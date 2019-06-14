Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»Российская газета 13:53

Приз за лучшую женскую роль приняла Виктория Толстоганова за картину "Выше неба". Лучшую мужскую роль сыграл Александр Кузнецов в "Большой поэзии". Сразу три приза получила Анна Пармас (фильм "Давай разведемся") - за лучший дебют, за лучший сценарий и приз зрительского голосования.
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Фильм дебютанта Акопова «Бык» получил главный приз «Кинотавра»

Газета.Ru16:11

Лучшим режиссером «Кинотавра» признан Александр Лунгин

Вечерняя Москва13:30

Гран-при 30-го кинофестиваля «Кинотавр» получил фильм «Бык» режиссера Бориса Акопова

Эхо Москвы13:32

Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»

RT на русском13:15

Гран-при «Кинотавра» удостоен фильм «Бык» Бориса Акопова

ТАСС13:23

Светская хроника

Коммерсантъ16:01

Сказки про темноту. Кинотавр-2019: фильмы «Мысленный волк», «Большая поэзия», «Керосин», «Бык» — в обзоре «Новой»

Новая газета14 июня в 12:05
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Футбол

«ПСЖ» может продать Неймара в случае выгодного предложения

Как утверждает L’Equipe, в случае крупного предложения за 27-летнего игрока руководство парижан не будет противиться его трансфера.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие

ВСУ обстреливают территорию аэропорта. Идёт бой — Безсонов

ВСУ обстреливает территорию аэропорта.
Обновлено в 15:44
Происшествия

Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны

Обновлено в 06:10
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено в 07:50
Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым

Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
Обновлено вчера в 23:53
Общество

К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений

Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Политика

Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»

Слова помощника президента США Джона Болтона о «контракте» венесуэльского президента Николаса Мадуро с Россией являются выдумкой, заявил российский посол в Венесуэле Владимир Заемский.
Обновлено в 14:26
Политика

Израиль назвал будущее поселение на Голанах в честь Трампа

Правительство Израиля присвоило будущему населенному пункту на Голанских высотах имя Рамат-Трамп в честь президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 13:45
Транспорт

Дачники устроили пробки на подъездах к Петербургу

Инцидент спровоцировали дачники, которые возвращались в Северную столицу после выходных.
Обновлено в 13:33
Игры

Создана браузерная Super Mario с королевской битвой на сто человек

Обновлено в 11:46
Политика

Пошлины на американские товары ввела Индия

Власти Индии приняли решение о введении ввозных пошлин на товары, поставляемые из Соединенных Штатов.
Обновлено в 02:09
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Кино

Дэниел Крэйг приступил к тренировкам в гипсе

Как свидетельствует фотография на официальном канале проекта в социальной сети Twitter, актер приступил к интенсивным тренировкам, еще будучи в гипсе, Комментарий к снимку гласит, что британский актер будет готов вернуться к работе уже через неделю.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без электричества

Обновлено в 08:34
Происшествия

СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму

Обновлено в 12:09
Политика

Саакашвили предложил перенести парламент из Киева

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, хочет, чтобы на Украине перенесли административный центр из Киева.
Обновлено в 14:37
Происшествия

В центре Петербурга ребенок угодил под машину на «зебре»

На видео, которое опубликовали в группе, видно, как ребенок идет по «зебре», а потом зачем-то бежит обратно на тротуар.
Обновлено в 14:27
Футбол

Президент «ПСЖ» разочаровался в звездах клуба

Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал звездных игроков команды, заявив, что готов расстаться с ними, если они не изменят своего отношения к работе.
Обновлено в 15:19
Происшествия

В Ростове локализовали пожар в ангаре

Пожар в двухэтажном металлическом ангаре с поликарбонатом в Ростове-на-Дону удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Проблемный самолет сел в Шереметьеве

Обновлено в 13:22
Армия и оружие

В Китае заявили о военном превосходстве России над США

Обновлено вчера в 18:49
Политика

Песков сказал о позиции Путина в отношении Зеленского

Обновлено в 15:30
Армия и оружие

Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»

Обновлено в 14:37
Происшествия

Мужчина с ножом ворвался в бар в центре Москвы

Пьяный мужчина устроил дебош в баре в центре Москвы, передает ТАСС. Факт инцидента подтвердили в МВД.
Обновлено в 14:43
Технологии

В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами

Обновлено в 15:20
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования продюсера

Обновлено вчера в 05:23
Политика

Помпео заявил о наличии разведданных об «атаке Ирана» на танкеры

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.
Обновлено в 11:04
Общество

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве

В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Гуманитарные акции РФ в Сирии проходят от Латакии до Дейр-эз-Зора

Обновлено в 07:16
Происшествия

В Кишинёве эвакуировали аэропорт после сообщения о минировании

Обновлено в 15:10
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Кинотавр
Открытый российский кинофестиваль, проводится в Сочи с 1991 года. Организаторами фестиваля являлись Марк Рудинштейн и Олег Янковский. До 2011 года в конкурсе полнометражного кино могли принять участие только российские фильмы.
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