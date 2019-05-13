Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окнаГазета.Ru 02:14
Екатерина Бобкова, проходящая в деле футболиста "Зенита" Александра Кокорина и игрока "Краснодара" Павла Мамаева об участии в двух драках в центре Москвы выпала из окна гостиницы в Праге, передает "Советский спорт". При падении девушка получила множественные травмы.
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Свидетель по делу футболистов А.Кокорина и П.Мамаева пострадала при падении из окна в Праге
Агентство Москвавчера в 09:34
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