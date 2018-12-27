Футбол

Главный тренер «Арсенала» бросил бутылку с водой и попал в болельщика
REGNUM
01:11

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери бросил бутылку с водой и попал в болельщика на трибуне.
REGNUM01:11

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Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения Эмери за пинок бутылки в матче с «Брайтоном»

Матч ТВ14:38

Эмери попал бутылкой в болельщика. Но потом извинился лично и на пресс-конференции

Sport24.ruвчера в 16:41

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения Эмери за бросок бутылки в матче с «Брайтоном»

Спорт-Экспресс13:04

Эмери извинился за то, что пнул бутылку в фаната «Брайтона»

Чемпионат01:10

Бывший тренер «Спартака» пнул бутылку в фаната противников

Газета.Ru01:05

Эмери кинул бутылку в фаната во время матча с «Брайтоном» (фото)

Советский спортвчера в 23:26

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения Эмери за пинок бутылки в матче с «Брайтоном»

Sportbox.RU14:38
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Происшествия

Россиянка задержана в Финляндии по запросу США

Гражданка России Тэрада Мира задержана в аэропорту Хельсинки по запросу властей США, сообщили 27 декабря в консульском отделе при посольстве России в Финляндии.
Обновлено в 16:00
Политика

Путин подписал закон о частичном смягчении статьи об экстремизме

Владимир Путин подписал закон о частичном смягчении 282 статьи Уголовного кодекса, по которой возбуждают дела за экстремистские действия.
Обновлено в 15:52
Общество

Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле

Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено в 09:53
Общество

Путин подписал закон об ответственном обращении с животными

Обновлено в 18:00
Армия и оружие

NI оценил испытания «Авангарда»

Журнал The National Interest прокомментировал испытания российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард".
Обновлено в 15:10
Общество

Греф анонсировал сокращение сети отделений Сбербанка

Греф отметил, что масштаб сокращения сотрудников банка будет зависеть от того, насколько сеть отделения адаптируется к продажам новых продуктов предприятий, входящих в систему Сбербанка.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

Гиперзвуковой блок «Авангард» разогнался до скорости в 27 махов

В эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" способен развивать скорость в 27 махов.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

Марат Башаров снова избил свою жену

Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Политика

Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто участвует в российских ток-шоу, в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале отреагировал на попадание в базу данных сайта "Миротворец".
Обновлено в 09:04
Экономика

ЦБ аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров

В четверг, 27 декабря, Банк России сообщил о решении аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера у целой группы компаний.
Обновлено в 07:43
Политика

Путин подписал закон об отмене национального роуминга

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ликвидации национального роуминга в России, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации в пятницу.
Обновлено в 16:56
Транспорт

Минтранс поддержит ужесточение скоростного режима

Минтранс РФ поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Обновлено в 10:05
Происшествия

В Москве обокрали экс-резидента Comedy Club

Со счета бывшего резидента Comedy Club Романа Юнусова списали более 90 тысяч рублей.
Обновлено в 06:00
Культура

Песков пошутил о побеге с работы ради премьеры шоу Навки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков приехал на премьеру шоу "Аленький цветочек" своей супруги-фигуристки Татьяны Навки.
Обновлено в 11:24
Происшествия

В компании «Красное и Белое» проходят обыски

Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

Неизвестные напали на церковь в Вене

Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие.
Обновлено в 11:54
Происшествия

На Украине семья лишилась квартиры из-за кредита на мобильный телефон

Жительница Киевской области лишилась квартиры из-за кредита на покупку мобильного телефона, полученного в 2006 году, пишет издание Politeka.
Обновлено в 15:37
Происшествия

Авиакомпанию Lufthansa обвинили в опоздании Меркель на саммит G20

Инцидент с правительственным самолетом, из-за которого канцлер Германии Ангела Меркель пропустила открытие саммита G20 в Аргентине, произошел по вине авиакомпании Lufthansa.
Обновлено в 11:54
Космос

С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1а»

Ракета-носитель Союз-2.1а с двумя российскими спутниками Канопус-В и иностранными космическими аппаратами успешно стартовала с космодрома Восточный.
Обновлено вчера в 21:32
Спорт

Глава РУСАДА предупредил Путина об угрозе самоизоляции

Глава РУСАДА Юрий Ганус отправил письмо Владимиру Путину, в котором предупредил президента о надвигающейся угрозе изоляции российского спорта.
Обновлено в 12:20
Политика

Путин посмотрит балет «Щелкунчик» в Большом театре

В новогодний праздничный вечер на сцене Большого театра будет представлен балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича.
Обновлено в 00:06
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent снизилась на 3%

Обновлено в 17:07
Происшествия

Сообщение о бомбе на вокзале в Страсбурге не подтвердилось

Вокзал во французском Страсбурге возобновляет работу после эвакуации в связи с анонимным сообщением о взрывном устройстве, сообщила полиция департамента Нижний Рейн.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие

Американский самолет-разведчик приблизился к границам Крыма

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W совершил полет вдоль побережья Крыма.
Обновлено в 12:44
Политика

В Раде заявили о приближении Украины к лидерству в рейтинге должников

Украина вплотную приблизилась к лидерству в антирейтинге крупнейших должников в мире, заявил депутат Верховной рады Валентин Наливайченко.
Обновлено в 15:14
Политика

Лолита объяснила своё высказывание о Крыме

Обновлено в 05:08
Общество

Адвокаты Маска попросили суд отклонить иск британского дайвера

Адвокаты главы SpaceX и Tesla Илона Маска попросили суд США отклонить иск о клевете, поданный против предпринимателя британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.
Обновлено в 14:48
Политика

Путин подписал закон о взаимном признании образования с Абхазией

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о взаимном признании образования и квалификации России с Абхазией.
Обновлено в 15:47
Происшествия

В Москве водитель не пропустил машину детской реанимации

Полицейские проводят проверку по факту появления в прессе информации о том, что водитель не пропустил машину детской реанимации больницы имени святого Владимира на востоке Москвы.
Обновлено в 11:41
Происшествия

СК решает вопрос о возбуждении дела после ДТП с поездом в Кудрово

Обновлено в 12:06
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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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