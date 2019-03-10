Футбол

Главный тренер «Анжи» сравнил футбол с войнойТелеканал 360° 01:57

Главный тренер махачкалинской команды «Анжи» Магомед Адиев после матча с «Локомотивом» стал вспоминать годы Великой Отечественной войны. По словам тренера, в войну на фронт отправляли совсем молодых бойцов и бросали в самое пекло. Так с молодыми игроками решил поступать и Адиев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тренер «Анжи» сравнил молодых игроков с новобранцами в Великой Отечественной

Газета.Ruвчера в 20:42

Адиев - о дебютантах «Анжи»: «Как говорится, в Великую Отечественную войну в 16 лет на фронт брали»

Евро-футбол.рувчера в 16:21

Магомед Адиев: «В Великую Отечественную войну в 16 лет брали на фронт, так и „Анжи“ бросает молодых игроков в пекло»

Матч ТВвчера в 16:34

Магомед Адиев: «В Великую Отечественную войну в 16 лет брали на фронт, так и „Анжи“ бросает молодых игроков в пекло»

Sportbox.RUвчера в 16:34

Адиев: «„Анжи“ бросает в пекло молодых, как это делали в годы Великой Отечественной войны»

Sport24.ruвчера в 16:27

«Нам приходится кидать их в пекло». Адиев - о молодых игроках «Анжи»

Спорт-Экспрессвчера в 16:16

Адиев: во время ВОВ в 16 лет на фронт брали, так и «Анжи» кидает ребят в пекло

Чемпионатвчера в 16:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:22, Ашберн
Футбол

Дзюба и Смолов вызваны в сборную России

Тренерский штаб национальной сборной России определился со списком футболистов, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года против Бельгии и Казахстана.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Сбербанк подтвердил гибель сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии

Россияне Екатерина и Александр Поляковы, которые погибли при крушении авиалайнера в Эфиопии, были сотрудниками компании "Сбербанк лизинг", подтвердила пресс-служба Сбербанка.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Прокуратура попросила приговорить Оюба Титиева к четырем годам

Прокурор попросил Шалинский суд Чечни приговорить главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии общего режима.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Шойгу рассказал о росте числа высокоточных крылатых ракет за шесть лет

Российская армия за шесть лет увеличила количество высокоточных крылатых ракет более чем в 30 раз, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес

Певица Юлия Началова попала в реанимацию

Обновлено в 02:39
Экономика

Visa повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода

Международная платежная система Visa с 13 апреля повысит лимит платежа по картам без введения пин-кода с тысячи до трех тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 04:18
Общество

Яровая предложила запретить передавать долги по ЖКХ коллекторам

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в понедельник внесла в нижнюю палату российского парламента законопроект, запрещающий передавать коллекторам задолженности по жилищно-коммунальным платежам, сообщила пресс-служба парламентария.
Обновлено в 03:42
Политика

В Амстердаме пройдут слушания по делу о скифском золоте

Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью около $2 млн, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия

На трассе во Владивостоке опрокинулся «Панцирь-С1»

На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль «Панцирь-С1».
Обновлено в 05:20
Происшествия

«Новая газета» опубликовала новые видео пыток в ярославской колонии

«Новая газета» опубликовала два видео из ярославской ИК-1 с пытками над заключенным.
Обновлено в 04:44
Экономика

Контракт на самую дорогую дорогу в России может получить «Мостотрест»

Обновлено в 03:49
Политика

СПЧ попросил сенаторов отклонить законы о фейках и неуважении к власти

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) попросил Совет Федерации отклонить принятые Госдумой законопроекты о фейковых новостях и штрафах за неуважение к власти в Сети и отправить документы на доработку.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Полиция пришла с обысками на рынок «Садовод» и в ТЦ «Москва»

Обновлено в 04:07
Общество

Границы парка «Лосиный остров» сдвинут для реконструкции шоссе

Обновлено в 04:16
Политика

Порошенко ищут замену, а руководство СБУ навострило лыжи за рубеж

Пока, по опубликованным на Украине свежим опросам киевского Института анализа и прогнозирования, популярность Порошенко откатилась на третье место.
Обновлено вчера в 15:07
Политика

Начало эксплуатации атомного ледокола «Арктика» перенесли на май 2020 года

Обновлено в 05:30
Происшествия

Кузнецова отреагировала на ситуацию с истощенной девочкой в Москве

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова приняла участие в ситуации с истощенной 5-летней девочкой, которую нашли в воскресенье в одной из квартир Москвы.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Пассажир опоздал на разбившийся в Эфиопии самолет и остался жив

Обновлено в 05:38
Экономика

Акции «Нижнекамскнефтехима» взлетели на 50% на новостях о дивидендах

Акции "Нижнекамскнефтехима" утром в понедельник взлетели на 50% и обновили максимумы на новостях о рекомендациях совета директоров выплатить акционерам дивиденды за 2018 год в размере 19,94 рубля на акцию.
Обновлено в 04:23
Политика

Названы вероятные места для побега Порошенко

В случае, если украинский лидер Петр Порошенко проиграет на предстоящих президентских выборах, он может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию.
Обновлено вчера в 20:49
Экономика

Минсельхоз скорректировал Доктрину продовольственной безопасности

Проект разрабатывают в связи с появлением новых рисков и угроз продбезопасности, вызванных экономическими санкциями, вступлением России в ВТО и углублением интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.
Обновлено в 05:07
Общество

Глава ФАС заявил о двукратных переплатах населения за услуги ЖКХ

По большинству коммунальных платежей население России переплачивает примерно 100 процентов себестоимости, то есть услуги ЖКХ для них обходятся в 2 раза дороже.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Пожар на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре ликвидирован

Обновлено в 01:42
Политика

Украина внесла итальянского певца Аль Бано в черный список

Итальянского певца Альбано Карризи, более известного под псевдонимом Аль Бано, внесли в список лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности Украины».
Обновлено в 06:05
Кино

Российский мультфильм провалился в прокате из-за бойкота кинотеатров

Недовольство владельцев кинотеатров вызвало решение Минкульта перенести премьеру бельгийского анимационного фильма «Королевский корги», которая должна была выйти в прокат одновременно с российским мультиком.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие

Удар коалиции США убил более 50 человек в Сирии

Самолеты международной коалиции во главе c США нанесли удар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает ТАСС.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Самолет, летевший из Сургута в Таиланд, вынужденно сел в Красноярске

Boeing-767 авиакомпании "Икар", следовавший из Сургута в Таиланд, по техническим причинам совершил посадку в аэропорту Красноярска, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 03:07
Футбол

Ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры

Голландский специалист Луи ван Гал подтвердил, что не намерен возвращаться к тренерской деятельности.
Обновлено в 06:05
Авто

Озвучены российские цены обновленного седана Hyundai Elantra

Как сообщает издание "Авто Ревю", гамма моторов для российского рынка осталась прежней, куда входят атмосферные двигатели MPI объёмом 1,6 и 2,0 литра мощностью 128 и 149 л.с. соотвтственно.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Слушания по делу о теракте в метро в Петербурге перенесли

Обновлено в 06:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Магомед Мусаевич Адиев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий российский футбольный клуб «Анжи».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийск на стадионе «Анжи-Арена».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное