Объявлены победители «Кинотавра»РИА Новости 15:52

Общество Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.

Политика Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2» По словам Шлунда, немецкие политические деятели "убедились в том, что люди хотят совсем другой политики в отношении России", соратники канцлера Германии Ангелы Меркель "словно сделали открытие, что российская политика занимает намного более важное место, чем то, что ей отводилось ранее".

Политика Польский журналист оценил высказывание Дуды о русских Польский журналист Томаш Залевский прокомментировал слова лидера страны Анджея Дуды, который ранее заявил, что поляки превосходят русских в смелости и «способны сражаться до конца независимо ни от чего».

Авто Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в продаже 18 июня Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в свободной продаже с 18 июня нынешнего года.

Религия Епархия отказалась от строительства храма в екатеринбургском сквере Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что храм в сквере у Театра драмы не появится, сообщает официальный сайт епархии.

Общество Никита Михалков планирует запустить сеть винных ресторанов Dodici Wine & Kitchen — не первая попытка Никиты Михалкова запустить собственную ресторанную сеть.

Общество В Эстонии потребовали убрать красный крест из спектакля про Айболита Эстонское отделение Красного Креста обратилось с требованием к руководству таллинского Русского молодежного театра убрать красный крест из спектакля «Доктор Айболит», об этом 16 июня сообщил художественный руководитель театра Александр Пуолакайнен в беседе РБК.

Музыка Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".

Политика Лолита ответила на скандал с шуткой о Крыме Напомним, Никитенко вспомнила старую шутку Александра Цекало, которая прозвучала в новогодней программе 1999 года.

Армия и оружие CNN: США могут перебросить дополнительные силы на Ближний Восток После инцидента с двумя нефтяными танкерами 13 июня в Оманском заливе в США, как ожидается, обсудят возможность переброски дополнительных сил в ближневосточный регион, передаёт телеканал CNN со ссылкой на два осведомлённых источника.

Футбол "Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.

Общество Циклон оставил без электричества жителей нескольких районов Сахалина Жители нескольких населенных пунктов на Сахалине остались без электроснабжения из-за непогоды.

Авто В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4 В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).

Политика NYT ответила на обвинения Трампа из-за статьи об активизации кибератак Газета The New York Times в Twitter ответила президенту США Дональду Трампу, назвавшему ее статью об активизации кибератак на российскую энергосистему предательством.

Общество Тельцов ждут перемены в личной жизни, а Девы будут источать энергию Окружающие люди уважают вас и ценят. ТЕЛЕЦ Тельцов ждут глобальные перемены в личной жизни.

Происшествия Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы Пожар в одном из жилых домой на севере Москвы унес жизни двоих человек.

Политика Группа бывших крымчан подала заявления на гражданство РФ по упрощённой схеме Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения гражданства РФ для некоторых категорий лиц, включая жителей ДНР и ЛНР, украинцев, родившихся и постоянно проживавших на территории Крыма и Севастополя и покинувших полуостров до 18 марта 2014 года, а также незаконно депортированных из Крымской АССР.

Авто Составлен рейтинг немецких авто с пробегом не старше трех лет Эксперты портала Daily-Motor назвали лучшие подержанные автомобили немецких марок в возрасте до трех лет.

Экономика «Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").

Политика В США намерены отсрочить публикацию политической части «сделки века» Спецпосланник президента Соединённых Штатов на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт заявил, что Вашингтон намерен отсрочить публикацию политической составляющей американского плана по ближневосточному урегулированию («сделки века»).

Общество Грозы, ливни и град ожидаются в ближайшие сутки в Ростове и области Как проинформировали в ГУ МЧС РФ по Ростовской области, местами на территории Донского региона ожидаются ливни с грозами, не исключен град, а также усиление шквалистого ветра, порывы которого достигнут 20-23 метров в секунду.

Экономика Почти половину доходов граждане тратят на еду и ЖКХ Около 30% своих доходов россияне тратят на продовольствие. Еще около 19% уходят на коммунальные и транспортные услуги, оплату связи.

Экономика Сотрудников «Тинькофф банка» попросили не называть свое место работы банком На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» – плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».