4 декабря главный тренер футбольного клуба «Урожай» Евгений Калешин сообщил о своем увольнении. Наставник отработал три интенсивных сезона. По словам коллег, к окончанию осени он уже чувствовал переутомление.

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