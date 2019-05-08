Футбол
Главный тренер «Анжи» дисквалифицирован на два матчаГазета.Ru 06:41
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев дисквалифицирован на два матча чемпионата России, передает ТАСС.
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