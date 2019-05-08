Футбол

Главный тренер «Анжи» дисквалифицирован на два матчаГазета.Ru 06:41

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев дисквалифицирован на два матча чемпионата России, передает ТАСС.
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Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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