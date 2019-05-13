Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окнаLenta.ru 16:20
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге. Об этом сообщила ее знакомая Алина Сергиенко в своем Instagram. Отмечается, что состояние Екатерины оценивается как критическое.
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Общество
Новый закон о трудовых книжках обсуждают власти
Стоит отметить, что альтернативный законопроект, пишет РБК, предполагает, что уже к 2021 году все работники будут обязаны перейти на электронные трудовые книжки.
Обновлено в 20:00
Экономика
Банк России перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк (ЦБ) РФ в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля, сообщили СМИ.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
Российский лидер отметил, что гиперзвукового оружия пока нет ни у кого кроме РФ, однако ведущие мировые державы рано или поздно создадут такое вооружение.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов
В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
Обновлено в 22:32
Транспорт
Генпрокуратура проверит работу частных камер фиксации нарушений ПДД
Генпрокуратура проверит законность установки частных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Обновлено в 07:45
Общество
Россияне не верят в рост зарплаты при повышении качества работы
68% респондентов заявили, что их зарплата не зависит от качества работы. 85% россиян признались при этом, что им нравится их работа.
Обновлено вчера в 23:59
Культура
«Говорит Москва» закрыла передачу Сергея Доренко
В Telegram-канале радиостанции "Говорит Москва" появилось сообщение о том, что программа главреда станции Сергея Доренко "Подъем" больше выходить в эфир не будет.
Обновлено в 15:56
Политика
Путин примет Лаврова и Помпео после их переговоров в Сочи
Президент России Владимир Путин примет в своей сочинской резиденции главу российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео 14 мая.
Обновлено в 12:50
Хоккей
Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019
Сборная Канады одержала победу над командой Словакии на чемпионате мира по хоккею, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:48
Происшествия
Два самолёта потерпели крушение на Аляске
В американском штате Аляска 10 человек пострадали в результате крушения двух самолётов.
Обновлено в 20:50
Армия и оружие
Пентагон готовится отправить на Ближний Восток 120 тысяч военных
Пентагон готов отправить на Ближний Восток до 120 тысяч военных, если Иран атакует американских военнослужащих или ускорит ядерные разработки, сообщает New York Times.
Обновлено в 22:34
Шоу-бизнес
Виталина не осилила шоу в храме Христа Спасителя
Обновлено в 08:03
Происшествия
Вылет SSJ 100 из Новосибирска отложили на восемь часов
Авиакомпания «Азимут» отложила вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) из Новосибирска в Ростов-на-Дону на восемь часов, заявил «РИА Новости» представитель новосибирского аэропорта Толмачево.
Обновлено в 02:52
Энергетика
В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне
Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет отметки в 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
Обновлено в 21:56
Политика
Пушков прокомментировал ультиматум Климкина Евросоюзу
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ультиматум Евросоюзу от главы МИД Украины Павла Климкина по Донбассу.
Обновлено в 14:38
Происшествия
Число терактов в России в 2018 году снизилось на 16%
В МВД указали, что это на 16,2% меньше аналогичного показателя 2017 года. В документе также говорится, что раскрыть удалось 30 терактов.
Обновлено в 21:09
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге
В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.
Обновлено в 14:09
Политика
В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 21:37
Политика
Минюст США изучает запрос о возвращении Ярошенко в Россию
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил осуждённому в Соединённых Штатах российскому лётчику Константину Ярошенко, что американский Минюст рассматривает российский запрос о возвращении россиянина на родину.
Обновлено в 22:31
Хоккей
Сборная России выиграла у Чехии на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
Сирийские военные прошли отбор на Армейские международные игры
Сирийские артиллеристы и танкисты прошли отборочные соревнования к конкурсам «Мастера артиллерийского огня» и «Танковый биатлон», которые пройдут в рамках Армейских международных игр (АрМИ).
Обновлено в 23:18
Музыка
Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Общество
Прокурор обнаружил нарушения в работе департамента Глацких
В документе говорится о многочисленных нарушениях законодательства в работе областного департамента молодежной политики, которым руководила скандально известная экс-чиновница Ольга Глацких, и фонда «Золотое сечение».
Обновлено в 13:19
Культура
Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым
Обновлено в 12:39
Авто
Названы топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 10:02
Общество
Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах
Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Якутии из-за подтопления закрыли аэропорт
Обновлено в 23:12
Общество
ГИБДД разработала регламенты автотюнинга
Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 04:23
Авто
В РФ рухнули цены на флагманский кроссовер Nissan Murano
В РФ рухнули цены на флагманский кроссовер Nissan Murano.
Обновлено в 14:54