Футбол

Скалони: «Месси и Дибала могут играть вместе»Бомбардир.ру 12:59

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о совместимости на поле Лионеля Месси и Пауло Дибалы.
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Главный тренер Аргентины Скалони: Месси и Дибала могут играть вместе

Чемпионат11:43

Скалони: «Месси и Дибала могут играть вместе»

Бомбардир.ру12:59

Тренер сборной Аргентины: «Месси и Дибала могут играть вместе. Нужно время»

Sports.ru10:58
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Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10

В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону.
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Зачем Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах, прибыл в Москву, где встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 12:54
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Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
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Армия и оружие

США объявили об избавлении Сирии от ИГ

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) больше не контролирует территории в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
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Происшествия

В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта

Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
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Спорт

Апелляция отклонена: биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация

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В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах

В Кремле негативно оценили заявление Дональда Трампа по Голанским высотам.
Обновлено в 05:23
Хоккей

«Оттава» отправила Виталия Абрамова в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» отправил нападающего Виталия Абрамова в АХЛ, сообщает пресс-служба канадской команды в «Твиттере».
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Театры

Танцовщик Полунин станет худруком балетного училища в Севастополе

Танцовщик Сергей Полунин заявил, что он станет художественным руководителем балетного училища, которое построят в Севастополе, передает ТАСС.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие

ООН приветствует предложения России и Сирии по «Рукбану»

Ранее, согласно экстренному совместному заявлению штабов России и Сирии, стало известно, что координационные штабы РФ и САР решили предусмотреть посещение лагеря "Рукбан" рабочей группой из представителей САР, РФ, США, Иордании, а также ООН.
Обновлено в 10:19
Культура

«Деньги на фильм мне дали питерские бандиты»

Из России в США на прошлой неделе вместе с супругой актрисой Людмилой Самохваловой уехал известный кинорежиссер, автор культовых фильмов «Праздник Нептуна», «Фонтан» и «Окно в Париж» Юрий Мамин.
Обновлено вчера в 09:05
Спорт

Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Происшествия

Подростки с пистолетом напали на офис микрозаймов на Белы Куна

В пятницу, 22 марта, около четырёх часов дня вооружённые пистолетом два подростка напали на офис микрозаймов, расположенный на улице Белы Куна.
Обновлено в 12:49
Авто

Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом

Новое поколение серийного кроссовера Chevrolet Captiva поступит в продажу летом текущего года.
Обновлено в 09:13
Общество

Назван средний размер зарплаты чиновников в России

В 2018 году средняя зарплата чиновника составила 49,4 тысячи рублей и выросла по сравнению с 2017 годом на 7,7%.
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Обновлено в 09:47
Транспорт

Первый участок розовой ветки метро запустят в Москве в начале июня

Первый участок розовой (Некрасовской) линии Московского метрополитена от станции «Некрасовка» до станции «Косино» планируется запустить в начале июня.
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Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.
Обновлено вчера в 09:47
Политика

Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21

В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 12:14
Игры

Paradox представила Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Компания Paradox Interactive анонсировала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, продолжение ролевого боевика 2004 года, и представила дебютный трейлер игры.
Обновлено в 02:57
Происшествия

СК предъявил обвинения по делу о незаконных полетах на бизнес-джетах

12 марта стало известно, что СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей, на следующий день фигурантов дела отправили под домашний арест.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет

Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:09
Футбол

Куртуа: «Испанская пресса хочет меня уничтожить»

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа посетовал на предвзятое отношение к себе со стороны испанских средств массовой информации.
Обновлено в 12:41
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Группа фанатов кричала «Хайль Гитлер» на матче Германия — Сербия

Кричали «Хайль, Гитлер» и оскорбляли немецких «сборников». Об этом рассказал в соцсетях немецкий комментатор Андре Фойгт.
Обновлено в 11:30
Футбол

«Ливерпуль» включился в борьбу за Хадсона-Одои

«Ливерпуль» стал очередным претендентом на вингера «Челси» Каллума Хадсона-Одои, сообщает Sport Bild.
Обновлено в 10:59
Экономика

ЦБ разработает меры по борьбе с телефонными мошенниками

Банк России разрабатывает комплекс мер для борьбы с телефонными мошенниками, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 22 марта.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Украина обвинила Россию в подготовке теракта в метро Харькова

В метро Харькова предотвратили страшный теракт. В настоящее время в организации преступления обвинили Россию.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

Минобороны получит первый Ил-76МД-90А на следующей неделе

Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А будет передан Минобороны РФ на следующей неделе.
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Звезду Comedy Woman Варнаву внесли в список «угрожающих» Украине лиц

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Беспроводная зарядка AirPower уже появилась на сайте Apple

Ранее уже сообщалось, что американский производитель якобы приступил к серийному производство уникальной зарядки и аксессуаров.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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