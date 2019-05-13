Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева упала с балконаРИА Новости вчера в 21:27

Свидетель по делу футболистов Кокорина и Мамаева Екатерина Бобкова находится в коме в одной из больниц в городе Градец-Кралове. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в Чехии и дежурный врач отделения нейрохирургии лечебного заведения Павел Травничек.
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Адвокат: инцидент со свидетелем по делу Кокорина и Мамаева не повлияет на исход апелляций

RT на русском04:14

В чешской полиции рассказали о ЧП со свидетелем по делу Кокорина и Мамаева

РИА Новости04:17

Свидетельница по делу футболистов Кокорина и Мамаева оказалась в коме после падения с балкона

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Упала с балкона, пока курила. Полиция Чехии рассказала, как Бобкова оказалась в коме

Фонтанка.Ру04:56

Появились подробности о падении из окна свидетеля по делу Кокорина и Мамаева

Lenta.ruвчера в 20:14

Главный свидетель по делу Мамаева и Кокорина выпала из окна

Московский Комсомолецвчера в 11:56

Свидетель по делу футболистов А.Кокорина и П.Мамаева пострадала при падении из окна в Праге

Агентство Москвавчера в 09:34
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Футбол

Леонид Федун прибыл на совет директоров «Спартака»

Владелец Спартака Леонид Федун прибыл на совет директоров.
Обновлено в 05:14
Экономика

СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута

Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:19
Общество

Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам

С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие

Сброс самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео

В Сети появилось видео применения фронтовым бомбардировщиком Су-34 ВКС России самой мощной корректируемой бомбы из своего арсенала - полуторатонной КАБ-1500ПР с лазерным наведением.
Обновлено в 03:28
Экономика

В ГД внесут законопроект об отмене двух коэффициентов в ОСАГО

Предусматривающий изменение формулы расчета стоимости полиса ОСАГО законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.
Обновлено в 00:43
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

Как выяснилось, российский авторынок в апреле показал падение на 2,7% до 148 926 проданных автомобиля.
Обновлено вчера в 08:31
Авто

Сразу три модели Porsche подорожали в России

Porsche Boxter теперь будет стоить от 4 251 000 рублей, а максимальная стоимость родстера составит 5 921 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:33
Политика

В команде Зеленского анонсировали отставку Климкина

После прихода к власти на Украине команды избранного президента страны Владимира Зеленского глава украинского МИД Павел Климкин с вероятностью 99% оставит свой пост.
Обновлено в 01:49
Общество

Учитель музыки в Южно-Сахалинске обозвала школьников дебилами

Обновлено в 03:52
Общество

Роскачество проверило плавленые сыры

Обновлено в 01:28
Общество

На Есенина разобрали большую «Хинкальную»

На Есенина, 30 в Выборгском районе разобрали «Хинкальную».
Обновлено в 04:43
Религия

В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речь

Сегодня ночью, с 13 на 14 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого выступают многие жители города.
Обновлено в 04:55
Политика

Сити-менеджер Читы Олег Кузнецов подал в отставку

Глава администрации Читы Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию с 15 мая 2019 года.
Обновлено в 04:55
Общество

В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному

Сотрудники управления ФСИН по Бурятии сняли клип о службе в своем ведомстве, работе оперативников, льготах для сотрудников и нелегкой доле нарушителей закона, не встающих на путь исправления.
Обновлено в 03:58
Общество

Дачную амнистию продлят до 2022 года

Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Происшествия

На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов

Пять человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения двух гидросамолетов в американском штате Аляска, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на круизную компанию Princess Cruises.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

«ЮТэйр» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10-часовую задержку рейса

Авиакомпанию "ЮТэйр" оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10-часовую задержку рейса в связи с неисправностью самолета, сообщает во вторник Уральская транспортная прокуратура.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Полицейский в Новокузнецке выстрелил в угрожавшего ему ножом мужчину

Полицейский выстрелил в ногу мужчине, который угрожал сотрудникам правоохранительным органов ножом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
Обновлено вчера в 12:29
Шоу-бизнес

Ксения Бородина: «Курбан за меня всех порвет»

Курбан и Ксения посещают Санкт-Петербург примерно два раза в год.
Обновлено в 03:00
Авто

УАЗ пообещал, что новый «Патриот» будет только лучше

Первым, получившим переднюю панель в современном нынешнем представлении стал УАЗ-3160, известный нам всем как «Патриот».
Обновлено вчера в 11:23
Наука

Ежедневный приём аспирина может вызвать внутричерепное кровоизлияние

Как сообщают "Известия" со ссылкой на издание Daily Mail, учёные из медицинского колледжа в Тайване выяснили, что низкие дозы аспирина способны увеличивать риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов

Обновлено вчера в 22:32
Политика

Путин примет Лаврова и Помпео после их переговоров в Сочи

Президент России Владимир Путин примет в своей сочинской резиденции главу российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео 14 мая.
Обновлено вчера в 12:50
Политика

Правительство Японии осудило слова депутата о «войне» за Курилы

Обновлено в 01:11
Здоровье

Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле

Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Транспорт

Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права

В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Гаджеты

WhatsApp сообщил об уязвимости приложения

В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение.
Обновлено в 03:23
Политика

Рада отложила вопрос о дате инаугурации Зеленского

Утром во вторник Комитет Верховной рады по вопросам регламента перенес заседание, на котором должна быть определена дата инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, на 15 мая.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера

Обновлено вчера в 00:39
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Сергей Шнуров распустил группу «Ленинград»

Сергей Шнуров официально сообщил, что предстоящий тур группы будет финальным.
Обновлено вчера в 16:04
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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