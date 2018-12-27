Футбол

Главный тренер «Арсенала» бросил бутылку с водой и попал в болельщика
REGNUM
вчера в 01:11

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери бросил бутылку с водой и попал в болельщика на трибуне.
REGNUMвчера в 01:11

Подробнее о событии

Эмери извинился за то, что пнул бутылку в фаната «Брайтона»

Чемпионатвчера в 01:10

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения Эмери за пинок бутылки в матче с «Брайтоном»

Sportbox.RUвчера в 14:38

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения Эмери за бросок бутылки в матче с «Брайтоном»

Спорт-Экспрессвчера в 13:04

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения Эмери за пинок бутылки в матче с «Брайтоном»

Матч ТВвчера в 14:38

Бывший тренер «Спартака» пнул бутылку в фаната противников

Газета.Ruвчера в 01:05

Эмери кинул бутылку в фаната во время матча с «Брайтоном» (фото)

Советский спорт26 декабря в 23:26

Эмери попал бутылкой в болельщика. Но потом извинился лично и на пресс-конференции

Sport24.ru26 декабря в 16:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 01:56, Ашберн
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки красной икры

Обновлено в 00:55
Политика

В Крыму построили заграждение на границе с Украиной

Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие

В США оценили испытания российского «Авангарда»

Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено вчера в 16:27
Политика

«Русал» избрал нового председателя Совета директоров

Крупнейший в мире производитель алюминия - российская компания "Русал" - избрала нового председателя Совета директоров.
Обновлено вчера в 22:46
Политика

На Украине показали социальную рекламу о европейских ценностях

Министерство информационной политики Украины презентовало коммуникационную кампанию «Европа начинается с тебя», говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Взрыв трансформатора произошел в Нью-Йорке

Взрыв трансформатора произошел на заводе компании Consolidated Edison в нью-йоркском районе Куинс.
Обновлено вчера в 22:01
Общество

Названы самые востребованные профессии 2019 года

Обновлено вчера в 20:24
Политика

Президент РФ подписал закон об отмене национального роуминга

Закон об отмене национального роуминга в РФ подписал российский президент Владимир Путин, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 20:42
Хоккей

Молодые российские хоккеисты с победы стартовали на чемпионате мира

Сборная России провела первый матч на стартовавшем в Канаде чемпионате мира по хоккею среди молодежных сборных.
Обновлено вчера в 18:27
Общество

Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле

Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

В ДТП в Алтайском крае пострадали 10 человек

Травмы получили 10 из них, включая восемь детей, жертв нет. Минздрав региона сообщил, что на месте ЧП вели работу пять бригад скорой.
Обновлено вчера в 21:48
Общество

Путин подписал закон об ответственном обращении с животными

Обновлено вчера в 16:06
Происшествия

В Финляндии задержали россиянку по запросу США

Гражданку России 15 декабря задержали в Финляндии по запросу властей США, сообщил консульский отдел посольства РФ в Финляндии.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

В компании «Красное & Белое» завершились обыски

Обновлено вчера в 03:01
Экономика

Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров

В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено вчера в 09:58
Политика

Кадыров сообщил о возвращении российских детей из Ирака 30 декабря

Из Ирака в Россию 30 декабря доставят 30 детей российских граждан, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие

National Interest: британский корабль Echo в Черном море беззащитен

Попытки стран Запада «послать сигнал» России при помощи отправки в Черное море корабля британских ВМС HMS Echo выглядят смехотворно, так как данный корабль вооружен слабее, чем захваченные «российским спецназом» в Керченском проливе украинские бронекатера, пишет издание National Interest.
Обновлено в 00:27
Энергетика

Нефть Brent вернулась к цене выше $53 за баррель

Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 по московскому времени 28 декабря подорожал на $1,02 (1,96%) - до $53,18 за баррель.
Обновлено в 00:21
Хоккей

Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ

Нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:42
Общество

Москвичи увидят в январе звездный дождь и лунное затмение

Обновлено в 00:42
Армия и оружие

Гиперзвуковой блок «Авангард» разогнался до скорости в 27 махов

В эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" способен развивать скорость в 27 махов.
Обновлено вчера в 07:46
Политика

Путин подписал закон о частичной декриминализации 282 УК РФ

Владимир Путин своей подписью окончательно узаконил принятую Госдумой и одобренную Совфедом инициативу, предполагающую послабление "экстремистской", 282-й статьи УК РФ в части лайков и репостов, сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 01:06
Происшествия

На Украине семья лишилась квартиры из-за кредита на мобильный телефон

Обновлено вчера в 15:37
Путешествия

Турция вводит для туристов налог на безопасность

Налог будет взиматься по прилету в аэропортах с 1 января 2019 года и составит 1,5 евро, передает портал tornosnews.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

Конгресс США вновь не проголосовал по бюджету

Обе палаты Конгресса США собрались в четверг на заседания, но не стали предпринимать никаких шагов для того, чтобы положить конец так называемому шатдауну, то есть частичной приостановке работы федерального правительства, которая началась 22 декабря.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика

Аудиторы обвинили регулятора алкогольного рынка в неэффективной работе

Счетная палата нашла также недостатки в механизме финансирования госконтрактов: их заключают на текущий год в пределах установленных Министерством финансов лимитов бюджетных обязательств, при этом Росспиртпром в течение всего года получает от территориальных органов Росалкогольрегулирования заявки на выполнение работ и не может отказаться от их исполнения.
Обновлено в 01:00
Транспорт

Минтранс поддержал ужесточение скоростного режима

Минтранс поддержит введение штрафов за превышение скорости на десять километров в час и более, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия

«ИрАэро» опровергла возбуждение дела о мошенничестве против компании

«ИрАэро», которая вывозила отдыхавших в Китае российских туристов в связи с задолженностью туроператора «Жемчужная река», опровергла информацию о возбуждении уголовного дела о мошенничестве против компании.
Обновлено вчера в 12:44
Общество

Золотов рассказал о внуке в Англии и своей даче

Непримиримый борец с коррупцией Алексей Навальный вновь вынудил главу Росгвадии Виктора Золотова отвечать на обвинения, который считает выдумкой.
Обновлено в 00:56
Экономика

Биткоин стал самым провальным инвестиционным инструментом 2018 года

Аналитики компании «ФинЭкспертиза» назвали самые выгодные и провальные вложения в 2018 году, пишет 28 декабря «Российская газета».
Обновлено в 00:51
ещё по теме
Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное