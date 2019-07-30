Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделкуLenta.ru 01:17
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории. Два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона и еще один разбился в окрестностях города Шэнксвилль, штат Пенсильвания.
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Путешествия
Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристов
Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено в 07:26
Политика
Порошенко пообещал не прятаться назло Путину
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае лишения депутатской неприкосновенности не будет прятаться, так как это станет «большим подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 05:29
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Гаджеты
«Ростелеком» завершил покупку доли в «Национальных технологиях»
«Ростелеком» сообщил о закрытии сделки по приобретению 49% долей в уставном капитале «Национальных технологий».
Обновлено в 04:43
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Политика
Организаторы митинга 3 августа отказались от предложенной мэрией Москвы площадки
Обновлено в 07:24
Политика
Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению MH17
Частное расследование По информации, опубликованной на сайте фирмы Wifka, детектив Йозеф Реш занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Подмосковье газом отравились 14 человек
Во вторник, 30 июля, стало известно, что четырнадцать человек отравились газом в Московской области.
Обновлено в 06:09
Политика
Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»
Обновлено в 04:31
Происшествия
Замурованную в стену церковной лавки мумию нашли в России
В Нижегородской области в деревне Гремячки обнаружили мумию, которая была вмурована в стену церковной лавки XVII века.
Обновлено в 04:56
Культура
Нацмузей РТ получит мультимедиа-гид с дополненной реальностью
Мультимедиа-гид по экспозиции и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности, получит Национальный музей Татарстана.
Обновлено в 06:32
Политика
В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма
"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Футбол
Александр Самедов: «Вернул бы в „Спартак“ Карреру»
Обновлено в 07:17
Транспорт
Из-за паводков в Иркутской области вновь перекрыли трассу «Сибирь»
В Тулуне Иркутской области снова закрыто движение для всех видов транспорта на трассе Р-255. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Прибайкалье".
Обновлено в 01:34
Игры
Sony отгрузила 100 миллионов консолей PlayStation 4
Ранее компания сообщала, что в наступившем финансовом году, который начался 1 апреля 2019-го и закончится 31 марта 2020-го, планирует продать 16 миллионов консолей.
Обновлено в 02:52
Авто
ГАЗ разработает беспилотную «ГАЗель»
Обновлено в 01:50
Политика
Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
Обновлено в 06:06
Экономика
В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI
Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.
Обновлено 28 июля в 17:01
Здоровье
Жительнице Новокузнецка удалили опухоль весом 4 кг
В Новокузнецке хирурги удалили местной жительнице 4-килограммовую опухоль.
Обновлено в 06:45
Политика
Ходорковский желал гибели российских журналистов в ЦАР
Власти Центральноафриканской Республики 30 июля сообщили о приостановке следственных действий по делу, касающемуся убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.
Обновлено в 05:35
Авто
Показана базовая версия купе и кабриолета Porsche 911 Carrera
Линейка автомобилей Porsche 911 расширяется, поскольку компания начала рассекречивать базовые версии Carrera купе и кабриолет.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Илье Яшину добавили 10 суток ареста
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
В США разрабатывают новые виды сверхзвукового оружия
В США разрабатывают новые секретные программы сверхзвукового оружия.
Обновлено в 07:13
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Представитель Михаила Галустяна опроверг слухи о его разводе
Представитель шоумена Алексей Новацкий прокомментировал скандальные слухи.
Обновлено в 05:00