Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окнаГазета.Ru 02:14

Екатерина Бобкова, проходящая в деле футболиста "Зенита" Александра Кокорина и игрока "Краснодара" Павла Мамаева об участии в двух драках в центре Москвы выпала из окна гостиницы в Праге, передает "Советский спорт". При падении девушка получила множественные травмы.

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

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