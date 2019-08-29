Напомним, первая игра в Португалии завершилась со счётом 1−0 в пользу хозяев поля, ответная игра состоится 29 августа, пишет НСН. Новости спорта: Кононов объяснил, почему «Спартак» проиграл «Браге»

Политика Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Политика Робот Федор не узнал Эрдогана и начал испытания экзоскелета Робот Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research), который находится на пристыковавшемся к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз МС-14», сообщил о начале испытаний экзоскелета в Twitter.

Общество Для учителей разработали правила поведения в соцсетях Нормы поведения школьных педагогов в социальных сетях и интернете разработали специалисты Министерства просвещения России совместно с профсоюзом работников образования.

Политика ОАК подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21 Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на авиасалоне МАКС-2019 подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21.

Шоу-бизнес «Собаки погрызли»: внешний вид Подольской испугал россиян Певица поделилась на своей странице в Instagram новыми снимками. Наталья Подольская предстала в наряде, вызвавшем недоумение поклонников.

Кино Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда» Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.

Армия и оружие Посадку Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль сняли на видео Минобороны опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль, проведенной в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.

Политика Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине, пишут СМИ Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение пересмотреть программу финансирования военной помощи Украине, передает Politico со ссылкой на источник.

Экономика Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.

Космос «Роскосмос» признал реализуемость проекта по запуску туристов в космос Головной институт «Роскосмоса» подтвердил РИА «Новости», что проект компании «КосмоКурс» по отправке туристов в космос реализуем.

Происшествия На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу доставили пять детей По разным данным, в больницы доставлены от 15 до 17 человек, среди них пять детей.

Футбол В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. Жеребьевка турнира пройдет 29 августа в Монако.

Экономика Эксперты зафиксировали отток средств населения у половины банков в России Больше половины российских банков за последний год столкнулись с чистым оттоком средств населения: этот показатель растет последние несколько лет и впервые за пять лет превысил 50%, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА» в исследовании, посвященном индексу здоровья банковского сектора (есть у РБК).

Происшествия Художница порезала лицо маленькому мальчику в центре Тбилиси В Тбилиси задержали 51-летнюю женщину, которая на глазах родителей набросилась с ножом на их маленького сына, а затем попыталась атаковать и второго ребенка, сообщает "Грузия online".

Происшествия СКР предъявил обвинение бывшему директору Антипинского НПЗ Бывшему гендиректору Антипинского НПЗ официально предъявлено обвинение. Об этом сообщает тюменское управление СКР.

Музыка Сергей Полунин станцевал в новом клипе Максима Фадеева Могу сказать, что я правда стал счастливей от того, что главную роль в этом клипе исполнил Гений мирового балета – Сергей Полунин.

Происшествия Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.

Политика Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан» В США губернатор штата Флорида Рон Де Сантис ввел в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан".

Наука Из углеродных нанотрубок построили 16-битный процессор Американские ученые создали 16-битный микропроцессор, состоящий из почти 15 тысяч КМОП-транзисторов, основанных на углеродных нанотрубках.

Происшествия Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.

Политика Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.

Политика Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.

Общество 34 млн россиян попадают в «квалификационную яму» Около 34 млн россиян попали в «квалификационную яму» (skills mismatch) — их компетенции избыточны или недостаточны для выполняемой работы.

Космос Маск рассказал о планах первого орбитального полета корабля Starship Ранее в среду в Техасе компания SpaceX успешно испытала прототип корабля Starship, аппарат Starhopper поднялся на высоту 150 метров и совершил вертикальную посадку после продолжавшегося менее минуты полета.

Политика В Кремле оценили возможность закупки Белоруссией нефти в США Россия считает возможность покупки Белоруссией американской нефти суверенным делом Минска.