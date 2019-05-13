Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева упала с балконаРИА Новости вчера в 21:27
Свидетель по делу футболистов Кокорина и Мамаева Екатерина Бобкова находится в коме в одной из больниц в городе Градец-Кралове. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в Чехии и дежурный врач отделения нейрохирургии лечебного заведения Павел Травничек.
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Свидетель по делу футболистов А.Кокорина и П.Мамаева пострадала при падении из окна в Праге
Агентство Москвавчера в 09:34
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Футбол
Леонид Федун прибыл на совет директоров «Спартака»
Владелец Спартака Леонид Федун прибыл на совет директоров.
Обновлено в 05:14
Экономика
СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута
Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:19
Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Сброс самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео
В Сети появилось видео применения фронтовым бомбардировщиком Су-34 ВКС России самой мощной корректируемой бомбы из своего арсенала - полуторатонной КАБ-1500ПР с лазерным наведением.
Обновлено в 03:28
Экономика
В ГД внесут законопроект об отмене двух коэффициентов в ОСАГО
Предусматривающий изменение формулы расчета стоимости полиса ОСАГО законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.
Обновлено в 00:43
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
Как выяснилось, российский авторынок в апреле показал падение на 2,7% до 148 926 проданных автомобиля.
Обновлено вчера в 08:31
Авто
Сразу три модели Porsche подорожали в России
Porsche Boxter теперь будет стоить от 4 251 000 рублей, а максимальная стоимость родстера составит 5 921 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
В команде Зеленского анонсировали отставку Климкина
После прихода к власти на Украине команды избранного президента страны Владимира Зеленского глава украинского МИД Павел Климкин с вероятностью 99% оставит свой пост.
Обновлено в 01:49
Общество
Роскачество проверило плавленые сыры
Обновлено в 01:28
Общество
На Есенина разобрали большую «Хинкальную»
На Есенина, 30 в Выборгском районе разобрали «Хинкальную».
Обновлено в 04:43
Религия
В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речь
Сегодня ночью, с 13 на 14 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого выступают многие жители города.
Обновлено в 04:55
Политика
Сити-менеджер Читы Олег Кузнецов подал в отставку
Глава администрации Читы Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию с 15 мая 2019 года.
Обновлено в 04:55
Общество
В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному
Сотрудники управления ФСИН по Бурятии сняли клип о службе в своем ведомстве, работе оперативников, льготах для сотрудников и нелегкой доле нарушителей закона, не встающих на путь исправления.
Обновлено в 03:58
Общество
Дачную амнистию продлят до 2022 года
Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Происшествия
На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов
Пять человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения двух гидросамолетов в американском штате Аляска, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на круизную компанию Princess Cruises.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
«ЮТэйр» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10-часовую задержку рейса
Авиакомпанию "ЮТэйр" оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10-часовую задержку рейса в связи с неисправностью самолета, сообщает во вторник Уральская транспортная прокуратура.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Полицейский в Новокузнецке выстрелил в угрожавшего ему ножом мужчину
Полицейский выстрелил в ногу мужчине, который угрожал сотрудникам правоохранительным органов ножом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
Обновлено вчера в 12:29
Шоу-бизнес
Ксения Бородина: «Курбан за меня всех порвет»
Курбан и Ксения посещают Санкт-Петербург примерно два раза в год.
Обновлено в 03:00
Авто
УАЗ пообещал, что новый «Патриот» будет только лучше
Первым, получившим переднюю панель в современном нынешнем представлении стал УАЗ-3160, известный нам всем как «Патриот».
Обновлено вчера в 11:23
Наука
Ежедневный приём аспирина может вызвать внутричерепное кровоизлияние
Как сообщают "Известия" со ссылкой на издание Daily Mail, учёные из медицинского колледжа в Тайване выяснили, что низкие дозы аспирина способны увеличивать риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Путин примет Лаврова и Помпео после их переговоров в Сочи
Президент России Владимир Путин примет в своей сочинской резиденции главу российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео 14 мая.
Обновлено вчера в 12:50
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Гаджеты
WhatsApp сообщил об уязвимости приложения
В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение.
Обновлено в 03:23
Политика
Рада отложила вопрос о дате инаугурации Зеленского
Утром во вторник Комитет Верховной рады по вопросам регламента перенес заседание, на котором должна быть определена дата инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, на 15 мая.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера
Обновлено вчера в 00:39
Музыка
Сергей Шнуров распустил группу «Ленинград»
Сергей Шнуров официально сообщил, что предстоящий тур группы будет финальным.
Обновлено вчера в 16:04