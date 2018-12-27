Футбол
Главный тренер «Арсенала» бросил бутылку с водой и попал в болельщика
Главный тренер «Арсенала» бросил бутылку с водой и попал в болельщикаREGNUM01:11
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери бросил бутылку с водой и попал в болельщика на трибуне.
REGNUM01:11
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Эмери попал бутылкой в болельщика. Но потом извинился лично и на пресс-конференции
Sport24.ruвчера в 16:41
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 18:18, Ашберн
Происшествия
Россиянка задержана в Финляндии по запросу США
Гражданка России Тэрада Мира задержана в аэропорту Хельсинки по запросу властей США, сообщили 27 декабря в консульском отделе при посольстве России в Финляндии.
Обновлено в 16:00
Политика
Путин подписал закон о частичном смягчении статьи об экстремизме
Владимир Путин подписал закон о частичном смягчении 282 статьи Уголовного кодекса, по которой возбуждают дела за экстремистские действия.
Обновлено в 15:52
Общество
Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле
Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено в 09:53
Общество
Путин подписал закон об ответственном обращении с животными
Обновлено в 18:00
Армия и оружие
NI оценил испытания «Авангарда»
Журнал The National Interest прокомментировал испытания российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард".
Обновлено в 15:10
Общество
Греф анонсировал сокращение сети отделений Сбербанка
Греф отметил, что масштаб сокращения сотрудников банка будет зависеть от того, насколько сеть отделения адаптируется к продажам новых продуктов предприятий, входящих в систему Сбербанка.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Гиперзвуковой блок «Авангард» разогнался до скорости в 27 махов
В эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" способен развивать скорость в 27 махов.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Марат Башаров снова избил свою жену
Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Политика
Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто участвует в российских ток-шоу, в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале отреагировал на попадание в базу данных сайта "Миротворец".
Обновлено в 09:04
Экономика
ЦБ аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России сообщил о решении аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера у целой группы компаний.
Обновлено в 07:43
Политика
Путин подписал закон об отмене национального роуминга
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ликвидации национального роуминга в России, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации в пятницу.
Обновлено в 16:56
Транспорт
Минтранс поддержит ужесточение скоростного режима
Минтранс РФ поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Москве обокрали экс-резидента Comedy Club
Со счета бывшего резидента Comedy Club Романа Юнусова списали более 90 тысяч рублей.
Обновлено в 06:00
Культура
Песков пошутил о побеге с работы ради премьеры шоу Навки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков приехал на премьеру шоу "Аленький цветочек" своей супруги-фигуристки Татьяны Навки.
Обновлено в 11:24
Происшествия
В компании «Красное и Белое» проходят обыски
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Неизвестные напали на церковь в Вене
Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие.
Обновлено в 11:54
Происшествия
На Украине семья лишилась квартиры из-за кредита на мобильный телефон
Жительница Киевской области лишилась квартиры из-за кредита на покупку мобильного телефона, полученного в 2006 году, пишет издание Politeka.
Обновлено в 15:37
Происшествия
Авиакомпанию Lufthansa обвинили в опоздании Меркель на саммит G20
Инцидент с правительственным самолетом, из-за которого канцлер Германии Ангела Меркель пропустила открытие саммита G20 в Аргентине, произошел по вине авиакомпании Lufthansa.
Обновлено в 11:54
Космос
С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1а»
Ракета-носитель Союз-2.1а с двумя российскими спутниками Канопус-В и иностранными космическими аппаратами успешно стартовала с космодрома Восточный.
Обновлено вчера в 21:32
Спорт
Глава РУСАДА предупредил Путина об угрозе самоизоляции
Глава РУСАДА Юрий Ганус отправил письмо Владимиру Путину, в котором предупредил президента о надвигающейся угрозе изоляции российского спорта.
Обновлено в 12:20
Политика
Путин посмотрит балет «Щелкунчик» в Большом театре
В новогодний праздничный вечер на сцене Большого театра будет представлен балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича.
Обновлено в 00:06
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent снизилась на 3%
Обновлено в 17:07
Происшествия
Сообщение о бомбе на вокзале в Страсбурге не подтвердилось
Вокзал во французском Страсбурге возобновляет работу после эвакуации в связи с анонимным сообщением о взрывном устройстве, сообщила полиция департамента Нижний Рейн.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие
Американский самолет-разведчик приблизился к границам Крыма
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W совершил полет вдоль побережья Крыма.
Обновлено в 12:44
Политика
В Раде заявили о приближении Украины к лидерству в рейтинге должников
Украина вплотную приблизилась к лидерству в антирейтинге крупнейших должников в мире, заявил депутат Верховной рады Валентин Наливайченко.
Обновлено в 15:14
Политика
Лолита объяснила своё высказывание о Крыме
Обновлено в 05:08
Общество
Адвокаты Маска попросили суд отклонить иск британского дайвера
Адвокаты главы SpaceX и Tesla Илона Маска попросили суд США отклонить иск о клевете, поданный против предпринимателя британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.
Обновлено в 14:48
Политика
Путин подписал закон о взаимном признании образования с Абхазией
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о взаимном признании образования и квалификации России с Абхазией.
Обновлено в 15:47
Происшествия
В Москве водитель не пропустил машину детской реанимации
Полицейские проводят проверку по факту появления в прессе информации о том, что водитель не пропустил машину детской реанимации больницы имени святого Владимира на востоке Москвы.
Обновлено в 11:41
Происшествия
СК решает вопрос о возбуждении дела после ДТП с поездом в Кудрово
Обновлено в 12:06