Футбол

ЧемпионатЧемпионатГлавный тренер «Браги»: не вижу у «Спартака» слабых сторон

Спартак — Брага
завтра
в 13:15
Лига Европы, Плей-офф
Москва, Стадион «Спартак»
Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со «Спартаком».
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