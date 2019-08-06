Футбол

Наставник «Порту» дисквалифицирован на первый матч ЛЧ с «Краснодаром»Газета.Ru вчера в 23:41

Краснодар — Порту
завтра
в 13:00
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Краснодар»
"Порту" сыграет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Краснодара" без своего главного тренера. Как сообщает O Jogo, Сержиу Консейсау был дисквалифицирован еще в прошлом розыгрыше турнира, когда его комада вышла на ответный матч 1/4 финала против "Ливерпуля" с опозданием.
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