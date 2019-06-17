Кино

Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»Вести.Ru 02:51

В Сочи объявили победителей крупнейшего российского фестиваля "Кинотавр". Гран-при получил фильм "Бык" режиссера Бориса Акопова.
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Гран-при Кинотавра получил фильм о бандитах 90-х

Эхо Москвы01:17

Закрытие фестиваля «Кинотавр» в Сочи

Кубань 2403:01

Гран-при «Кинотавра» получил фильм дебютанта «Бык» о бандитах в 90-х

Новая газета00:35

Итоги 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр»

RT на русском05:42

Гран-при «Кинотавра» удостоен фильм «Бык» Бориса Акопова

ТАССвчера в 19:27

Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык» Бориса Акопова

Коммерсантъвчера в 14:20

Лучшим режиссером «Кинотавра» признан Александр Лунгин

Вечерняя Москвавчера в 13:30
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Футбол

Сборная России сыграет с Шотландией на стадионе «Лужники»

Сборная России по футболу проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Шотландии в Москве на стадионе "Лужники", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 06:07
Общество

При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»

В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Голунов оценил реакцию общественности на его задержание

Журналист Иван Голунов прокомментировал RT реакцию общественности на его задержание и арест.
Обновлено в 04:16
Авто

Названы комплектации и цены на Renault Arkana

Компания Renault назвала комплектации и цены нового кроссовера Arkana.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие

Польша разместит американских военных в шести точках

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна разместит американские военные подразделения в шести точках.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане

Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Сын Алибасова рассказал, когда к отцу может вернуться память

Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей, которые в субботу диагностировали положительные результаты после полного обследования организма.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов рассекретили необычное имя сына

Для малыша пара выбрала необычное имя — Леон. К слову, именно так звали дедушку мальчика — отца Кирилла Сафонова.
Обновлено в 05:28
Футбол

Малиновский заявил, что «Генк» его предал, не продав в «Аталанту»

Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский, ставший звездой чемпионата Бельгии, в интервью Het Nieuwsblad выразил недовольство тем, что клуб не продал его в "Аталанту".
Обновлено в 04:31
Наука

В Казахстане нашли поселение ранних саков

На востоке Казахстана археологи обнаружили поселение саков — народности, родственной скифам, сообщается на сайте YK-news.kz.
Обновлено в 03:46
Культура

Экстренно госпитализирован Александр Калягин

Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Песков заявил, что Путину доложено о ситуации в Чемодановке

Песков назвал конфликт в селе Чемодановка Пензенской области «резонансной ситуацией» и заметил, что Владимиру Путину было о ней доложено во время визита президента в Таджикистан.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес

«Только любовь»: Валерия поделилась фото с 20-летним сыном

Обновлено в 04:58
Экономика

Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком

Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
Обновлено в 01:27
Политика

Ушел из жизни бывший первый зампред КГБ СССР Филипп Бобков

Бывший первый зампред КГБ СССР, генерал армии Филипп Бобков ушел из жизни в возрасте 93 лет.
Обновлено в 06:20
Музыка

Скончался барабанщик группы «Машина времени»

Обновлено вчера в 06:54
Происшествия

ДТП на Ставрополье: количество пострадавших увеличилось

Представитель управления ГИБДД по Ставропольскому краю Евгений Синицын сообщил, что после аварии с участием микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai одиннадцать человек доставлены в больницу Невинномысска.
Обновлено в 00:37
Авто

В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4

В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).
Обновлено вчера в 14:31
Политика

Бабича назначили замминистра экономического развития России

Уволенного с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича назначили замминистра экономического развития страны.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»

Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".
Обновлено вчера в 14:37
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Общество

Итальянского Джорджа Клуни задержали в Таиланде

Итальянца Франческо Галделли, который выдавал себя за актера Джорджа Клуни, задержали в Таиланде.
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Путин поручил ввести электронные визы для иностранцев

Президент РФ Владимир Путин подписал поручение председателю правительства, главам МИД, МВД и ФСБ ввести с 1 января 2021 года единую электронную однократную визу для въезда иностранцев в Россию.
Обновлено в 05:52
Финансы

Официальный курс евро снизился на 59 копеек

По последним данным, курс евро опустился до 72,1077 руб. Кроме того, курс доллара уменьшился на 11,39 коп. и составил 64,3187 руб. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась до 67,8238 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Обновлено в 05:30
Наука

В Шотландии обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа

Ученые нашли на территории Шотландии искусственные острова, которые по своему возрасту оказались старше знаменитого Стоунхенджа.
Обновлено 14 июня в 23:30
Армия и оружие

Новое правительство создадут в Ливии в случае взятия Триполи

Советник главы Палаты депутатов Абдель Керим аль-Марьями назвал условием, при котором будет создано новое правительство, взятие Триполи силами ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 05:47
Гаджеты

IKEA ответила на дизайн нового Mac Pro выпуском терки для яблок

Обновлено в 02:58
Хоккей

Стал известен план подготовки «Адмирала» к новому сезону

«Адмирал» утвердил план подготовки к новому сезону. Команда выходит из отпуска 11 июля.
Обновлено в 05:50
Авто

Авто возрождённой марки Horch показали на рендерах

В отчете бренда в прошлом году значилось, что возможно возрождение имени Horch, а также начало выпуска под ним люксовых версий флагманской версии в кузове седан.
Обновлено в 05:32
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
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