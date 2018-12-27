Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери бросил бутылку с водой и попал в болельщика на трибуне.

Главный тренер «Арсенала» бросил бутылку с водой и попал в болельщика

Происшествия Происшествия Россиянка задержана в Финляндии по запросу США Гражданка России Тэрада Мира задержана в аэропорту Хельсинки по запросу властей США, сообщили 27 декабря в консульском отделе при посольстве России в Финляндии.

Политика Политика Путин подписал закон о частичном смягчении статьи об экстремизме Владимир Путин подписал закон о частичном смягчении 282 статьи Уголовного кодекса, по которой возбуждают дела за экстремистские действия.

Общество Общество Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.

Общество Общество Путин подписал закон об ответственном обращении с животными

Армия и оружие Армия и оружие NI оценил испытания «Авангарда» Журнал The National Interest прокомментировал испытания российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард".

Общество Общество Греф анонсировал сокращение сети отделений Сбербанка Греф отметил, что масштаб сокращения сотрудников банка будет зависеть от того, насколько сеть отделения адаптируется к продажам новых продуктов предприятий, входящих в систему Сбербанка.

Армия и оружие Армия и оружие Гиперзвуковой блок «Авангард» разогнался до скорости в 27 махов В эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" способен развивать скорость в 27 махов.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Марат Башаров снова избил свою жену Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.

Политика Политика Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца» Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто участвует в российских ток-шоу, в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале отреагировал на попадание в базу данных сайта "Миротворец".

Экономика Экономика ЦБ аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров В четверг, 27 декабря, Банк России сообщил о решении аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера у целой группы компаний.

Политика Политика Путин подписал закон об отмене национального роуминга Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ликвидации национального роуминга в России, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации в пятницу.

Транспорт Транспорт Минтранс поддержит ужесточение скоростного режима Минтранс РФ поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

Происшествия Происшествия В Москве обокрали экс-резидента Comedy Club Со счета бывшего резидента Comedy Club Романа Юнусова списали более 90 тысяч рублей.

Культура Культура Песков пошутил о побеге с работы ради премьеры шоу Навки Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков приехал на премьеру шоу "Аленький цветочек" своей супруги-фигуристки Татьяны Навки.

Происшествия Происшествия Неизвестные напали на церковь в Вене Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие.

Происшествия Происшествия На Украине семья лишилась квартиры из-за кредита на мобильный телефон Жительница Киевской области лишилась квартиры из-за кредита на покупку мобильного телефона, полученного в 2006 году, пишет издание Politeka.

Происшествия Происшествия Авиакомпанию Lufthansa обвинили в опоздании Меркель на саммит G20 Инцидент с правительственным самолетом, из-за которого канцлер Германии Ангела Меркель пропустила открытие саммита G20 в Аргентине, произошел по вине авиакомпании Lufthansa.

Космос Космос С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1а» Ракета-носитель Союз-2.1а с двумя российскими спутниками Канопус-В и иностранными космическими аппаратами успешно стартовала с космодрома Восточный.

Спорт Спорт Глава РУСАДА предупредил Путина об угрозе самоизоляции Глава РУСАДА Юрий Ганус отправил письмо Владимиру Путину, в котором предупредил президента о надвигающейся угрозе изоляции российского спорта.

Политика Политика Путин посмотрит балет «Щелкунчик» в Большом театре В новогодний праздничный вечер на сцене Большого театра будет представлен балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича.

Энергетика Энергетика Стоимость нефти марки Brent снизилась на 3%

Происшествия Происшествия Сообщение о бомбе на вокзале в Страсбурге не подтвердилось Вокзал во французском Страсбурге возобновляет работу после эвакуации в связи с анонимным сообщением о взрывном устройстве, сообщила полиция департамента Нижний Рейн.

Армия и оружие Армия и оружие Американский самолет-разведчик приблизился к границам Крыма Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W совершил полет вдоль побережья Крыма.

Политика Политика В Раде заявили о приближении Украины к лидерству в рейтинге должников Украина вплотную приблизилась к лидерству в антирейтинге крупнейших должников в мире, заявил депутат Верховной рады Валентин Наливайченко.

Политика Политика Лолита объяснила своё высказывание о Крыме

Общество Общество Адвокаты Маска попросили суд отклонить иск британского дайвера Адвокаты главы SpaceX и Tesla Илона Маска попросили суд США отклонить иск о клевете, поданный против предпринимателя британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.

Политика Политика Путин подписал закон о взаимном признании образования с Абхазией Российский лидер Владимир Путин подписал закон о взаимном признании образования и квалификации России с Абхазией.

Происшествия Происшествия В Москве водитель не пропустил машину детской реанимации Полицейские проводят проверку по факту появления в прессе информации о том, что водитель не пропустил машину детской реанимации больницы имени святого Владимира на востоке Москвы.