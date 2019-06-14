Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»РИА Новости 13:30
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. Продюсером фильма стал ректор ВГИКа Владимир Малышев и Федор Попов.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:02, Вашингтон
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В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита
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Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти
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Армия и оружие
Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии
В конце апреля Кадыров уже отмечал, что ситуация в Сирии используется для давления на Россию, как в 1990-х годах использовалась ситуация в Чечне.
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Происшествия
Маленькая девочка стала единственной выжившей в ДТП под Воронежем
В страшной аварии в Воронежской области, где погибли восемь человек, смогла выжить только десятилетняя девочка.
Обновлено вчера в 16:12
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Футбол
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