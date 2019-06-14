Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»РИА Новости 13:30

Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. Продюсером фильма стал ректор ВГИКа Владимир Малышев и Федор Попов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык» Бориса Акопова

Коммерсантъ14:20

Назван победитель «Кинотавра»

Газета.Ru13:16

Гран-при «Кинотавра» удостоен фильм «Бык» Бориса Акопова

ТАСС13:23

Лучшим режиссером «Кинотавра» признан Павел Лунгин

Вечерняя Москва13:30

Александр Лунгин получил на «Кинотавре» приз за режиссуру

РИА Новости14:27

Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»

RT на русском13:15

Сказки про темноту. Кинотавр-2019: фильмы «Мысленный волк», «Большая поэзия», «Керосин», «Бык» — в обзоре «Новой»

Новая газета14 июня в 12:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:02, Вашингтон
Общество

В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита

Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».
Обновлено в 11:43
Происшествия

В Крыму погиб спортсмен из Мурманска

Обновлено в 06:00
Происшествия

В Башкирии в результате ДТП погиб ребенок

Обновлено в 13:41
Общество

Ученые назвали необходимое количество сна для хорошего внешнего вида

Обновлено вчера в 20:09
Шоу-бизнес

Кортни Кокс отпраздновала 55-летие с Энистон и Кудроу

Кортни Кокс исполнилось 55 лет. Эту круглую дату она отметила в компании своих лучших подруг - Дженнифер Энистон и Лизы Кудроу.
Обновлено в 11:27
Спорт

Российские волейболисты уступили иранцам в Лиге наций

Встреча пройдет в бразильском городе Куяба. Россияне занимают второе место в турнирной таблице Лиги наций, набрав 20 очков.
Обновлено в 12:31
Политика

Глава МИД Турции: Анкара не примет требований США по С-400

«Анкара не примет требований США по ЗРК С-400», — сказал глава турецкого МИД.
Обновлено в 14:41
Политика

Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему

Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Футбол

В «Спартаке» рассказали о состоянии газона «Открытие Арены»

14 июня 2019 года на стадионе «Открытие Арена» состоялся концерт музыкальной группы «Ленинград».
Обновлено в 13:16
Происшествия

Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих

В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Футбол

Президент ПСЖ пригрозил выгнать звездных игроков из команды

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи рассказал об отношении к звездным игрокам команды.
Обновлено в 14:37
Религия

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере

Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие

Бой двух советских танков в Ливии попал на видео

На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

Обновлено вчера в 16:55
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти

Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие

Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии

В конце апреля Кадыров уже отмечал, что ситуация в Сирии используется для давления на Россию, как в 1990-х годах использовалась ситуация в Чечне.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия

В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации

В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Политика

Джон Болтон обвинил Мадуро в покупке влияния России

В последний раз сообщения о подписании между Россией и Венесуэлой контрактов появлялись в конце прошлого года, когда Мадуро приезжал в Россию.
Обновлено в 14:45
Футбол

«Зенит» полностью сформировал вратарскую бригаду на новый сезон

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что клуб полностью сформировал вратарскую бригаду на новый сезон.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Губернатор предупредил о фейках и вбросах из-за драки в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал не распространять ложную информацию по конфликту в селе Чемодановка.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Маленькая девочка стала единственной выжившей в ДТП под Воронежем

В страшной аварии в Воронежской области, где погибли восемь человек, смогла выжить только десятилетняя девочка.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия

Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции

Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.
Обновлено в 10:50
Футбол

«Зенит» ведёт переговоры о покупке защитника «Наполи»

Футбольный клуб «Зенит» намерен приобрести защитника «Наполи» (Италия) Мариу Руя.
Обновлено в 06:40
Общество

Названа средняя по России стоимость банкета на школьный выпускной

В России средняя стоимость банкета на выпускной для одного школьника составит 1,68 тыс. рублей, для класса из 30 учеников — 50,4 тыс. рублей.
Обновлено в 05:26
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Политика

В Аргентине наполовину восстановили подачу электричества после сбоя

Подача электричества после масштабного сбоя в Аргентине восстановлена у половины клиентов по всей стране.
Обновлено в 13:33
Общество

Склон «Волгоград Арены» размыло после дождя

Склон у стадиона «Волгоград Арена» размыло после дождя из-за того, что ливневая канализация не справилась с нагрузкой.
Обновлено в 13:20
Музыка

Светлана Лобода прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым

В этом году Премия Муз-ТВ не обошлась без скандала: Сергей Лазарев якобы поссорился со Светланой Лободой из-за количества песен, с которыми артистам позволили выступить.
Обновлено в 12:56
Политика

Израиль назвал будущее поселение на Голанах в честь Трампа

Правительство Израиля присвоило будущему населенному пункту на Голанских высотах имя Рамат-Трамп в честь президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 13:45
Авто

Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей

Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.
Обновлено в 09:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кинотавр
Открытый российский кинофестиваль, проводится в Сочи с 1991 года. Организаторами фестиваля являлись Марк Рудинштейн и Олег Янковский. До 2011 года в конкурсе полнометражного кино могли принять участие только российские фильмы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное