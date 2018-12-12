Футбол

Главный тренер ЦСКА назвал разгром «Реала» историческим с ложкой дегтя
Интерфакс-Спорт
вчера в 15:59

Реал — ЦСКА
0 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
37′
Федор Чалов
43′
Георгий Щенников
Карим Бензема
Гарет Бэйл
46′
Маркос Льоренте
Тони Кроос
58′
73′
Арнор Сигурдссон
Марсело
Даниэль Карвахаль
74′
78′
Георгий Щенников
84′
Федор Чалов
Абель Эрнандес
89′
Иван Обляков
Константин Кучаев
Федерико Вальверде
90′+3′
90′+4′
Арнор Сигурдссон
Такума Нисимура
Главный тренер московского ФК ЦСКА Виктор Гончаренко выразил восторг игрой своей команды против мадридского "Реала" в матче Лиги чемпионов, прошедшем в Мадриде и завершившемся со счетом 3:0 в пользу армейцев.
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