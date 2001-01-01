Главный тренер «Эмполи» ушёл в отставку второй раз за годЧемпионат вчера в 20:37

65-летний тренер был уволен по ходу прошлого сезона в начале ноября 2018 года, но уже в середине марта 2019 года был возвращён на пост главного тренера. Тем не менее «Эмполи» не сумел сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата Италии и вылетел в Серию B, заняв 18-е место.

Главный тренер «Эмполи» ушёл в отставку второй раз за год

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