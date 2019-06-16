Футбол
Сарри назначен главным тренером «Ювентуса»Газета.Ru 13:01
Туринский "Ювентус" лишил летнее межсезонье еще одной затяжной трансферной саги. "Бьянконери" официально объявили о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера команды. С 60-летним итальянским специалистом руководство туринцев подписало трехлетнее соглашение - до конца сезона-2021/22.
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