Происшествия
Главный редактор Telegram-канала Mash заявил об обысках в редакцииАргументы и Факты вчера в 19:13
По словам Максима Иксанова, правоохранители изъяли компьютеры и документы Главный редактор Telegram-канала Mash Максим Иксанов сообщил о следственных мероприятиях в офисе издания, видео с заявлением опубликовано в Mash.
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Общество
Самые уверенные в своем будущем россияне живут в Чите
«Города, где зафиксирован самый высокий уровень уверенности граждан в своем завтрашнем дне – это Чита (73%), Череповец, Улан-Удэ (69%), Новосибирск и Тольятти», - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Соцсети: Ксения Собчак махнула на себя рукой после разрыва с мужем
Поклонники же привыкли к тому, что Собчак обычно выглядит «на миллион», поэтому её внешний вид на фото с подругами сильно разочаровал их.
Обновлено в 04:30
Общество
Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США
Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили
Ливень с дождем и градом на северо-западе Дагестана привел к сходу мощного селевого потока в реку Андийское Койсу.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
У суррогатной матери Ким Кардашьян и Канье Уэста начались роды
Ким Кардашьян и Канье Уэст готовятся в четвертый раз стать родителями. У их суррогатной матери начались роды.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области
Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Культура
На Украине показали концерт к 9 мая, вызвавший возмущение радикалов
Ранее сообщалось, что представители общественной инициативы #ОтключиРоссийское обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой запретить трансляцию программ к 9 мая на канале "Интер".
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве
Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Mash опровергают использование поддельных документов
Ранее агентство "РИА Новости" сообщило, что сотрудника Mash задержали, так как он пытался получить в аэропорту Шереметьево записи переговоров пилотов самолета SSJ с диспетчерами, подкрепляя свой запрос документом от имени Генпрокуратуры, который и был поддельным.
Обновлено в 07:02
Общество
В Японии пандам ко Дню матери подарили снеговиков
Обновлено в 06:04
Экономика
Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд; капитализация оценена в $75,5 млрд
Американская компания Uber в ходе IPO привлекла $8,1 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Политика
На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом
На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Транспорт
Москва стала лидером по количеству электробусов в Европе
Глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов рассказал журналистам, что Москва является лидером в Европе по количеству электробусов на городских маршрутах.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали своего первенца жителям королевства
Стоит отметить, что ранее Маркл не хотела показывать публике своего ребенка, но потом, видимо, ее переубедили, объяснив, что члена королевской семьи, согласно традиции, надо обязательно показать жителям королевства.
Обновлено 08 мая в 15:12
Кино
В сети появился трейлер «Оно 2»
«Поскольку каждые 27 лет зло вновь посещает город Дерри, штат Мэн, герои «Оно 2», которые давно разошлись, вновь оказываются вместе уже взрослыми спустя почти три десятилетия после событий первого фильма», — говорится в описании к киноленте.
Обновлено вчера в 20:24
Авто
Mazda в ближайшие годы может выпустить новую премиальную модель
Согласно отчету Mazda за март 2019 года, компания без лишнего шума подтвердила разработку нового рядного шестицилиндрового двигателя с технологией Skyactiv-X и рядного шестицилиндрового дизеля семейства Skyactiv-D.
Обновлено в 00:39
Политика
Коломойский рассказал, кто возглавит администрацию Зеленского
Олигарх Игорь Коломойский назвал потенциальных кандидатов на пост главы администрации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:23
Общество
Объединяют усилия: герцоги Сассекские и Кембриджские будут работать вместе
Королевская четверка снова в деле — герцоги Кембриджские и герцоги Сассекские анонсировали новый совместный проект.
Обновлено в 04:43
Политика
Эстония хочет ввести новые санкции против России
Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу инициирует вопрос о новых санкциях против России на встрече с коллегами из ЕС 14 мая.
Обновлено в 05:59
Политика
В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.
Обновлено в 06:42
Политика
Сооснователь Facebook призвал США разрушить монополию соцсети
В своей колонке для The New York Times он написал, что за прошедшие два года господин Цукерберг допустил большое количество ошибок, и властям США нужно покончить с монополией Facebook.
Обновлено в 00:30
Политика
Экс-посол России в Белоруссии Михаил Бабич покинул Минск
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич покинул Минск. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипмиссию.
Обновлено в 05:42
Технологии
Легендарный российский веб-сервер куплен американцами
Nginx продан в США F5 Networks, американский разработчик систем для ИТ-инфраструктуры предприятий, объявил об успешном завершении сделки по поглощению компании Nginx, разработчика одноименного открытого веб-сервера российского происхождения.
Обновлено в 06:38
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21