Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окнаГазета.Ru 02:14

Екатерина Бобкова, проходящая в деле футболиста "Зенита" Александра Кокорина и игрока "Краснодара" Павла Мамаева об участии в двух драках в центре Москвы выпала из окна гостиницы в Праге, передает "Советский спорт". При падении девушка получила множественные травмы.
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Появились подробности о падении из окна свидетеля по делу Кокорина и Мамаева

Lenta.ruвчера в 20:14

Посольство подтвердило инцидент со свидетелем по делу Кокорина и Мамаева

RT на русском00:21

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона

РИА Новостивчера в 21:27

Свидетель обвинения по делу футболистов Кокорина и Мамаева получила серьёзные травмы после паления из окна в Праге

Эхо Москвы02:36

Посольство РФ заинтересовалось инцидентом со свидетелем по делу Кокорина и Мамаева в Чехии

РЕН ТВвчера в 18:47

Главный свидетель по делу Мамаева и Кокорина выпала из окна

Московский Комсомолецвчера в 11:56

Свидетель по делу футболистов А.Кокорина и П.Мамаева пострадала при падении из окна в Праге

Агентство Москвавчера в 09:34
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 03:47, Ашберн
Общество

В США суд обязал Bayer выплатить $2 млрд заболевшим раком супругам

Суд в Сан-Франциско обязал концерн выплатить двум американцам, заболевшим раком, более 2 млрд долларов.
Обновлено в 03:32
Футбол

Андрей Червиченко: «Если Цорн мягкий и дружелюбный, то для „Спартака“ — это точно мимо»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном назначении Томаса Цорна генеральным директором московского клуба.
Обновлено в 02:27
Общество

В Госдуму внесли законопроект о продлении дачной амнистии до 2022 года

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение проект закона о продлении дачной амнистии еще на три года - до 1 марта 2022.
Обновлено в 02:47
Кино

Зрители обнаружили в «Игре престолов» новый ляп

Зрители "Игры престолов" обнаружили новый ляп, допущенный создателями телесериала.
Обновлено в 01:53
Политика

Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине

Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Общество

Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах

Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено вчера в 10:50
Религия

Куйвашев позвал сторонников и противников храма в Екатеринбурге на разговор

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал противников и сторонников строительства храма святой Екатерины отказаться от уличных конфликтов и начать диалог.
Обновлено в 03:02
Общество

В Финляндии задумываются о привлечении россиян в качестве рабочей силы

Крупные производственные площадки задумываются о привлечении иностранцев и в частности россиян.
Обновлено в 01:53
Политика

В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией

При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:45
Общество

Омбудсмен Бурятии попросит проверить ролик сотрудников УФСИН

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова планирует обратиться в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) РФ с просьбой провести проверку появившегося в интернете ролика, изготовленного в Управлении ФСИН России по Республике Бурятии, сообщает ТАСС со ссылкой на слова самой Жамбаловой.
Обновлено в 02:54
Футбол

«Барселона» купит 19-летнего капитана «Аякса»

Руководство «Барселоны» рассчитывает, что о в ближайшее время сможет официально объявить о подписании 19-летнего капитана голландского клуба.
Обновлено в 02:55
Происшествия

В Новокузнецке отстранили священника после инцидента с электрошокером

Обновлено в 01:25
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

Компания Disney опубликовала первый трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil), премьера которого назначена на 17 октября.
Обновлено в 02:55
Здоровье

Названа главная причина детского ожирения

Обновлено вчера в 23:17
Энергетика

В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне

Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
Обновлено вчера в 21:56
Музыка

Букмекеры предрекли Лазареву четвертое место на «Евровидении»

Обновлено 12 мая в 15:41
Игры

Эта модификация для Skyrim делает сюжетную линию Гильдии Воров интереснее

Автор творения значительно расширил сюжетную линию, внедрив множество дополнительных миссий.
Обновлено вчера в 10:22
Транспорт

Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах

Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости.
Обновлено в 02:47
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем

В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Экономика

Китай обвалил индексы фондовых бирж США

Американские фондовые индексы обвалились в понедельник, 13 мая, после того, как Китай объявил о введении с 1 июня торговых пошлин на ввоз более пяти тысяч товаров из США.
Обновлено вчера в 15:11
Армия и оружие

Пернатые испортили американские F-35B и F-16

Как сообщает Marine Corps Times, во вторник F-35B, приписанный к авиабазе Ивакуни, Япония, был вынужден прервать взлет из-за удара птицы.
Обновлено вчера в 03:58
Экономика

СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута

Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:19
Армия и оружие

Сирия во второй раз примет участие в Международных армейских играх

Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие

Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток

Обновлено в 01:53
Общество

Самое лучшее молоко назвал Росконтроль

Под пристальное внимание Экспертного центра Всероссийского союза потребителей попали семь марок молока, протестированных более чем по 50 показателям – «Дмитровский молочный завод», «Красная цена», «Честное молоко», «Простоквашино», «Агуша», «36 копеек» и «Село Зеленое».
Обновлено в 02:52
Транспорт

Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России

Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».
Обновлено в 00:05
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 03:19
Музыка

Первые 10 финалистов «Евровидения» будут выбраны в Тель-Авиве

Первый полуфинал международного конкурса "Евровидение-2019" состоится во вторник в Выставочном центре Тель-Авива.
Обновлено вчера в 17:13
Кино

70% россиян не смотрели «Игру престолов»

Обновлено вчера в 20:35
Политика

Кузнецов ушёл с поста сити-менеджера Читы, Сапожников займёт его место

После ухода последнего с поста сити-менеджера в ноябре 2016 года возглавил администрацию.
Обновлено в 00:29
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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