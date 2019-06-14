Футбол
Главный тренер «Эмполи» покинул свой постМатч ТВ 01:13
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:26, Вашингтон
Общество
Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день
Обновлено в 06:45
Происшествия
Летевший в Москву самолёт приземлился в Варшаве из-за дебошира
Самолёт, выполнявший рейс из Барселоны в Москву, совершил незапланированную посадку в Варшаве из-за агрессивного пассажира.
Обновлено в 11:08
Политика
Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.
Обновлено в 11:23
Политика
Расследующая крушение MH17 группа проведет пресс-конференцию 19 июня
Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing MH17 на Украине в июле 2014 года, проведет пресс-конференцию 19 июня.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Политика
Путин уволил двух генералов полиции из-за дела против Ивана Голунова
Обновлено вчера в 08:00
Музыка
На «Сердце Евразии» в Уфе пройдёт пиротехническое шоу
Обновлено в 01:33
Политика
Минкульт Украины исключил Федора Добронравова из «черного списка»
В обновленном перечне отсутствует звезда «Сватов» Федор Добронравов. Напомним, конфликт актера с Украиной начался в 2017 году.
Обновлено в 06:02
Политика
ПЦУ пригрозила Филарету из-за планов созвать собор
В ПЦУ заявили, что патриарх Филарет Денисенко не имеет право созывать единолично православный собор. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:39
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Обновлено в 00:24
Экономика
Мишустин: Перечисления ФНС в бюджет в январе-мае выросли на 15,7%
В федеральный бюджет за 5 месяцев удалось перечислить 5,1 триллиона рублей. Рост - 15,7% к аналогичному периоду годом ранее.
Обновлено в 03:01
Технологии
ФАС потребовала объяснений у «Билайна» и Mail.ru Group
Ранее RSpectr рассказывал о том, что пользователи «Билайна» и сервисов Mail.ru Group столкнулись со сложностями: абоненты оператора, являющиеся пользователями сервисов медиахолдинга, не могут полноценно работать с такими ресурсами, как Mail.ru, «Одноклассники», «ВКонтакте», Delivery Club и т.д. Изображение: Fas.gov.ru.
Обновлено в 09:53
Авто
Honda рассекретила характеристики электрокара Honda e
Компания Honda раскрыла характеристики полностью электрического хэтчбека с лаконичным названием Honda e. Электрокар обладает идеальной развесовкой в соотношении 50:50, а также низким центром тяжести, благодаря батареям в полу.
Обновлено вчера в 06:30
Общество
Китайский программист придумал необычный способ поговорить с девушкой
Программу-робота для автоматической переписки с девушкой из-за нехватки времени разработал китайский программист Ли Кайсян, 12 июня сообщает портал Oddity Central.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Гаджеты
Sony объявила российские цены на флагман Xperia 1
Объявляем старт предзаказа на флагман Xperia 1. Получите наушники Sony WH-1000XM3 при оформлении предзаказа до 23 июня в Sony Centre и Sony Store Online, 1 год подписки на онлайн-кинотеатр Okko и сервисный пакет Expert Service.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Авто
Subaru анонсировала в РФ кроссовер Subaru XV Tokyo
Японская компания анонсировала старт продаж в нашей стране особой версии паркетника Subaru XV, которая получила название Tokyo и расширенный список оборудования.
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Политика
Зеленский назначил нового главу Госпогранслужбы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Дейнеко новым главой Госпогранслужбы страны.
Обновлено в 09:21
Авто
Renault Captur нового поколения показали на первых фото
Пока Renault продолжает работать над вторым поколением кроссовера Captur, в Сети появилось первое изображение будущей новинки.
Обновлено вчера в 03:57
Экономика
Reuters сообщил о планах Индии повысить пошлины на товары из США
Индия готовится повысить пошлины на американские товары после решения США отменить торговые льготы, передает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено в 06:30
Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку
Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Обновлено в 10:44
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение
Обновлено в 11:00
Интернет
В Москве произошел массовый сбой геолокации
В пресс-службе геосервисов «Яндекса» позднее сообщили «Ленте.ру», что такие ошибки наиболее вероятно связаны со сбоями GPS, и происходят вне инфраструктуры интернет-сервисов, в том числе и их «Навигатора».
Обновлено в 08:13