

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Нагельсманн установил рекорд Бундеслиги

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Тренер «Хоффенхайма» Нагельсман – самый молодой в истории Бундеслиги со 100 матчами

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Нагельсманн в 31 год проводит 100-й матч бундеслиги как тренер. Это рекорд

Sports.ru15:31
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Хоффенхайм
Спортивный клуб
Немецкий футбольный клуб, основанный в 1899 году и представляющий бывшую деревню Хоффенхайм, которая ныне является районом города Зинсхайм, земля Баден-Вюртемберг. С сезона 2008/09 клуб играет в Бундеслиге.
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