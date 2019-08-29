Футбол
ЧемпионатГлавный тренер «Браги»: не вижу у «Спартака» слабых сторон
Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со «Спартаком».
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Спартак - Брага 29 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы
Комсомольская правдавчера в 17:00
Са Пинту: «У „Спартака“ множество трофеев и большой бюджет. Не вижу слабых сторон»
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