Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»Российская газета 13:53

Приз за лучшую женскую роль приняла Виктория Толстоганова за картину "Выше неба". Лучшую мужскую роль сыграл Александр Кузнецов в "Большой поэзии". Сразу три приза получила Анна Пармас (фильм "Давай разведемся") - за лучший дебют, за лучший сценарий и приз зрительского голосования.

Политика Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест оппозиционера Усатого Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест, выданный на имя лидера оппозиционной в Молдавии «Нашей партии» и экс-мэра молдавского города Бельцы Ренато Усатого.

Армия и оружие Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс» Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".

Экономика Счетная палата указала на низкую эффективность вовлечения Росимуществом земель в аренду Деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения федеральных земельных участков в 2017-2018 годы нельзя признать эффективной, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки.

Футбол Абрамович даст Лэмпарду два года во главе «Челси» Как утверждает The Sunday Times, в ходе беседы Абрамович пообещал Лэмпарду дать ему минимум два года в качестве наставника «Челси», что убедило 40-летнего специалиста принять данное предложение.

Происшествия Журналисту Голунову предоставили защиту Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.

Здоровье Собянин поздравил медработников с праздником Сергей Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

Гаджеты IKEA тоже решила потроллить Apple и ее новый Mac Pro Напомним, что американская компания Apple в рамках WWDC 2019 показала новый Mac Pro, в котором дизайн многим напомнил обычную терку.

Авто Как завести машину, если села батарейка в брелке Каждый водитель может столкнуться с ситуацией, когда батарейка на ключе от автомобиля сядет, а приобрести новую нету возможности.

Здоровье В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.

ЖКХ Названа главная опасность квартир-студий Покупка малогабаритных квартир-студий в строящихся ЖК может быть плохим вариантом решения жилищного вопроса из-за опасности формирования негативного социального окружения.

Здоровье Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам «В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.

Авто В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4 В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).

Происшествия В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.

Политика В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Армия и оружие Басурин: ВСУ обстреляли село Спартак Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерийских установок калибра 122 мм село Спартак на северной окраине Донецка.

Армия и оружие Международный авиасалон начинает работу в Ле-Бурже Международный аэрокосмический салон "Ле-Бурже - 2019" в открывается в понедельник в пригороде Парижа.

Общество Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.

Происшествия Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова пожелала всей России алкоголизма Анастасия Волочкова устала от постоянных нападок и обвинений в злоупотреблении спиртным и пожелала алкоголизма всей России.

Спорт Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Рабате Россиянин Сергей Шубенков занял первое место на этапе "Бриллиантовой лиги", который проходит в марокканском Рабате.

Футбол СМИ: ПСЖ может продать Неймара Как сообщает L’Equipe, ПСЖ готов продать нападающего Неймара в случае, если поступит выгодное предложение.

Финансы Всё «Вышке»: в бюджет включили покупку зданий для ВШЭ за 9,4 млрд 5 млрд рублей для «Вышки» могут выделить за счет непредвиденно высоких ненефтегазовых доходов казны, еще 4,4 млрд предлагается перебросить с запланированных трат на Минкультуры и «Эрмитаж», следует из поправок к федеральному бюджету на 2019 год.

Политика Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.

Транспорт Дачники устроили пробки на подъездах к Петербургу Инцидент спровоцировали дачники, которые возвращались в Северную столицу после выходных.

Политика Трамп поблагодарил Израиль за присвоение его имени поселку на Голанах Президент США Дональд Трамп выразил благодарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с решением о строительстве на Голанских высотах поселка и присвоении ему имени "Рамат-Трамп" ("Высоты Трампа") в честь президента США.

Экономика Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировки В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 рубля.