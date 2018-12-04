Футбол

Главный тренер ФК «Урожай» Евгений Калешин покинул пост
КП - Кубань
05:24

4 декабря главный тренер футбольного клуба «Урожай» Евгений Калешин сообщил о своем увольнении. Наставник отработал три интенсивных сезона. По словам коллег, к окончанию осени он уже чувствовал переутомление.
КП - Кубань05:24

Подробнее о событии

«Урожай» остался без тренера

РИА Новости05:05

Калешин покинул пост главного тренера «Урожая»

Sportbox.RU04:55

Калешин покинул пост главного тренера «Урожая»

Матч ТВ04:55

Евгений Калешин покинул пост главного тренера ФК «Урожай»

ТАСС04:29

Евгений Калешин покинул пост главного тренера «Урожая»

Спорт-Экспресс04:54

Калешин покинул пост главного тренера ФК «Урожай»

Юга.ру04:05

Села батарейка: почему ФК «Урожай» покинул очередной главный тренер

РБК Краснодар03:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 07:35, Ашберн
Футбол

Модрич: рад, что кто-то обычный может выиграть «Золотой мяч»

Обновлено в 07:13
Футбол

Матч «ПСЖ» — «Монпелье» перенесён из-за массовых протестов в Париже

Матч 17-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монпелье», который должен был состояться 8 декабря, перенесён.
Обновлено в 07:29
Футбол

«Манчестер Сити» могут исключить из еврокубков за нарушение ФФП

Ранее появились сведения, что президент ФИФА Джанни Инфантино, будучи генеральным секретарем УЕФА, проводил тайные встречи с руководителями «Манчестер Сити» и ПСЖ с целью помочь клубам избежать отстранения от участия в Лиге чемпионов, грозившее командам из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.
Обновлено в 07:27
Футбол

«Атлетик» отправил в отставку главного тренера

Эдуардо Бериццо покинул должность главного тренера «Атлетика» из Бильбао.
Обновлено в 07:25
Футбол

Новый сезон РПЛ начнется 14 июля 2019 года

Сезон-2019/20, как утверждает источник, будет стартовать 14 июля 2019 года. Окончание чемпионата будет 17 или 24 мая 2020 года.
Обновлено в 07:25
Футбол

Влашич третий раз подряд стал лучшим игроком месяца в составе ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком команды в ноябре.
Обновлено в 07:16
Футбол

Эванс Кангва: «Игра с „Зенитом“ была принципиальная для меня»

Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва, оформивший дубль в матче с «Зенитом» (2:4), отметил принципиальность прошедшей встречи.
Обновлено в 06:30
Футбол

Икарди признан футболистом года в чемпионате Италии

Обновлено в 07:23
Футбол

Тарпищев раскритиковал Кафельникова из-за травли Глушакова

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поведение вице-президента организации Евгения Кафельникова.
Обновлено в 07:03
Футбол

Аспиликуэта продлил контракт с «Челси» до 2022 года

29-летний футболист подписал новое соглашение сроком до лета 2022 года. Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года.
Обновлено в 07:29
Футбол

Дмитрий Баринов: «Семин сказал, что не отпустит меня из „Локомотива“»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что летом мог сменить клубную прописку.
Обновлено в 07:29
Футбол

Четыре футболиста «Енисея» не сыграют с ЦСКА из-за травм

Обновлено в 03:59
Футбол

Буффон: «Я не рассматривал возможность перехода в „экзотическую“ лигу»

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон рассказал о причинах, почему он минувшим летом перешел из "Ювентуса" в парижский клуб.
Обновлено в 06:47
Футбол

Юный череповчанин расплакался на встрече с футболистом Головиным

С командой череповецких футболистов встретился полузащитник «Монако» Александр Головин, об этом сообщают РИА-новости.
Обновлено в 06:40
Футбол

Черчесов высказался о Кокорине и Мамаеве

Обновлено в 06:49
ещё по теме
Евгений Игоревич Калешин
Российский футболист
Российский футболист, защитник, тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное