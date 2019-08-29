Футбол

Свободная ПрессаСвободная ПрессаКононов рассказал, каким образом «Спартак» намерен пройти «Брагу»

Спартак — Брага
сегодня
в 13:15
Лига Европы, Плей-офф
Москва, Стадион «Спартак»
Напомним, первая игра в Португалии завершилась со счётом 1−0 в пользу хозяев поля, ответная игра состоится 29 августа, пишет НСН. Новости спорта: Кононов объяснил, почему «Спартак» проиграл «Браге»
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