Футбол
Скалони: «Месси и Дибала могут играть вместе»Бомбардир.ру 12:59
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о совместимости на поле Лионеля Месси и Пауло Дибалы.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Спорт
Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10
В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 12:48
Политика
Зачем Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах, прибыл в Москву, где встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 12:54
Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
США объявили об избавлении Сирии от ИГ
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) больше не контролирует территории в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта
Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Спорт
Апелляция отклонена: биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация
Российская биатлонистка Маргарита Васильева была признана виновной в пропуске трех допинг-тестов.
Обновлено в 11:31
Политика
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах
В Кремле негативно оценили заявление Дональда Трампа по Голанским высотам.
Обновлено в 05:23
Хоккей
«Оттава» отправила Виталия Абрамова в АХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» отправил нападающего Виталия Абрамова в АХЛ, сообщает пресс-служба канадской команды в «Твиттере».
Обновлено в 12:25
Театры
Танцовщик Полунин станет худруком балетного училища в Севастополе
Танцовщик Сергей Полунин заявил, что он станет художественным руководителем балетного училища, которое построят в Севастополе, передает ТАСС.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
ООН приветствует предложения России и Сирии по «Рукбану»
Ранее, согласно экстренному совместному заявлению штабов России и Сирии, стало известно, что координационные штабы РФ и САР решили предусмотреть посещение лагеря "Рукбан" рабочей группой из представителей САР, РФ, США, Иордании, а также ООН.
Обновлено в 10:19
Культура
«Деньги на фильм мне дали питерские бандиты»
Из России в США на прошлой неделе вместе с супругой актрисой Людмилой Самохваловой уехал известный кинорежиссер, автор культовых фильмов «Праздник Нептуна», «Фонтан» и «Окно в Париж» Юрий Мамин.
Обновлено вчера в 09:05
Спорт
Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Происшествия
Подростки с пистолетом напали на офис микрозаймов на Белы Куна
В пятницу, 22 марта, около четырёх часов дня вооружённые пистолетом два подростка напали на офис микрозаймов, расположенный на улице Белы Куна.
Обновлено в 12:49
Авто
Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом
Новое поколение серийного кроссовера Chevrolet Captiva поступит в продажу летом текущего года.
Обновлено в 09:13
Общество
Назван средний размер зарплаты чиновников в России
В 2018 году средняя зарплата чиновника составила 49,4 тысячи рублей и выросла по сравнению с 2017 годом на 7,7%.
Обновлено в 07:27
Транспорт
Первый участок розовой ветки метро запустят в Москве в начале июня
Первый участок розовой (Некрасовской) линии Московского метрополитена от станции «Некрасовка» до станции «Косино» планируется запустить в начале июня.
Обновлено в 12:40
Политика
Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили
Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.
Обновлено вчера в 09:47
Политика
Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21
В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 12:14
Игры
Paradox представила Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Компания Paradox Interactive анонсировала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, продолжение ролевого боевика 2004 года, и представила дебютный трейлер игры.
Обновлено в 02:57
Происшествия
СК предъявил обвинения по делу о незаконных полетах на бизнес-джетах
12 марта стало известно, что СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей, на следующий день фигурантов дела отправили под домашний арест.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет
Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:09
Футбол
Куртуа: «Испанская пресса хочет меня уничтожить»
Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа посетовал на предвзятое отношение к себе со стороны испанских средств массовой информации.
Обновлено в 12:41
Футбол
Группа фанатов кричала «Хайль Гитлер» на матче Германия — Сербия
Кричали «Хайль, Гитлер» и оскорбляли немецких «сборников». Об этом рассказал в соцсетях немецкий комментатор Андре Фойгт.
Обновлено в 11:30
Футбол
«Ливерпуль» включился в борьбу за Хадсона-Одои
«Ливерпуль» стал очередным претендентом на вингера «Челси» Каллума Хадсона-Одои, сообщает Sport Bild.
Обновлено в 10:59
Экономика
ЦБ разработает меры по борьбе с телефонными мошенниками
Банк России разрабатывает комплекс мер для борьбы с телефонными мошенниками, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 22 марта.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Украина обвинила Россию в подготовке теракта в метро Харькова
В метро Харькова предотвратили страшный теракт. В настоящее время в организации преступления обвинили Россию.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Минобороны получит первый Ил-76МД-90А на следующей неделе
Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А будет передан Минобороны РФ на следующей неделе.
Обновлено вчера в 14:54
Гаджеты
Беспроводная зарядка AirPower уже появилась на сайте Apple
Ранее уже сообщалось, что американский производитель якобы приступил к серийному производство уникальной зарядки и аксессуаров.
Обновлено в 12:00