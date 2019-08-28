Футбол
ЧемпионатГлавный тренер «Браги»: не вижу у «Спартака» слабых сторон
Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со «Спартаком».
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Лига Европы. «Спартак» – «Брага». 29.08.2019. Где смотреть матч раунда плей-офф онлайн
Bookmaker-ratings.ru03:43
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Политика
В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами
Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.
IslamNews 26 августа в 11:21
Политика
СМИ объяснили отказ Лукашенко ехать в Польшу дружбой с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не примет приглашение польского коллеги Анджея Дуды посетить 1 сентября мероприятия в память начала Второй мировой войны из-за того, что в Варшаву не приглашен российский лидер Владимир Путин, пишет польское издание Rzeczpospolita.
Газета.Ru 17:46
Космос
Немецкие дизайнеры разработали чемодан для космических туристов
Берлинская команда дизайнеров из Horizn Studios заключила с NASA контракт, по которому она должна создать чемодан для космических туристов.
Кубань 24 17:21
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Общество
Во Владивостоке введен режим ЧС
Вести.Ru 07:55
Технологии
Какие трудности связаны с расчисткой частот для 5G в России
"Газета.Ru" опросила экспертов и выяснила, с какими трудностями может столкнуться население страны, если забрать этот диапазон для сетей пятого поколения.
Газета.Ru 02:56
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Общество
Tesla впервые предложила автострахование в США
Американская компания Tesla впервые вышла на рынок автомобильного страхования в США и начала со штата Калифорния.
ТАСС 19:36
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.
Российская газета 12:28
Политика
Украинский суд освободил Кирилла Вышинского
Lenta.ru 06:28
Политика
Венесуэльский парламент разорвал военное соглашение с Россией
В Венесуэле парламент расторг новое соглашение правительства Николаса Мадуро с Россией, заключенное в военной сфере.
Ruposters.ru вчера в 05:14
Армия и оружие
США назвали условие возвращения Турции в программу F-35
Глава Пентагона Марк Эспер допустил возвращение Турции в программу создания истребителей пятого поколения F-35 при условии, если страна избавится от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400, сообщает ТАСС.
Парламентская газета 17:40
Происшествия
Суд отправил на принудительное лечение напавшего на полицейского на прошлогодней акции в Москве
Тверской суд Москвы постановил направить на принудительное лечение Василия Костылева, обвиняемого в нападении на полицейских ( ч. 1 и 2 ст. 318 УК РФ) в ходе акции протеста против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Москве.
Коммерсантъ 16:22
Шоу-бизнес
Мама Тимати рассказала, как сделала аборт в 16 лет
Сегодня женщина рассказала, как в 16 лет впервые забеременела и пережила аборт.
Lisa.ru 08:14
Футбол
«Динамо» находится в шаге от приобретения форварда «Палмейраса» Борхи
Bookmaker-ratings.ru 11:27
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ 20:52
Политика
США ужесточили пошлины против Китая
Напомним, Китай в ответ на действия Вашингтона поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США, после чего президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении пошлин против китайской продукции до 15% вместо 10%, как планировалось раньше.
Взгляд.ру 10:30
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС 04:30
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Политика
Новый пункт приема документов на российское гражданство открыли в ЛНР
Министерство внутренних дел Луганской народной республики вместе с руководством города Красный Луч приняли решение об открытии нового дополнительного пункта приема документов на гражданство РФ для создания немного более удобных условий для граждан.
Народные новости 20:54
Политика
На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»
На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.
Российская газета 16:55
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Общество
Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян
Среднесуточный рацион россиянина состоит из 70 г белков, 108,6 г жиров и 335,4 г углеводов.
РБК 03:38