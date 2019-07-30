Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделкуLenta.ru 01:17

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории. Два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона и еще один разбился в окрестностях города Шэнксвилль, штат Пенсильвания.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Эксперт объяснил угрозы раскрыть заказчика атаки 11 сентября в американских СМИ

Взгляд.ру05:42

WSJ: обвиняемый по делу о терактах 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда

ТАССвчера в 20:36

СМИ узнали о готовности организатора теракта 11 сентября дать показания

РИА Новости00:39

Предполагаемый организатор терактов в США 11 сентября 2001 готов подтвердить причастность к ним саудовских властей

Эхо Москвы02:03

Обвиняемый в организации терактов 11 сентября готов дать показания в суде

Газета.Ruвчера в 21:27

Организатор теракта 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда

Интерфаксвчера в 21:04

Конгресс США опубликовал доклад об опасности передачи ядерных технологий Саудовской Аравии

Коммерсантъ05:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 06:07, Вашингтон
Футбол

Самедов объяснил, почему принял решение завершить карьеру

Полузащитник Александр Самедов в интервью "СЭ" объяснил, почему принял решение завершить карьеру.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете

Обновлено в 03:26
Общество

Минприроды поручило пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил главам регионов и Рослесхозу пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:58
Политика

Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 04:31
Кино

Американские феминистки призывают покончить с Тарантино

Голливудского режиссера Квентина Тарантино феминистки обвинили в том, что его фильмы наполнены насилием над женщинами, и это, считают они, "пора остановить".
Обновлено в 05:57
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии

Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете «Московский комсомолец» рассказали о своей жизни в колонии в Белгородской области.
Обновлено вчера в 12:20
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Музыка

Из-за концерта Rammstein на подъезде к Лужникам создалась пробка из желтых такси

Обновлено в 03:19
Политика

Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:51
Гаджеты

До запрета США Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком

По сообщениям сетевых источников, Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком до того, как американское правительство внесло китайского производителя в чёрный список, фактически запретив компаниям из США сотрудничать с телекоммуникационным гигантом из Поднебесной.
Обновлено в 03:01
Путешествия

Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул

Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе юмориста

Артиста заметили на борту самолета с неизвестной женщиной. В сети обсуждают слухи о возможном разводе Михаила Галустяна и его жены Виктории.
Обновлено вчера в 13:12
Технологии

Датчик для профилактики и лечения инсульта разработают в России к концу 2020 года

Ожидается, что РТМ-Brain будет разработан к концу 2020 года, и в течение двух-трех лет он не будет иметь аналогов в мире.
Обновлено в 05:54
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Индия закупила тысячу российских ракет

Россия поставит Индии около тысячи авиационных ракет.
Обновлено в 05:20
Экономика

Чайка заявил о проблемах в оборонном импортозамещении

Процесс импортозамещения в оборонной сфере испытывает проблемы, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.
Обновлено в 04:06
Политика

В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины

Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Кино

Сериал «Санта-Барбара» отметил свое 35-летие

Обновлено в 05:01
Политика

Захарова отреагировала на идею Киева создать русскоязычный телеканал

Обновлено в 03:48
Политика

Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов

Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:01
Транспорт

Федеральная трасса «Сибирь» в районе Тулуна закрыта из-за паводка

Движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в районе моста через реку Ия в городе Тулун Иркутской области прервано из-за паводка, сообщается на официальном сайте администрации Тулуна.
Обновлено вчера в 18:30
Кино

Владимир Машков назвал условие, при котором он вернется в кино

Обновлено в 04:15
Экономика

Банки стали прощать долги россиянам

Российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.
Обновлено в 03:12
Общество

Названы признаки профессионального выгорания

Эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве полицейских в Астрахани

Обновлено в 04:46
Происшествия

Мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком в Германии

Сотрудники полиции Германии задержали 40-летнего мужчину, который толкнул женщину с ребенком под поезд на вокзале во Франкфурте-на-Майне.
Обновлено вчера в 15:25
Политика

Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг на Украине

Президент Украины Зеленский подписал Указ "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам", направленный на обеспечение прозрачности работы государственных реестров, развитие современных средств электронной идентификации и внедрение электронных государственных услуг.
Обновлено в 04:38
Наука

Созданы увеличивающие масштаб контактные линзы

Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали контактные линзы, которыми можно управлять движением глаз.
Обновлено вчера в 08:32
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
ещё по теме
Халид Шейх Мохаммед
Пакистанский террорист
Один из организаторов террористического акта 11 сентября 2001 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное