Гран-при Каннского кинофестиваля получил фильм «Атлантика»РИА Новости 14:12

с чего всё началось

Международный Каннский кинофестиваль проходил на Лазурном берегу с 14 мая, в субботу состоялась торжественная церемония награждения победителей. Гран-при фестиваля присудили "Атлантике" Мати Диоп, это дебютный фильм режиссера. Приз вручил актер Сильвестр Сталлоне.

Хоккей Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии Напомним, что полуфинальный матч между сборными Финляндии и России закончился проигрышем отечественной команды со счетом 0:1. Теперь 26 мая подопечным Ильи Воробьева предстоит побороться за третье место со сборной Чехии.

Музыка Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети» Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Футбол Владельцы «ПСЖ» ведут переговоры о покупке «Лидса» По информации источника, QSI уже несколько месяцев ведет переговоры с владельцем «Лидса» Андреа Радридзани о покупке доли в английском клубе.

Происшествия Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.

Хоккей Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов Жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет "облить команду грязью", когда случаются поражения.

Общество Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы Савен, которому в январе исполнилось 72 года, отправился в плавание по Атлантическому океану в бочке без двигателя - она управлялась только за счет течения и ветра.

Политика Трибунал ООН поддержал Украину по инциденту в Керченском проливе Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Политика На Украине признали зависимость от торговли с Россией Киев пока не может прекратить экономические отношения с Москвой, это грозит «выстрелом в ногу» Украине, заявил представитель украинского президента в кабмине Андрей Герус.

Общество Россияне отказались от вина в пользу пива Все больше россиян отказываются от вина и крепкого алкоголя из-за высокой стоимости, и отдают предпочтение более дешевому пиву, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса Rate&Goods.

Политика Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко уходит в отставку Заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко уходит в отставку.

Армия и оружие Поездку американских кадетов на советском танке Т-64 сняли на видео Т-64 является советским танк среднего типа. Он был создан в начале 1960-х годов в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению.

Происшествия В RT France прокомментировали нападение на корреспондента в Тулузе Ранее сообщалось, что сотрудник полиции напал на корреспондента RT France во время протестов «жёлтых жилетов» в Тулузе.

Шоу-бизнес Кети Топурию заметили в компании бывшего супруга после разрыва с Гуфом Известная певица Кети Топурия была замечена в компании бывшего супруга Льва Гейхмана. Пара вместе с дочерью веселилась на детском празднике.

Автоспорт Квят должен стартовать 7-м на Гран-при Монако из-за штрафа Гасли Пилот "Ред Булл" француз Пьер Гасли оштрафован на три позиции на старте гонки этапа "Формулы-1" Гран-при Монако, сообщает в микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Эндрю Бенсон со ссылкой на релиз "Формулы-1".

Наука В Австралии найдены выделяющие золото грибы Эксперты обнаружили в Австралии грибы, которые в процессе жизнедеятельности готовы выделять золото на своей поверхности.

Культура Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха» Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.

Космос Астероид приближается к Земле в эти минуты Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.

Шоу-бизнес Бузова станет парой Батрутдинова в новом шоу на ТНТ Продолжение-вариация шоу «Холостяк» в виде телепроекта под названием «План Б» скоро ждет всех фанатов Ольги Бузовой.

Шоу-бизнес Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.

Путешествия Японская авиакомпания откроет маршруты на Москву и Владивосток Как рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова авиарейсы свяжут Токио с Москвой и Владивостоком.

Политика Активисты КПРФ в Новокузнецке провели акцию по противодействию ТОР В Статье 18 очень закамуфлировано, по отношению к первоначальному (правительственному) варианту закона (см. ст.20), написано, что «особенности трудовой деятельности лиц, работающих у резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, устанавливаются Трудовым Кодексом РФ».