Футбол

Главный тренер ФК «Анжи» Адиев дисквалифицирован на два матчаТАСС 06:25

Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев дисквалифицирован на два матча чемпионата России по футболу за оскорбление судей после игры 27-го тура с красноярским "Енисеем" (1:3). Об этом журналистам в среду сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
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Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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