Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделкуLenta.ru 01:17
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории. Два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона и еще один разбился в окрестностях города Шэнксвилль, штат Пенсильвания.
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с чего всё началось
Гражданин Пакистана Халид Шейх Мохаммед, которого называют одним из организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США, готов подтвердить информацию о причастности к терактам Саудовской Аравии, сообщает The Wall Street Journal.Коммерсантъвчера в 22:25
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WSJ: обвиняемый в теракте 11 сентября готов свидетельствовать против Саудовской Аравии
Коммерсантъвчера в 22:25
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 02:58, Вашингтон
Политика
В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России
Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.
Обновлено в 02:36
Футбол
Баринов пытался помешать Чалову пробить пенальти в дерби с ЦСКА
Журналист Тимур Журавель выложил на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» видео, как полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пытался помешать пробить пенальти нападающему ЦСКА Фёдору Чалову в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 01:05
Общество
Гороскоп на 29 июля: неожиданный доход ожидает Львов
Неожиданный доход ожидает Львов.
Обновлено 28 июля в 18:00
Общество
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Украинский политолог сравнил Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк
Обновлено в 02:27
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика
Порошенко заявил, что не намерен прятаться
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что даже без депутатской неприкосновенности он не собирается бежать из республики в связи с возможным уголовным преследованием.
Обновлено в 02:47
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
В Иркутской области и Красноярском крае в связи с пожарами введен режим "чрезвычайной ситуации в лесах", аналогичный режим действует в нескольких районах Республики Бурятия.
Обновлено вчера в 09:06
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено вчера в 14:57
Экономика
Центробанк прогнозирует рост уровня обеспеченности жильём в России
Средний показатель обеспеченности жильём в России к концу 2024 года увеличится на 2,5 квадратных метра — до 27,6 квадратных метра на одного жителя страны.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Названы основные признаки профессионального выгорания
Помимо прочего, отмечают эксперты, профессиональное выгорание может сопровождаться головными болями, нарушением сна, раздражительностью и наличием зависимостей (алкоголизма, табакокурения).
Обновлено в 00:04
Политика
«Яндекс» может перейти под контроль государства через два месяца
Глава Сбербанка Герман Греф выступает против перехода «Яндекса» под контроль государства, однако в «Ренессанс Капитале» полагают, что защитить компанию ему не удастся.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Не менее 12 человек погибли при крушении военного самолета в Пакистане
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Власти утвердили список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных собак, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Экономика
В правительстве договорились сократить закрытие данных из-за санкций
Экономический блок правительства поддерживает идею о разграничении оснований, по которым компании, попавшие под санкции, могут не раскрывать информацию о себе.
Обновлено в 01:05
Политика
Названы возможные сроки уничтожения Украины
Политик подчеркнул, что, если Украина "переживет" 2020 год, то это будет "большой победой".
Обновлено вчера в 23:32
Технологии
«Ростелеком» впервые закупил системы хранения данных по закону Яровой
«Ростелеком» потратил 3 млрд руб. на системы хранения данных (СХД) для исполнения закона Яровой.
Обновлено вчера в 17:34
Общество
Паводок размыл дамбу в селе в Бурятии и угрожает домам
Паводок размыл защитную дамбу в селе Улекчин Закаменского района Бурятии. Есть угроза жилым домам и социальным объектам.
Обновлено в 01:53
Авто
Renault с 1 августа поднимет цены на автомобили в РФ
Компания Renault планирует поднять рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России на 1-2% с 1 августа 2019 года.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Роналду признал, что сожалеет об уходе из «Реала»
Надеюсь, что у «Ювентуса» получится. Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус» в 2018 году.
Обновлено вчера в 14:37
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Технологии
НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay
Национальная система платежных карт (НСПК) хочет перенести на территорию России процесс обработки токенизированных платежей, совершающихся при помощи мобильных бесконтактных сервисов.
Обновлено в 01:22
Общество
В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за паводков
Режим ЧС из-за угрозы паводков ввели во всех районах Хабаровского края, кроме Аяно-Майского и Охотского.
Обновлено в 02:41
Общество
Жителям подтопленного села в Приамурье посоветовали бросить курить
Жители села Угловое, отказавшиеся эвакуироваться из-за паводка, попросили для себя сладости и сигареты.
Обновлено вчера в 11:26
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
В Астрахани госпитализировали десять моряков с иранского судна
Десять моряков иранского судна, почувствовавших недомогание в порту Астрахани, госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
Обновлено в 02:40