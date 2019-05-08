Главный тренер ФК «Анжи» Адиев дисквалифицирован на два матчаТАСС 06:25

Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев дисквалифицирован на два матча чемпионата России по футболу за оскорбление судей после игры 27-го тура с красноярским "Енисеем" (1:3). Об этом журналистам в среду сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

Главный тренер ФК «Анжи» Адиев дисквалифицирован на два матча

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