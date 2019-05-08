Главный тренер ФК «Анжи» Адиев дисквалифицирован на два матчаТАСС 06:25

Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев дисквалифицирован на два матча чемпионата России по футболу за оскорбление судей после игры 27-го тура с красноярским "Енисеем" (1:3). Об этом журналистам в среду сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

Главный тренер ФК «Анжи» Адиев дисквалифицирован на два матча

Политика Россия высылает двух шведских дипломатов Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.

Происшествия В Петербурге у женщины, разводившей крыс, временно забрали ребенка Власти Калининского района Санкт-Петербурга помогут семье восьмилетней девочки, жившей в квартире с сотней декоративных крыс, которых выращивала для продажи ее мать, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе районной администрации.

Происшествия Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.

Наука У берегов Португалии земная кора может расслаиваться В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.

Авто Volkswagen начал принимать заказы на электрохэтчбек ID.3 На первом этапе электрехэтчбек доступен в фиксированном исполнении ID.3 1st с тяговой батареей на 55 кВт·ч, квота ограничена 30 тысячами заявок, которые будут одобрены в течении года.

Технологии Хакеры похитили биткойны на $41 млн с биржи криптовалют Binance Хакеры сняли 7.000 биткойнов, используя разные техники, "включая фишинг, вирусы и прочие атаки", говорится в сообщении генерального директора Binance Чжао Чанпэна на сайте компании.

Хоккей Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом на предстоящий чемпионат мира в Словакии.

Культура Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.

Финансы ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.

Политика Зеленский активно превращается в «говорящую голову» Пока проигравший выборы Петр Порошенко благополучно управляет страной, избранный президент Украины Владимир Зеленский в стремлении к саморекламе отметился показательным PR-ходом в так называемый день примирения.

Политика Киев отказался признавать выданные жителям Донбасса паспорта России Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».

Кино Мадонна заступилась за честь Майкла Джексона Шестидесятилетняя американская певица, актриса и самая влиятельная женщина шоу-индустрии Мадонна впервые высказалась по поводу скандала с предполагаемой педофилией покойного "короля поп-музыки" Майкла Джексона.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.

Экономика Marathon Petroleum консолидирует midstream-активы в рамках сделки объемом $9 млрд "Сделка позволит консолидировать наши партнерства с ограниченной ответственностью в рамках единой организации и создать масштабную, диверсифицированную компанию в сфере midstream", - заявил Гэри Хемингер, занимающий пост главного исполнительного директора всех трех компаний.

Происшествия Мужчина выжил под поездом московского метро Восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро "Арбатская" в Москвеперед приходящим поездом и смог выжить, передает РИА "Новости".

Экономика ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн» ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн» ЦБ исключил из реестра микрофинансовую компанию (МФК) «Мани Фанни Онлайн», в конце апреля объявившую о приостановлении деятельности из-за невозможности досрочного возврата инвесторам вложенных средств.

Общество Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019 Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.

Гаджеты Google представил новую ОС Android Q Транснациональная американская корпорация Google в рамках прошедшей конференции I/O 2019 представила новую ОС Android Q. Тесты данной версии начались в марте текущего года, сейчас она доступна более чем на 20 устройствах от 13 известных компаний.