Футбол
«Бенфика» на своём официальном сайте объявила об отставке Руя Витории с поста главного тренера команды. Португальский специалист был уволен со своей должности в связи с неудовлетворительными результатами в нынешнем сезоне. Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 года.
Чемпионат03:59
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Политика
При авиаударе коалиции в Сирии погибли россияне
Обновлено в 06:48
Происшествия
Из Франции экстрадирован экс-министр финансов Подмосковья
Из Франции по запросу России экстрадирован бывший министр финансов правительства Московской области Алексей Кузнецов.
Обновлено вчера в 06:54
Космос
Сверхтяжелая российская ракета получила название «Енисей»
Сверхтяжелая российская ракета-носитель, первый полет которой должен состояться в 2028 году с космодрома Восточный, получила официальное название "Енисей".
Обновлено в 03:00
Происшествия
СК заявил о завершении осмотра фрагментов с места ЧП в Магнитогорске
Криминалисты и эксперты завершили осмотр фрагментов, изъятых с места обрушения подъезда в Магнитогорске, следов взрывчатки не найдено.
Обновлено в 05:59
Политика
В Бундестаге предупредили об ухудшении отношений с Россией
Уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе считает, что в 2019 году отношения между Москвой и Берлином «останутся сложными» и ухудшатся.
Обновлено вчера в 22:48
Армия и оружие
СМИ узнали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон»
Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:10
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Политика
Хакеры выложили в интернет личные данные немецких политиков
Хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков, в том числе номера мобильных телефонов, личные адреса, письма с личных аккаунтов электронной почты.
Обновлено в 07:04
Политика
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил ситуацию в Сирии с учетом заявленного Вашингтоном намерения вывести войска из арабской республики.
Обновлено в 07:25
Политика
В Крыму назвали условие прохождения кораблей Украины в Азовское море
Обновлено в 08:57
Политика
Глава миграционного управления МВД ушла в отставку
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова ушла со своего по поста.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Китай продемонстрировал свою версию «матери всех бомб»
Обновлено в 08:33
Общество
Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-Сити»
Правительство согласовало переезд в 2019 году центральных аппаратов ряда ведомств на территорию делового центра «Москва-Сити».
Обновлено в 03:36
Происшествия
Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Орске
Пять человек отравились угарным газом в Орске, четверо погибли, сообщение об инциденте поступило спасателям 4 января в 13:35.
Обновлено в 06:46
Политика
Задержанный в Москве за шпионаж американец оказался британцем
Сотрудники ФСБ задержали американца Пола Уилана 28 декабря при проведении шпионской акции в Москве, известно об этом стало 31 декабря.
Обновлено в 04:42
Политика
МИД Польши: «Северный поток – 2» угрожает Украине
Реализация проекта «Северной поток — 2» «убивает» Украину. Об этом в интервью Handelsblatt заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.
Обновлено в 08:13
Гаджеты
Первый складной смартфон Xiaomi с гибким экраном показали на видео
Авторитетный инсайдер Эван Блэсс в своем Twitter показал на видео планшет, который складывается в смартфон.
Обновлено в 04:15
Общество
В Крыму 19 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Обновлено в 04:57
Политика
В России предложили запретить детям посещать цирки
В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним зрителям.
Обновлено в 08:20
Общество
Тысячи туристов и жителей Таиланда покинули побережье из-за урагана
Жители прибрежных районов южных провинций Таиланда покидают свои дома и перемещаются в убежища в связи с приближением тропического урагана "Пабук".
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес
Игорь Верник на джипе прокатился по пешеходной улице в Москве
Российский актер Игорь Верник проехался на внедорожнике по пешеходной зоне в Москве.
Обновлено в 06:39
Космос
Луноход «Юйту-2» отделился от станции «Чанъэ-4»
Исследовательский луноход «Юйту-2» отделился от китайской межпланетной автоматической станции «Чанъэ-4».
Обновлено в 01:13
Происшествия
Режим ЧС в Челябинской области снят, в Магнитогорске сохраняется
В Челябинской области снят режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, введенный 31 декабря в связи с произошедшей в Магнитогорске трагедией – обрушением подъезда многоквартирного дома.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Магнитогорске простились с погибшими при обрушении дома
В Магнитогорске проходило прощание с погибшими при обрушении подъезда жилого дома, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 03:08
Происшествия
В Таиланде погиб спасавший тонущую дочь россиянин
Российский турист погиб на острове Самуи в Таиланде, спасая тонущую дочь, сообщает русскоязычная версия интернет-портала Pattaya Now (Pattaya People).
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Генсек НАТО заявил о «последнем шансе» России по выполнению ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "последним шансом" для России возможность "вернуться к выполнению" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до февраля, сообщает агентство dpa.
Обновлено в 07:36
Здоровье
Названы продукты, вызывающие тревожность и панические атаки
Ряд привычных продуктов может спровоцировать обострение симптомов тревожности, вплоть до появления панических атак.
Обновлено в 04:59
Финансы
Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в 2019 году
Киев выплатит МВФ более 1,8 миллиарда долларов в 2019 году, сообщает издание "Украинские Новости".
Обновлено в 07:39
Спорт
Комиссия МОК призвала WADA к незамедлительным мерам в отношении РУСАДА
Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) призвала комитет по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) принять незамедлительные меры в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Обновлено в 08:02
Политика
«Стена близко». Трамп снова использовал фразу из «Игры престолов»
Обновлено вчера в 22:38