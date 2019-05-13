Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окнаLenta.ru вчера в 16:20
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге. Об этом сообщила ее знакомая Алина Сергиенко в своем Instagram. Отмечается, что состояние Екатерины оценивается как критическое.
Читать в источнике
Оценить457
Подробнее о событии
Показать все источники
«Императрица» и «лесбиянка» Екатерина Бобкова: трагедия свидетельницы по делу футболистов
Московский Комсомолец06:09
Свидетель по делу футболистов А.Кокорина и П.Мамаева пострадала при падении из окна в Праге
Агентство Москвавчера в 09:34
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 06:50, Ашберн
Кино
Джейме Ланнистер отрастил руку к финалу сериала «Игра престолов»
Обновлено вчера в 13:03
Футбол
Обляков вошел в расширенный состав сборной России по футболу на матчи отбора ЧЕ-2020
Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Иван Обляков вызван в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Фигурант дела о порче нефти в «Дружбе» оспорил версию следователей
Объявленный в международный розыск Роман Трушев, обвиняемый в загрязнении нефти в «Дружбе», рассказал свою версию произошедшего в беседе с журналистом «Коммерсанта».
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Чите кондуктор пойдет под суд за «минирование» троллейбуса
Следователи Читинской полиции передали в суд уголовное дело в отношении кондуктора троллейбусного управления.
Обновлено вчера в 21:55
Общество
Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах
Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Верховная рада отказалась отменить закон о госязыке
Верховная рада не стала отменять закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает его исключительное использование почти во всех сферах жизни.
Обновлено в 06:27
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
Как выяснилось, российский авторынок в апреле показал падение на 2,7% до 148 926 проданных автомобиля.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
Пять юных гимнастов получили ожоги глаз на тренировке в Красноярске
Следователи выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пять воспитанников Центра спортивного развития в Красноярске получили ожоги глаз во время тренировки по художественной гимнастике, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Шаманская.
Обновлено в 05:58
Политика
Полиция США вторглась в посольство Венесуэлы
Полицейские, войдя на территорию посольства, пытались заставить активистов уйти, однако у них не было соответствующего ордера, и сторонники правительства Николаса Мадуро остались там, где находились.
Обновлено в 05:15
Политика
Тимошенко требует от Рады ответить на два вызова
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в настоящий момент перед Верховной Радой стоят два вызова: определить дату инаугурации и стать частью изменений и движения страны вперед.
Обновлено в 04:50
Политика
Песков назвал темы встречи Путина и Помпео
Сегодня вечером (после 18 по столичному времени) в Сочи президент России Владимир Путин примет министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.
Обновлено в 06:28
Политика
Епифаний отказался провести совместную службу с Филаретом 14 мая
Глава непризнанной «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифаний ответил отказом на предложение «почетного патриарха» этой структуры Филарета провести совместное богослужение во Владимирском соборе в Киеве.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Китай заявил о намерении биться до конца в торговой войне с США
МИД КНР заявил, что Китай будет биться «до победного конца», если США будут продолжать торговую войну.
Обновлено в 06:35
Интернет
FT: звонки в WhatsApp использовались для установки шпионских программ
Обнаруженная в мессенджере WhatsApp уязвимость использовалась хакерами для установки на смартфон программ-шпионов, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные компании.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Официант пиццерии вернул клиентке чек на полмиллиона долларов
В Нью-Йорке официант итальянской пиццерии вернул посетительнице забытый ею чек на 424 тысячи долларов.
Обновлено вчера в 19:59
Религия
В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речь
Сегодня, 14 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого выступают многие жители города.
Обновлено в 04:55
Общество
Росконтроль призвал не пить молоко двух российских брендов
Росконтроль проверил молоко семи торговых марок. Две из них попали в «черный список».
Обновлено в 05:28
Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Политика
США предупредили об угрозе терактов в Израиле во время «Евровидения»
«Для проведения атак террористические группировки могут выбрать годовщину со дня открытия посольства США в Иерусалиме, которая совпадает с проведением "Евровидения" и Днём Накбы», — говорится в сообщении посольства.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Украинский генерал рассказал об угрозе российского удара по Киеву
В случае полномасштабной войны Россия в кратчайшие сроки введет на Украину войска с территории Белоруссии.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
США обвинили Иран в причастности к взрывам на танкерах в ОАЭ
Американские следователи пришли к выводу, что Иран или поддерживающие его стороны якобы причастны к серии взрывов в порту Фуджейра в территориальных водах ОАЭ.
Обновлено в 04:59
Наука
Ученый предупредил о мощнейшей за полтора года магнитной буре на Земле
На Земле началась самая крупная за полтора — два года магнитная буря, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.
Обновлено в 06:09
Футбол
Тульский «Арсенал» прошел лицензирование УЕФА. Клуб готов к еврокубкам
Тульский "Арсенал" успешно прошел процедуру лицензирования на следующий сезон в РФС и УЕФА.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток
Ранее командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США должны покинуть Ближний Восток.
Обновлено в 01:53
Наука
На дне Марианской впадины нашли пакет и обёртки от конфет
Американский исследователь Виктор Весково совершил погружение на дно Марианской впадины и нашёл там отходы жизнедеятельности человека.
Обновлено вчера в 21:23
Футбол
Леонид Федун прибыл на совет директоров «Спартака»
Обновлено в 05:14
Политика
Представитель Зеленского анонсировал отставку главы МИД Украины
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам — Дмитрий Разумков — анонсировал отставку министра иностранных дел страны Павла Климкина.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
У Триумфальной арки в Москве посадят полмиллиона цветов
Обновлено в 04:50