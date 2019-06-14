Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»Российская газета 13:53
Приз за лучшую женскую роль приняла Виктория Толстоганова за картину "Выше неба". Лучшую мужскую роль сыграл Александр Кузнецов в "Большой поэзии". Сразу три приза получила Анна Пармас (фильм "Давай разведемся") - за лучший дебют, за лучший сценарий и приз зрительского голосования.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:37, Вашингтон
Футбол
«ПСЖ» может продать Неймара в случае выгодного предложения
Как утверждает L’Equipe, в случае крупного предложения за 27-летнего игрока руководство парижан не будет противиться его трансфера.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие
ВСУ обстреливают территорию аэропорта. Идёт бой — Безсонов
ВСУ обстреливает территорию аэропорта.
Обновлено в 15:44
Происшествия
Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны
Обновлено в 06:10
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым
Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
Обновлено вчера в 23:53
Общество
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Политика
Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»
Слова помощника президента США Джона Болтона о «контракте» венесуэльского президента Николаса Мадуро с Россией являются выдумкой, заявил российский посол в Венесуэле Владимир Заемский.
Обновлено в 14:26
Политика
Израиль назвал будущее поселение на Голанах в честь Трампа
Правительство Израиля присвоило будущему населенному пункту на Голанских высотах имя Рамат-Трамп в честь президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 13:45
Транспорт
Дачники устроили пробки на подъездах к Петербургу
Инцидент спровоцировали дачники, которые возвращались в Северную столицу после выходных.
Обновлено в 13:33
Политика
Пошлины на американские товары ввела Индия
Власти Индии приняли решение о введении ввозных пошлин на товары, поставляемые из Соединенных Штатов.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Кино
Дэниел Крэйг приступил к тренировкам в гипсе
Как свидетельствует фотография на официальном канале проекта в социальной сети Twitter, актер приступил к интенсивным тренировкам, еще будучи в гипсе, Комментарий к снимку гласит, что британский актер будет готов вернуться к работе уже через неделю.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Обновлено в 08:34
Происшествия
СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму
Обновлено в 12:09
Политика
Саакашвили предложил перенести парламент из Киева
Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, хочет, чтобы на Украине перенесли административный центр из Киева.
Обновлено в 14:37
Происшествия
В центре Петербурга ребенок угодил под машину на «зебре»
На видео, которое опубликовали в группе, видно, как ребенок идет по «зебре», а потом зачем-то бежит обратно на тротуар.
Обновлено в 14:27
Футбол
Президент «ПСЖ» разочаровался в звездах клуба
Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал звездных игроков команды, заявив, что готов расстаться с ними, если они не изменят своего отношения к работе.
Обновлено в 15:19
Происшествия
В Ростове локализовали пожар в ангаре
Пожар в двухэтажном металлическом ангаре с поликарбонатом в Ростове-на-Дону удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Проблемный самолет сел в Шереметьеве
Обновлено в 13:22
Армия и оружие
В Китае заявили о военном превосходстве России над США
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Песков сказал о позиции Путина в отношении Зеленского
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»
Обновлено в 14:37
Происшествия
Мужчина с ножом ворвался в бар в центре Москвы
Пьяный мужчина устроил дебош в баре в центре Москвы, передает ТАСС. Факт инцидента подтвердили в МВД.
Обновлено в 14:43
Технологии
В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами
Обновлено в 15:20
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования продюсера
Обновлено вчера в 05:23
Политика
Помпео заявил о наличии разведданных об «атаке Ирана» на танкеры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.
Обновлено в 11:04
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве
В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 07:16