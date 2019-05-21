Здоровье
Главный онколог назвал продукты, вызывающие ракРИА Новости 10:27
Руководитель рабочей группы по диагностике и лечению меланомы кожи головы и шеи НМИЦР Минздрава Андрей Поляков в свою очередь отметил важность диагностики этого заболевания на ранней стадии. По его словам, выявляемость меланомы на первой или второй стадии сейчас составляет 79 процентов.
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Ранее сообщалось, что ЦСКА отмечает 300 победу.
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Против Порошенко возбудили дело о госизмене
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Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
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Дайджест научно-популярных мероприятий 20.05 – 26.05
Вечер с астрономом Лекция о поиске внеземной жизни Зачем идти: узнать, как ведется поиск разумной жизни во Вселенной, какие методы изобретались для того, чтобы установить контакт с братьями по разуму, что предлагают астрономы, радиофизики, математики, лингвисты, биологи и армия энтузиастов, предоставляющих свои персональные компьютеры для анализа принятых из космоса сигналов.
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Глава Минздрава Украины заявила, что покинула страну из-за России
Исполняющая обязанности главы министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила изданию «Укринформ», что отбыла в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения.
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США ввели санкции против трёх организаций из России
Соединённые Штаты ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.
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Состояние ноги Александра Кокорина вызывает опасения у самого футболиста и врачей "Зенита", которые после первого визита больше ни разу не были в СИЗО у нападающего.
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Армия и оружие
Индийский Spyder сбил Ми-17 по ошибке
Индийский зенитный ракетный комплекс Spyder израильского производства по ошибке сбил вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, пишет «Российская газета».
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В отличие от вышеперечисленных авто, новый Q5 TFSI E Quattro сохраняет двигатель внутреннего сгорания, образуя гибридную силовую установку.
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Актриса Софи Тернер, которая исполнила роль Сансы Старк в сериале «Игра Престолов», заявила, что не удивлена реакцией фанатов.
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