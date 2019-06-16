Футбол
Сарри стал главным тренером «Ювентуса»Газета.Ru 09:35
Итальянский специалист Маурицио Сарри возглавил туринский "Ювентус", сообщает ТАСС. Об этом проинформировала пресс-служба итальянской команды. Сарри сменил на посту Массимилиано Аллегри, под руководством которого "Ювентус" стал чемпионом Италии в прошедшем сезоне.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:35, Вашингтон
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