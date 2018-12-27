Футбол

Главный тренер «Арсенала» бросил бутылку с водой и попал в болельщика
REGNUM
01:11

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери бросил бутылку с водой и попал в болельщика на трибуне.
REGNUM01:11

Подробнее о событии

Эмери кинул бутылку в фаната во время матча с «Брайтоном» (фото)

Советский спортвчера в 23:26

FA выдвинула Эмери обвинения за пинок бутылки в матче с «Брайтоном»

Sports.ru12:38

Эмери извинился за то, что пнул бутылку в фаната «Брайтона»

Чемпионат01:10

Бывший тренер «Спартака» пнул бутылку в фаната противников

Газета.Ru01:05

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения Эмери за бросок бутылки в матче с «Брайтоном»

Спорт-Экспресс13:04

Эмери попал бутылкой в болельщика. Специалист много раз извинился

Матч ТВвчера в 19:04

Эмери попал бутылкой в болельщика. Но потом извинился лично и на пресс-конференции

Sport24.ruвчера в 16:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Происшествия

Неизвестные напали на церковь в Вене

Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие.
Обновлено в 11:54
Происшествия

В офисе магазинов «Красное и Белое» проходят обыски

Обновлено вчера в 13:48
Армия и оружие

Названа скорость ракетного комплекса «Авангард»

Российский вице-премьер России Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что блок ракетного комплекса "Авангард" развил скорость в 27 Махов.
Обновлено в 13:27
Экономика

ЦБ аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров

В четверг, 27 декабря, Банк России сообщил о решении аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера у целой группы компаний.
Обновлено в 07:43
Транспорт

Минтранс заявил о готовности ужесточить скоростной режим в России

В России может понизиться порог допустимого превышения скорости на дорогах, заявил министр транспорта Евгений Дитрих, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:00
Политика

Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»

Обновлено в 09:04
Происшествия

Под Петербургом поезд протаранил маршрутку

Под Санкт-Петербургом в Кудрово произошло столкновение маршрутного такси с пассажирами и поезда, передает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 07:38
Политика

Путин назвал главные события уходящего года

Обновлено в 12:00
Спорт

Глава РУСАДА предупредил Путина об угрозе самоизоляции

Глава РУСАДА Юрий Ганус отправил письмо Владимиру Путину, в котором предупредил президента о надвигающейся угрозе изоляции российского спорта.
Обновлено в 12:20
Путешествия

Турция вводит для туристов налог на безопасность

Налог будет взиматься по прилету в аэропортах с 1 января 2019 года и составит 1,5 евро, передает портал tornosnews.
Обновлено в 12:55
Экономика

В 2019 году пенсии увеличатся у более чем тридцати миллионов россиян

Увеличение пенсий 1 января 2019 года на 7,05% затронет 30,7 млн россиян.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие

Американский самолет-разведчик приблизился к границам Крыма

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W совершил полет вдоль побережья Крыма.
Обновлено в 12:44
Экономика

Минтранс подсчитал экономию России от Крымского моста

Эксплуатация Крымского моста позволит России ежегодно экономить 11 млрд рублей, сообщил в четверг, 27 декабря, министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 13:16
Происшествия

В центре Москвы ликвидировали пожар в двухэтажном здании

Загорание произошло в перекрытиях между первым и вторым этажами двухэтажного выселенного здания, площадь пожара составила около 150 квадратных метров.
Обновлено в 13:04
Общество

Сбербанк планирует сокращать малопосещаемые отделения в городах

Сбербанк планирует закрывать малопосещаемые отделения в городах, при этом сеть отделений Сбербанка может со временем приобрести статус консультативных центров.
Обновлено в 09:43
Энергетика

Нефть Brent за сутки поднялась более чем на 5%

Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

В Германии назвали виновника инцидента с самолетом Меркель

Авиакомпания Lufthansa несет ответственность за вынужденную посадку правительственного лайнера "Конрад Аденауер" Airbus А340, на котором в ноябре текущего года канцлер Ангела Меркель летела на саммит G20, сообщает портал SPON.
Обновлено в 05:46
Общество

Фарватерные опоры Крымского моста обезопасили от столкновения с судами

Фарватерные опоры Крымского моста оборудовали специальной защитой от возможного столкновения с проходящими судами, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

Появилось видео запуска ракеты комплекса «Авангард»

На Камчатском крае прошли испытания новейшего ракетного гиперзвукового комплекса «Авангард».
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия

В Москве обокрали экс-резидента Comedy Club

Со счета бывшего резидента Comedy Club Романа Юнусова списали более 90 тысяч рублей.
Обновлено в 06:00
Политика

Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле

Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено в 09:53
Авто

Mitsubishi отзывает почти 5 тысяч кроссоверов Outlander в России

Представители Mitsubishi разошлют уведомления владельцам кроссоверов Outlander с просьбой приехать в сервисный центр для проведения диагностики и ремонта.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

Марат Башаров снова избил свою жену

Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Футбол

Александра Дюкова выдвинули на пост президента РФС

В Казани прошло заседание Федерации футбола Татарстана для выдвижения председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова на пост президента РФС, сообщает «Бизнес Online».
Обновлено в 04:49
Политика

Лолита объяснила своё высказывание о Крыме

Обновлено в 05:08
Политика

«Дружба народов» продолжит поставлять продукты Росгвардии

Крымский мясокомбинат "Дружба народов" продолжит поставлять продукты в Росгвардию в 2019-2020 годах, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 09:06
Общество

МВД хочет внести изменения в паспорта россиян

МВД намерено внести изменения в паспорта российских граждан.
Обновлено вчера в 13:11
Интернет

Instagram протестировал новый способ прокрутки ленты

Instagram опробовал способ прокрутки ленты нажатием. Об этом сообщили в официальном блоге приложения в Tumblr.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Директор российского Burger King подвезла попутчика и пропала

Следователи установили подозреваемого в причастности к исчезновению директора ресторана Burger King, сообщила «Ленте.ру» Юлия Иванова, официальный представитель Главного следственного управления СКР по Москве.
Обновлено в 13:15
Кино

Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров

Первое место в рейтинге самых переоцененных голливудских актеров по версии Forbes занял Мэттью Макконахи.
Обновлено в 07:08
ещё по теме
Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное