Футбол
Наставник «Порту» дисквалифицирован на первый матч ЛЧ с «Краснодаром»Газета.Ru вчера в 23:41
"Порту" сыграет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Краснодара" без своего главного тренера. Как сообщает O Jogo, Сержиу Консейсау был дисквалифицирован еще в прошлом розыгрыше турнира, когда его комада вышла на ответный матч 1/4 финала против "Ливерпуля" с опозданием.
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Главный тренер «Порту» из-за дисквалификации пропустит первую игру с «Краснодаром» в ЛЧ
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Главный тренер «Порту» пропустит матч против «Краснодара». Это последствия опоздания
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Главный тренер «Порту» пропустит первый матч с «Краснодаром» из-за дисквалификации
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