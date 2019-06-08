Футбол

Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с КосовоРИА Новости 04:30

Черногория — Косово
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион Под Горицом
24′
Милот Рашица
39′
Арбер Зенели
Эдон Жегрова
Марко Вешович
51′
57′
Леарт Пакярада
Александар Шчекич
Марко Бакич
59′
Стефан Мугоша
69′
69′
Леарт Пакярада
Бенджамин Кололи
Жарко Томашевич
Александар Больевич
71′
76′
Ариянет Мурич
78′
Берсант Целина
Эльбасан Рашани
82′
Милот Рашица
Марко Симич
82′
Марко Янкович
Владимир Йовович
85′
Сербский специалист Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Черногории по футболу после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.
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