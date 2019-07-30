с чего всё началось

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории. Два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона и еще один разбился в окрестностях города Шэнксвилль, штат Пенсильвания.

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

Политика В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.

Футбол Баринов пытался помешать Чалову пробить пенальти в дерби с ЦСКА Журналист Тимур Журавель выложил на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» видео, как полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пытался помешать пробить пенальти нападающему ЦСКА Фёдору Чалову в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

Общество Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.

Политика Украинский политолог сравнил Киев и Москву Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.

Политика Порошенко заявил, что не намерен прятаться Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что даже без депутатской неприкосновенности он не собирается бежать из республики в связи с возможным уголовным преследованием.

Общество В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров В Иркутской области и Красноярском крае в связи с пожарами введен режим "чрезвычайной ситуации в лесах", аналогичный режим действует в нескольких районах Республики Бурятия.

Хоккей Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси» Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.

Экономика Центробанк прогнозирует рост уровня обеспеченности жильём в России Средний показатель обеспеченности жильём в России к концу 2024 года увеличится на 2,5 квадратных метра — до 27,6 квадратных метра на одного жителя страны.

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Политика «Яндекс» может перейти под контроль государства через два месяца Глава Сбербанка Герман Греф выступает против перехода «Яндекса» под контроль государства, однако в «Ренессанс Капитале» полагают, что защитить компанию ему не удастся.

Общество Власти утвердили список потенциально опасных пород собак Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных собак, сообщает РИА "Новости".

Экономика В правительстве договорились сократить закрытие данных из-за санкций Экономический блок правительства поддерживает идею о разграничении оснований, по которым компании, попавшие под санкции, могут не раскрывать информацию о себе.

Политика Названы возможные сроки уничтожения Украины Политик подчеркнул, что, если Украина "переживет" 2020 год, то это будет "большой победой".

Технологии «Ростелеком» впервые закупил системы хранения данных по закону Яровой «Ростелеком» потратил 3 млрд руб. на системы хранения данных (СХД) для исполнения закона Яровой.

Общество Паводок размыл дамбу в селе в Бурятии и угрожает домам Паводок размыл защитную дамбу в селе Улекчин Закаменского района Бурятии. Есть угроза жилым домам и социальным объектам.

Авто Renault с 1 августа поднимет цены на автомобили в РФ Компания Renault планирует поднять рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России на 1-2% с 1 августа 2019 года.

Общество Росконтроль назвал токсичную зубную пасту Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.

Технологии НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay Национальная система платежных карт (НСПК) хочет перенести на территорию России процесс обработки токенизированных платежей, совершающихся при помощи мобильных бесконтактных сервисов.

Общество В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за паводков Режим ЧС из-за угрозы паводков ввели во всех районах Хабаровского края, кроме Аяно-Майского и Охотского.

Общество Жителям подтопленного села в Приамурье посоветовали бросить курить Жители села Угловое, отказавшиеся эвакуироваться из-за паводка, попросили для себя сладости и сигареты.