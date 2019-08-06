"Порту" сыграет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Краснодара" без своего главного тренера. Как сообщает O Jogo, Сержиу Консейсау был дисквалифицирован еще в прошлом розыгрыше турнира, когда его комада вышла на ответный матч 1/4 финала против "Ливерпуля" с опозданием.

Наставник «Порту» дисквалифицирован на первый матч ЛЧ с «Краснодаром»

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