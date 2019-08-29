Футбол
Свободная ПрессаКононов рассказал, каким образом «Спартак» намерен пройти «Брагу»
Напомним, первая игра в Португалии завершилась со счётом 1−0 в пользу хозяев поля, ответная игра состоится 29 августа, пишет НСН. Новости спорта: Кононов объяснил, почему «Спартак» проиграл «Браге»
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Вратарь «Браги»: сделаем всё, чтобы серии пенальти в игре со «Спартаком» не было
Чемпионатвчера в 13:12
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 01:42, Вашингтон
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Политика
Робот Федор не узнал Эрдогана и начал испытания экзоскелета
Робот Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research), который находится на пристыковавшемся к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз МС-14», сообщил о начале испытаний экзоскелета в Twitter.
Lenta.ru вчера в 22:33
Общество
Для учителей разработали правила поведения в соцсетях
Нормы поведения школьных педагогов в социальных сетях и интернете разработали специалисты Министерства просвещения России совместно с профсоюзом работников образования.
РИА Оренбуржье вчера в 03:06
Политика
ОАК подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на авиасалоне МАКС-2019 подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Шоу-бизнес
«Собаки погрызли»: внешний вид Подольской испугал россиян
Певица поделилась на своей странице в Instagram новыми снимками. Наталья Подольская предстала в наряде, вызвавшем недоумение поклонников.
Дни.ру 01:29
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Армия и оружие
Посадку Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль сняли на видео
Минобороны опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль, проведенной в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
РИА Новости вчера в 22:27
Общество
«Известия»: в России трудоустроены 40% людей предпенсионного возраста
Число трудоустроенных россиян предпенсионного возраста составляет 40%.
ТАСС вчера в 23:39
Политика
Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение пересмотреть программу финансирования военной помощи Украине, передает Politico со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01:28
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.
RT на русском вчера в 03:20
Космос
«Роскосмос» признал реализуемость проекта по запуску туристов в космос
Головной институт «Роскосмоса» подтвердил РИА «Новости», что проект компании «КосмоКурс» по отправке туристов в космос реализуем.
Политика Сегодня вчера в 21:53
Происшествия
На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу доставили пять детей
По разным данным, в больницы доставлены от 15 до 17 человек, среди них пять детей.
РИА Новости 01:01
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. Жеребьевка турнира пройдет 29 августа в Монако.
Газета.Ru 01:29
Происшествия
СК начал проверку смерти 16-летней жительницы Красноярска в Турции
Газета.Ru вчера в 16:52
Экономика
Эксперты зафиксировали отток средств населения у половины банков в России
Больше половины российских банков за последний год столкнулись с чистым оттоком средств населения: этот показатель растет последние несколько лет и впервые за пять лет превысил 50%, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА» в исследовании, посвященном индексу здоровья банковского сектора (есть у РБК).
РБК 01:00
Происшествия
Художница порезала лицо маленькому мальчику в центре Тбилиси
В Тбилиси задержали 51-летнюю женщину, которая на глазах родителей набросилась с ножом на их маленького сына, а затем попыталась атаковать и второго ребенка, сообщает "Грузия online".
Вести.Ru вчера в 10:55
Происшествия
СКР предъявил обвинение бывшему директору Антипинского НПЗ
Бывшему гендиректору Антипинского НПЗ официально предъявлено обвинение. Об этом сообщает тюменское управление СКР.
REGNUM 01:34
Музыка
Сергей Полунин станцевал в новом клипе Максима Фадеева
Могу сказать, что я правда стал счастливей от того, что главную роль в этом клипе исполнил Гений мирового балета – Сергей Полунин.
Вокруг ТВ вчера в 19:01
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости вчера в 12:38
Политика
Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»
В США губернатор штата Флорида Рон Де Сантис ввел в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан".
Российская газета вчера в 18:24
Наука
Из углеродных нанотрубок построили 16-битный процессор
Американские ученые создали 16-битный микропроцессор, состоящий из почти 15 тысяч КМОП-транзисторов, основанных на углеродных нанотрубках.
N+1 вчера в 14:09
Происшествия
Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек
Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.
РИА Новости вчера в 22:38
Политика
Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу
Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Общество
34 млн россиян попадают в «квалификационную яму»
Около 34 млн россиян попали в «квалификационную яму» (skills mismatch) — их компетенции избыточны или недостаточны для выполняемой работы.
Мой Брянск 26 августа в 23:49
Космос
Маск рассказал о планах первого орбитального полета корабля Starship
Ранее в среду в Техасе компания SpaceX успешно испытала прототип корабля Starship, аппарат Starhopper поднялся на высоту 150 метров и совершил вертикальную посадку после продолжавшегося менее минуты полета.
РИА Новости 01:12
Политика
В Кремле оценили возможность закупки Белоруссией нефти в США
Россия считает возможность покупки Белоруссией американской нефти суверенным делом Минска.
ФАН вчера в 08:17
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 27 августа в 10:23