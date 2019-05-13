Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окнаLenta.ru вчера в 16:20

Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге. Об этом сообщила ее знакомая Алина Сергиенко в своем Instagram. Отмечается, что состояние Екатерины оценивается как критическое.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Императрица» и «лесбиянка» Екатерина Бобкова: трагедия свидетельницы по делу футболистов

Московский Комсомолец06:09

Появились подробности о падении из окна свидетеля по делу Кокорина и Мамаева

Lenta.ruвчера в 20:14

Родные выпавшей из окна подруги Кокорина и Мамаева не обращались за помощью к дипломатам

Телеканал 360°05:17

Свидетельница по делу футболистов Кокорина и Мамаева оказалась в коме после падения с балкона

Эхо Москвы05:03

Адвокат: инцидент со свидетелем по делу Кокорина и Мамаева не повлияет на исход апелляций

RT на русском04:14

В чешской полиции рассказали о ЧП со свидетелем по делу Кокорина и Мамаева

РИА Новости04:17

Свидетель по делу футболистов А.Кокорина и П.Мамаева пострадала при падении из окна в Праге

Агентство Москвавчера в 09:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 06:50, Ашберн
Кино

Джейме Ланнистер отрастил руку к финалу сериала «Игра престолов»

Обновлено вчера в 13:03
Футбол

Обляков вошел в расширенный состав сборной России по футболу на матчи отбора ЧЕ-2020

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Иван Обляков вызван в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Фигурант дела о порче нефти в «Дружбе» оспорил версию следователей

Объявленный в международный розыск Роман Трушев, обвиняемый в загрязнении нефти в «Дружбе», рассказал свою версию произошедшего в беседе с журналистом «Коммерсанта».
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Чите кондуктор пойдет под суд за «минирование» троллейбуса

Следователи Читинской полиции передали в суд уголовное дело в отношении кондуктора троллейбусного управления.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

Рейс «Аэрофлота» подал сигнал бедствия по просьбе диспетчеров

Обновлено в 06:39
Общество

Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах

Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено вчера в 10:50
Политика

Верховная рада отказалась отменить закон о госязыке

Верховная рада не стала отменять закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает его исключительное использование почти во всех сферах жизни.
Обновлено в 06:27
Здоровье

Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле

Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

Как выяснилось, российский авторынок в апреле показал падение на 2,7% до 148 926 проданных автомобиля.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия

Пять юных гимнастов получили ожоги глаз на тренировке в Красноярске

Следователи выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пять воспитанников Центра спортивного развития в Красноярске получили ожоги глаз во время тренировки по художественной гимнастике, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Шаманская.
Обновлено в 05:58
Политика

Полиция США вторглась в посольство Венесуэлы

Полицейские, войдя на территорию посольства, пытались заставить активистов уйти, однако у них не было соответствующего ордера, и сторонники правительства Николаса Мадуро остались там, где находились.
Обновлено в 05:15
Политика

Тимошенко требует от Рады ответить на два вызова

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в настоящий момент перед Верховной Радой стоят два вызова: определить дату инаугурации и стать частью изменений и движения страны вперед.
Обновлено в 04:50
Политика

Песков назвал темы встречи Путина и Помпео

Сегодня вечером (после 18 по столичному времени) в Сочи президент России Владимир Путин примет министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.
Обновлено в 06:28
Политика

Епифаний отказался провести совместную службу с Филаретом 14 мая

Глава непризнанной «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифаний ответил отказом на предложение «почетного патриарха» этой структуры Филарета провести совместное богослужение во Владимирском соборе в Киеве.
Обновлено вчера в 12:42
Политика

Китай заявил о намерении биться до конца в торговой войне с США

МИД КНР заявил, что Китай будет биться «до победного конца», если США будут продолжать торговую войну.
Обновлено в 06:35
Интернет

FT: звонки в WhatsApp использовались для установки шпионских программ

Обнаруженная в мессенджере WhatsApp уязвимость использовалась хакерами для установки на смартфон программ-шпионов, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные компании.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Официант пиццерии вернул клиентке чек на полмиллиона долларов

В Нью-Йорке официант итальянской пиццерии вернул посетительнице забытый ею чек на 424 тысячи долларов.
Обновлено вчера в 19:59
Религия

В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речь

Сегодня, 14 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого выступают многие жители города.
Обновлено в 04:55
Общество

Росконтроль призвал не пить молоко двух российских брендов

Росконтроль проверил молоко семи торговых марок. Две из них попали в «черный список».
Обновлено в 05:28
Общество

Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам

С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Политика

США предупредили об угрозе терактов в Израиле во время «Евровидения»

«Для проведения атак террористические группировки могут выбрать годовщину со дня открытия посольства США в Иерусалиме, которая совпадает с проведением "Евровидения" и Днём Накбы», — говорится в сообщении посольства.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие

Украинский генерал рассказал об угрозе российского удара по Киеву

В случае полномасштабной войны Россия в кратчайшие сроки введет на Украину войска с территории Белоруссии.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие

США обвинили Иран в причастности к взрывам на танкерах в ОАЭ

Американские следователи пришли к выводу, что Иран или поддерживающие его стороны якобы причастны к серии взрывов в порту Фуджейра в территориальных водах ОАЭ.
Обновлено в 04:59
Наука

Ученый предупредил о мощнейшей за полтора года магнитной буре на Земле

На Земле началась самая крупная за полтора — два года магнитная буря, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.
Обновлено в 06:09
Футбол

Тульский «Арсенал» прошел лицензирование УЕФА. Клуб готов к еврокубкам

Тульский "Арсенал" успешно прошел процедуру лицензирования на следующий сезон в РФС и УЕФА.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток

Ранее командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США должны покинуть Ближний Восток.
Обновлено в 01:53
Наука

На дне Марианской впадины нашли пакет и обёртки от конфет

Американский исследователь Виктор Весково совершил погружение на дно Марианской впадины и нашёл там отходы жизнедеятельности человека.
Обновлено вчера в 21:23
Футбол

Леонид Федун прибыл на совет директоров «Спартака»

Обновлено в 05:14
Политика

Представитель Зеленского анонсировал отставку главы МИД Украины

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам — Дмитрий Разумков — анонсировал отставку министра иностранных дел страны Павла Климкина.
Обновлено вчера в 21:12
Общество

У Триумфальной арки в Москве посадят полмиллиона цветов

Обновлено в 04:50
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное