Футбол
Главный тренер ФК «Анжи» Адиев дисквалифицирован на два матчаТАСС 06:25
Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев дисквалифицирован на два матча чемпионата России по футболу за оскорбление судей после игры 27-го тура с красноярским "Енисеем" (1:3). Об этом журналистам в среду сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
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