Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с КосовоРИА Новости 04:30

Сербский специалист Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Черногории по футболу после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.

Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово

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