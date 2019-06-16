Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»Российская газета 13:53
Приз за лучшую женскую роль приняла Виктория Толстоганова за картину "Выше неба". Лучшую мужскую роль сыграл Александр Кузнецов в "Большой поэзии". Сразу три приза получила Анна Пармас (фильм "Давай разведемся") - за лучший дебют, за лучший сценарий и приз зрительского голосования.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:12, Ашберн
Политика
Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест оппозиционера Усатого
Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест, выданный на имя лидера оппозиционной в Молдавии «Нашей партии» и экс-мэра молдавского города Бельцы Ренато Усатого.
Обновлено в 15:59
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»
Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".
Обновлено в 14:37
Экономика
Счетная палата указала на низкую эффективность вовлечения Росимуществом земель в аренду
Деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения федеральных земельных участков в 2017-2018 годы нельзя признать эффективной, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки.
Обновлено в 17:14
Футбол
Абрамович даст Лэмпарду два года во главе «Челси»
Как утверждает The Sunday Times, в ходе беседы Абрамович пообещал Лэмпарду дать ему минимум два года в качестве наставника «Челси», что убедило 40-летнего специалиста принять данное предложение.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Журналисту Голунову предоставили защиту
Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.
Обновлено в 17:46
Здоровье
Собянин поздравил медработников с праздником
Сергей Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.
Обновлено в 04:22
Гаджеты
IKEA тоже решила потроллить Apple и ее новый Mac Pro
Напомним, что американская компания Apple в рамках WWDC 2019 показала новый Mac Pro, в котором дизайн многим напомнил обычную терку.
Обновлено в 15:02
Авто
Как завести машину, если села батарейка в брелке
Каждый водитель может столкнуться с ситуацией, когда батарейка на ключе от автомобиля сядет, а приобрести новую нету возможности.
Обновлено в 11:03
Здоровье
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока
В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.
Обновлено в 17:27
ЖКХ
Названа главная опасность квартир-студий
Покупка малогабаритных квартир-студий в строящихся ЖК может быть плохим вариантом решения жилищного вопроса из-за опасности формирования негативного социального окружения.
Обновлено в 15:15
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам
«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Авто
В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4
В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).
Обновлено в 14:31
Происшествия
В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации
В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
Басурин: ВСУ обстреляли село Спартак
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерийских установок калибра 122 мм село Спартак на северной окраине Донецка.
Обновлено в 16:16
Армия и оружие
Международный авиасалон начинает работу в Ле-Бурже
Международный аэрокосмический салон "Ле-Бурже - 2019" в открывается в понедельник в пригороде Парижа.
Обновлено в 17:10
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено в 17:21
Происшествия
Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео
Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова пожелала всей России алкоголизма
Анастасия Волочкова устала от постоянных нападок и обвинений в злоупотреблении спиртным и пожелала алкоголизма всей России.
Обновлено в 04:40
Спорт
Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Россиянин Сергей Шубенков занял первое место на этапе "Бриллиантовой лиги", который проходит в марокканском Рабате.
Обновлено в 15:51
Футбол
СМИ: ПСЖ может продать Неймара
Как сообщает L’Equipe, ПСЖ готов продать нападающего Неймара в случае, если поступит выгодное предложение.
Обновлено в 17:33
Финансы
Всё «Вышке»: в бюджет включили покупку зданий для ВШЭ за 9,4 млрд
5 млрд рублей для «Вышки» могут выделить за счет непредвиденно высоких ненефтегазовых доходов казны, еще 4,4 млрд предлагается перебросить с запланированных трат на Минкультуры и «Эрмитаж», следует из поправок к федеральному бюджету на 2019 год.
Обновлено в 17:01
Происшествия
СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму
Обновлено в 12:09
Политика
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Транспорт
Дачники устроили пробки на подъездах к Петербургу
Инцидент спровоцировали дачники, которые возвращались в Северную столицу после выходных.
Обновлено в 13:33
Политика
Трамп поблагодарил Израиль за присвоение его имени поселку на Голанах
Президент США Дональд Трамп выразил благодарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с решением о строительстве на Голанских высотах поселка и присвоении ему имени "Рамат-Трамп" ("Высоты Трампа") в честь президента США.
Обновлено в 17:03
Экономика
Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировки
В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 рубля.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала, какое прозвище дала ей Ксения Собчак
Известная продюсер Яна Рудковская в своем микроблоге рассказала о том, что теперь у нее есть собственный телеграмм-канал.
Обновлено в 14:17
Технологии
В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами
Обновлено в 15:20