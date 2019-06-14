Кино
Объявлены победители «Кинотавра»РИА Новости вчера в 15:52
В Сочи завершилась церемония награждения лауреатов юбилейного 30-го российского кинофестиваля "Кинотавр". Лучшей картиной назван фильм "Бык" Бориса Акопова, приз за режиссуру получил Александр Лунгин.
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Лауреатами 30-го «Кинотавра» стали «Бык» Бориса Акопова и «Давай разведемся» Анны Пармас
ИА InterMediaвчера в 13:06
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Происшествия
В Крыму погиб российский биатлонист
Обновлено вчера в 09:50
Общество
СМИ узнали о предложении регионов скорректировать критерии нуждаемости
Чиновники из регионов предложили в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности скорректировать критерии нуждаемости, пишут «Известия» со ссылкой на отчеты, которые региональные власти отправили в Минтруд в рамках подведения предварительных итогов первого этапа проекта по снижению бедности.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
NYT ответила на обвинения Трампа в предательстве
Газета The New York Times в Twitter ответила президенту США Дональду Трампу, назвавшему ее статью об активизации кибератак на российскую энергосистему предательством.
Обновлено вчера в 19:16
Экономика
Нерезиденты не спешат в депозитарий
Счет номинального держателя открыл лишь один зарубежный банк Иностранные клиенты Raiffeisen Bank International (RBI) получили возможность торговать на Московской бирже быстрее и дешевле: RBI, который осуществляет учет и хранение бумаг за рубежом, первым открыл счет иностранного номинального держателя в Национальном расчетном депозитарии (НРД).
Обновлено вчера в 18:31
Экономика
Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах
Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.
Обновлено вчера в 22:54
Финансы
Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа
Сергей Гайворонский, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Изменение ключевой ставки Банком России с 7,75 до 7,5 процента ни для кого не стало сюрпризом.
Обновлено 15 июня в 23:00
Кино
Новые «Люди в черном» возглавили российский кинопрокат
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Пожар в жилом доме на севере Москвы потушен
Пожар в жилом доме на улице Адмирала Макарова в Москве ликвидирован.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным
Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 19:15
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
В аквапарке Екатеринбурга пострадала трёхлетняя девочка
Обновлено вчера в 22:34
Политика
США намерены отсрочить публикацию политической части «сделки века»
Спецпосланник президента Соединённых Штатов на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт заявил, что Вашингтон намерен отсрочить публикацию политической составляющей американского плана по ближневосточному урегулированию («сделки века»).
Обновлено вчера в 22:42
Единоборства
Кудряшов проиграл бой за титул WBC Silver
Российский боксер Дмитрий Кудряшов проиграл Илунге Макабу (Демократическая Республика Конго) в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Обновлено вчера в 12:01
Здоровье
Долгожданную поликлинику в районе новостроек Барнаула возведут к 2022 году
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Минздрав назвал самый опасный вид рака в Башкирии
Специалисты регионального Минздрава назвали самые опасные виды рака в Башкирии.
Обновлено вчера в 21:59
Музыка
Скончался барабанщик «Машины времени»
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия
Новосибирскую студентку, обвинившую педагога в изнасиловании, отчисляют
Обновлено вчера в 13:36
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новую фотографию сына
Британский принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл разместили новый снимок своего сына Арчи Харрисона Маунтбаттен-Виндзора.
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
Два грузовика столкнулись на Ставрополье
В Кочубеевском районе столкнулись два большегруза, пострадал один из водителей, рассказали в УГИБДД по Ставропольскому краю.
Обновлено 14 июня в 08:02
Футбол
Погба не намерен оставаться в «Манчестер Юнайтед»
L'Equipe утверждает, что Поль Погба не собирается оставаться в своём текущем клубе Манчестер Юнайтед.
Обновлено 14 июня в 02:58
Спорт
Сергей Шубенков одержал победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Выступающий в нейтральном статусе российский легкоатлет Сергей Шубенков одержал победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в марокканском Рабате в беге на 100 метров с барьерами.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко
В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 16:37
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет
14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено вчера в 03:22
Общество
Склон стадиона «Волгоград Арена» размыло после дождя
Склон возле стадиона «Волгоград Арена», построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года, размыло после дождя.
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия
С рейса Новокузнецк-Москва сняли двух авиадебоширов
Сотрудники полиции задержали двух пьяных мужчин, пытавшихся улететь из Новокузнецка в Москву.
Обновлено вчера в 23:29
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено вчера в 17:12
Футбол
Александр Алексеев стал новым главным тренером «Енисея»
Красноярский "Енисей" объявил нового главного тренера клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
В Башкирии в результате ДТП погиб ребенок
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Примеру украинского главы последовали и некоторые из горожан Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь пробежал через фонтан на городской площади, передает РИА Новости.
Обновлено 15 июня в 18:31
Автоспорт
Экипаж SMP Racing занял третье место на гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и Стоффеля Вандорна занял третье место в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана», которая завершилась сегодня на французском автодроме «Сарта».
Обновлено вчера в 14:21