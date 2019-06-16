Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»Российская газета вчера в 13:53

Приз за лучшую женскую роль приняла Виктория Толстоганова за картину "Выше неба". Лучшую мужскую роль сыграл Александр Кузнецов в "Большой поэзии". Сразу три приза получила Анна Пармас (фильм "Давай разведемся") - за лучший дебют, за лучший сценарий и приз зрительского голосования.
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Главный приз фестиваля «Кинотавр» в Сочи получил фильм Акопова «Бык»

Кубань 2400:43

Лауреатами 30-го «Кинотавра» стали «Бык» Бориса Акопова и «Давай разведемся» Анны Пармас

ИА InterMediaвчера в 13:06

Гран-при Кинотавра получил фильм о бандитах 90-х

Эхо Москвы01:17

Гран-при «Кинотавра» удостоен фильм «Бык» Бориса Акопова

ТАССвчера в 19:27

Светская хроника

Коммерсантъвчера в 16:01

Лучшим режиссером «Кинотавра» признан Александр Лунгин

Вечерняя Москвавчера в 13:30

Гран-при «Кинотавра» получил фильм дебютанта «Бык» о бандитах в 90-х

Новая газета00:35
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:47, Вашингтон
Здоровье

Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака

В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 00:47
Авто

В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4

В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

Смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае

В Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:51
Интернет

Mail.ru Group запустила голосового помощника по имени «Маруся»

Другие голосовые помощники: После запуска в 2017 году «Алисы» «Яндекса» над созданием голосовых ассистентов в России стали работать Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии

Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено вчера в 17:12
Футбол

Уругвай разгромил Эквадор на Кубке Америки

Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба

Актер Станислав Садальский в инстаграме разместил фото совместное фото с продюсером Бари Алибасовым на фоне гроба.
Обновлено вчера в 20:06
Армия и оружие

ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35

В корпорации рассчитывают подписать еще один контракт с Минобороны по МиГ-35, добавил Тарасенко.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

Эксперты предупредили о модернизации странами ядерного оружия

Количество ядерного оружия в мире сокращается благодаря усилиям России и США, наряду с этим обладающие этим оружием страны продолжают его модернизировать, следует из данных, опубликованных в ежегоднике Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ) на сайте организации.
Обновлено вчера в 20:35
Религия

17 июня православные отмечают День Святого Духа

Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.
Обновлено в 00:00
Экономика

В арендном договоре Мосфильма обнаружена несуществующая валюта

Договор аренды земельного участка был заключён в 1996 году между киноконцерном "Мосфильм" и столичным управлением Росимущества.
Обновлено в 01:31
Политика

Пушков поддержал журналиста, укорившего Дуду за слова о русских

Российский сенатор Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского, который укорил президента Польши Анджея Дуду за слова о превосходстве поляков над русскими.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Экс-глава НИИТО Михаил Садовой приговорен к трем годам колонии

Центральный райсуд Новосибирска приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Минздрава РФ Михаила Садового.
Обновлено в 00:53
Футбол

"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России

Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Игры

Хидэо Кодзима рассказал, что значит фраза A Hideo Kojima Game во всех его играх

Обновлено вчера в 14:20
Шоу-бизнес

Алена Свиридова выложила фото с возмужавшим сыном-кадетом

Обновлено вчера в 22:11
Политика

В Москве госпитализировали главу Дагестана

В Москве госпитализировали главу Дагестана Владимира Васильева, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия

Десять человек погибли в ходе бунта в тюрьме Парагвая

В ходе бунта в тюрьме Парагвая погибли десять человек, пятерых из них обезглавили. Об этом сообщило «РИА Новости» в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 22:36
Политика

Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным

Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.
Обновлено вчера в 19:15
Транспорт

На челябинской Кировке начали убирать новогодние конструкции

В Челябинске на Кировке начали убирать конструкции, на которых зимой держалась новогодняя иллюминация.
Обновлено в 00:47
Общество

СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости

Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Модный дизайнер оценила лучшие образы актрис на закрытии «Кинотавра»

Модный дизайнер одежды Ксения Князева оценила образы звезд на закрытии фестиваля "Кинотавр".
Обновлено в 00:02
Происшествия

Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео

Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено вчера в 09:59
Экономика

Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах

Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

В Аргентине и Уругвае произошли массовые отключения электричества

Обновлено вчера в 07:42
Шоу-бизнес

Екатерина Климова разводится с мужем

Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»

Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено вчера в 19:04
Футбол

Президент «ПСЖ» разочаровался в звездах клуба

Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал звездных игроков команды, заявив, что готов расстаться с ними, если они не изменят своего отношения к работе.
Обновлено вчера в 15:19
Авто

Новый Renault Arkana получит дисковые тормоза

Как оказалось, клиенты марки спрашивали о возможности появления дисковых тормозов, и в компании решили пойти навстречу.
Обновлено вчера в 11:48
Политика

В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 16:37
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Кинотавр
Открытый российский кинофестиваль, проводится в Сочи с 1991 года. Организаторами фестиваля являлись Марк Рудинштейн и Олег Янковский. До 2011 года в конкурсе полнометражного кино могли принять участие только российские фильмы.
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