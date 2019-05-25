Вручены награды Каннского кинофестиваляLenta.ru вчера в 14:55

с чего всё началось

Специальный приз жюри получил Элиа Сулейман за фильм «Должно быть, это рай». Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову. Ранее он удостоился награды за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд».

Общество Гороскоп на 26 мая: Овны ждут любви, а Тельцы контролируют эмоции Ну а потом отправляйтесь за положительными эмоциями вас ждут на загородной тусовке (друзья и дачу найдут, и напитки раздобудут).

Финансы Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.

Армия и оружие 15 российских военных решил задержать украинский суд Суд на Украине дал разрешение на задержание 15 российских военных из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.

Армия и оружие Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцам Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.

Технологии Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.

Политика Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 года Андрей Портнов, замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, рассказал о возможном участии спикера Верховной рады Андрея Парубия в массовых беспорядках в Киеве и Одессе в 2014 году.

Авто Автомобили Ravon начнут собирать в России Какие модели бренда будут поставлены на конвейер сейчас неизвестно, но учитывая тот факт, что Ravon получала обновленное ОТСС на хэтчбек Ravon R2, то можно предположить, что он точно будет представлен в России, пишет портал «ТвоёАвто».

Авто Почти новый Mercedes-Benz 190E из 80-х выставили на продажу В Германии выставили на продажу модель Mercedes-Benz 190E, которая была выпущена в далёком 1986 году.

Музыка Пригожин оценил шансы дочери Алсу на карьеру Отсутствие Микеллы на повторном финале Пригожина не удивило.

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Шоу-бизнес Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии Продюсер Иосиф Пригожин рассказал эфире НТВ о конфликте с певцом Филиппом Киркоровым.