Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со «Спартаком».

Главный тренер «Браги»: не вижу у «Спартака» слабых сторон

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