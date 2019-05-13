Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окнаLenta.ru вчера в 16:20

Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге. Об этом сообщила ее знакомая Алина Сергиенко в своем Instagram. Отмечается, что состояние Екатерины оценивается как критическое.
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Посольство России подтвердило ЧП со свидетелем по делу Кокорина и Мамаева

RT на русском00:21

Главный свидетель по делу Мамаева и Кокорина выпала из окна

Московский Комсомолецвчера в 11:56

Появились подробности о падении из окна свидетеля по делу Кокорина и Мамаева

Lenta.ruвчера в 20:14

Свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева четвертый день находится в искусственной коме

Эхо Москвывчера в 20:09

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева в коме после падения с балкона

Москва 24вчера в 18:18

Свидетель по делу Мамаева и Кокорина впала в кому

РИА Новостивчера в 21:27

Свидетель по делу футболистов А.Кокорина и П.Мамаева пострадала при падении из окна в Праге

Агентство Москвавчера в 09:34
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Политика

В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»

Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.
Обновлено вчера в 20:38
Шоу-бизнес

51-летняя Ольга Кабо показала идеальную фигуру в купальнике

Обновлено вчера в 07:10
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено вчера в 06:59
Экономика

Часть россиян освободят от подоходного налога

Согласно документу, россияне, которым списали безнадежную задолженность, не будут платить 13 процентов подоходного налога в бюджет.
Обновлено вчера в 22:27
Политика

Минюст США рассматривает запрос о возвращении Ярошенко на родину

Министерство юстиции США получило и уже рассматривает российский запрос о возвращении Константина Ярошенко на родину.
Обновлено в 00:03
Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Обновлено вчера в 06:04
Музыка

В Израиле стартовал конкурс «Евровидение-2019»

Обновлено 12 мая в 18:33
Экономика

Неисполнительный директор UC Rusal Валиев покинул свой пост

В совет директоров UC Rusal Валиев входил с начала 2019 г. После его ухода в совете останутся исполнительные директора Евгений Никитин, Евгений Вавилов и Евгений Курьянов, неисполнительные – Марсо Мусетти и Вячеслав Соломин, а также независимые неисполнительные Элси Льюнг, Дмитрий Васильев, Бернард Зонневельд, Максим Полетаев, Рэндольф Рейнольдс, Кевин Паркер, Кристофер Бернхэм и Ник Джордан.
Обновлено вчера в 23:34
Политика

Правительство Японии осудило слова депутата о «войне» за Курилы

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга осудил и подверг критике слова депутата от партии "Обновления Японии" Ходаки Маруямы о "войне" применительно к решению вопроса четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, которые в Японии принято называть "северными территориями".
Обновлено вчера в 22:27
Экономика

«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра

Что предполагалось построить для ВНХК Проект "Роснефти" по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что госкомпания отказалась от его реализации.
Обновлено вчера в 15:11
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в РФ

Больше всего угонов в первом квартале 2019 года в России было зафиксировано с участием Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia.
Обновлено вчера в 06:28
Экономика

Биткоин преодолел отметку в $8 тысяч

Напомним, 6 мая впервые с 14 ноября 2018 года стоимость биткоина преодолела психологическую отметку в 6 тысяч долларов, а 12 мая доросла до 7 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия

Пожар в иркутском колледже: более 150 человек эвакуированы

Обновлено в 00:17
Происшествия

Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера

Обновлено вчера в 00:39
Политика

Савченко в Раде потребовала назначить инаугурацию Зеленского на 20 мая

Обновлено вчера в 04:44
Происшествия

Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили

Самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили из-за неисправности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:17
Общество

Фигурант дела о «грязной нефти» отказался быть «козлом отпущения»

Бывший глава нефтяной компании добавил, что его специально делают козлом отпущения. Сейчас он находится в международном розыске.
Обновлено 12 мая в 14:29
Хоккей

Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019

Обновлено вчера в 16:48
Экономика

Банк России перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк (ЦБ) РФ в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля, сообщили СМИ.
Обновлено 12 мая в 23:00
Армия и оружие

В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе

«Некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — цитирует Ермакова «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:17
Шоу-бизнес

В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой

7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия

Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево

По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие

Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия

Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.
Обновлено вчера в 14:33
Политика

Экс-глава Минобороны Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков назначен председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Обновлено вчера в 12:28
Кино

Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй

Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено вчера в 09:42
Общество

Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах

Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено вчера в 10:50
Экономика

Неработающие пенсионеры получат перерасчет социальной доплаты к пенсии

Напомним, в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, в феврале на 4,3% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, пенсии по государственному обеспечению в апреле увеличены на 2%. Причитающиеся неработающим пенсионерам суммы выплат подлежат перерасчету с 1 января 2019 года и будут выплачены в мае текущего года.
Обновлено 11 мая в 03:00
Экономика

Рост ВВП в Казахстане в январе-апреле составил 4%

"В январе–апреле рост ВВП ускорился до 4%. В январе–марте он составлял 3,8%. Динамика обеспечена ускорением в обрабатывающей промышленности, сфере услуг, а также стабильными темпами в строительстве и сельском хозяйстве", - сказал Даленов на заседании правительства.
Обновлено вчера в 23:29
Политика

Последствия разрыва отношений с Россией оценили в Раде

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина останется без "помощи Востока" в случае разрыва отношений с Россией.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

ГИБДД разработала регламенты тюнинга автомобилей

ГИБДД разработала правила внесения изменений в конструкцию транспортных средств.
Обновлено вчера в 04:52
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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