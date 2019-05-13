Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окнаLenta.ru 16:20
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге. Об этом сообщила ее знакомая Алина Сергиенко в своем Instagram. Отмечается, что состояние Екатерины оценивается как критическое.
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Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах
Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах, продемонстрировав очередную растяжку.
Обновлено в 15:00
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Являлся главным редактором радиостанции "Говорит Москва" с момента ее создания в 2014 году.
Обновлено в 15:25
Здоровье
Специалисты назвали пять вредных «диетических» продуктов
Обновлено в 05:02
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Космос
Астронавтам удалось записать звуки сейсмических толчков на Луне
Сейсмометры миссий «Аполлон» собрали достаточно данных, чтобы учёные смогли доказать, что недра Луны остывают, тем самым вызывая сейсмические толчки на спутнике Земли.
Обновлено в 13:26
Политика
Сердюков назначен председателем совета директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в материалах компании.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Опознаны тела всех погибших в катастрофе SSJ-100
Тела всех погибших в авиакатастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево опознали, передает РИА Новости в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 03:00
Экономика
Госинвестиции развивающихся стран снизились до исторического минимума
Общие расходы стран на образование, здравоохранение, инфраструктуру за вычетом амортизации существующих основных фондов сократились до рекордно низких 0,9% ВВП (еще в 1997 г. на долю таких инвестиций приходилось 3,3% ВВП развивающихся стран).
Обновлено в 16:33
Армия и оружие
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
Владимир Путин призвал защитить Россию от гиперзвукового оружия, прежде чем подобное вооружение появится у других стран.
Обновлено в 14:51
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Умерла бабушка Нелли Ермолаевой
Обновлено в 14:00
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Политика
Китай наносит ответный удар и вводит пошлины на американские товары
10 мая американское Торговое представительство (министерство торговли) ввело пошлины на китайские товары в размере от 10 до 25 %, а президент США Дональд Трамп поручил ввести дополнительные пошлины на 300 миллиардов долларов.
Обновлено в 10:05
Футбол
СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака»
Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 11:34
Хоккей
Прохоркин подписал однолетний контракт с «Лос-Анджелесом»
Как сообщает официальный сайт "Кингз", клуб подписал с 25-летним россиянином однолетний контракт новичка.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Хоккей
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:30
Космос
Стартовало изготовление корпуса космического корабля «Федерация»
Обновлено вчера в 20:48
Футбол
«Интер» обыграл «Кьево» и вернулся на третье место
«Интер» (66 очков) располагается на третье месте, «Кьево» (15 очков) - последний.
Обновлено в 16:53
Политика
США призвали Турцию отложить покупку С-400
Агентство Bloomberg узнало о просьбе США к Турции отложить приобретение ракетных комплексов С-400 у России.
Обновлено в 16:19
Политика
Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 13:18
Музыка
В Израиле официально началось «Евровидение-2019»
В Израиле официально начался песенный конкурс «Евровидение-2019». Открытие прошло в Тель-Авиве, сообщает The Jerusalem Post.
Обновлено вчера в 16:31
Хоккей
Артемий Панарин — о своем отсутствии в сборной России на ЧМ: «Мне написали, что я чуть ли не предатель»
Российский хоккеист Артемий Панарин рассказал, почему не играет за сборную России на чемпионате мира.
Обновлено в 16:44
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:09