Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»Российская газета вчера в 13:53
Приз за лучшую женскую роль приняла Виктория Толстоганова за картину "Выше неба". Лучшую мужскую роль сыграл Александр Кузнецов в "Большой поэзии". Сразу три приза получила Анна Пармас (фильм "Давай разведемся") - за лучший дебют, за лучший сценарий и приз зрительского голосования.
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Лауреатами 30-го «Кинотавра» стали «Бык» Бориса Акопова и «Давай разведемся» Анны Пармас
ИА InterMediaвчера в 13:06
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