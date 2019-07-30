Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделкуLenta.ru 01:17

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории. Два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона и еще один разбился в окрестностях города Шэнксвилль, штат Пенсильвания.
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Эксперт объяснил угрозы раскрыть заказчика атаки 11 сентября в американских СМИ

Взгляд.ру05:42

Конгресс США опубликовал доклад об опасности передачи ядерных технологий Саудовской Аравии

Коммерсантъ05:22

Предполагаемый организатор терактов в США 11 сентября 2001 готов подтвердить причастность к ним саудовских властей

Эхо Москвы02:03

СМИ узнали о готовности организатора теракта 11 сентября дать показания

РИА Новости00:39

Обвиняемый в организации терактов 11 сентября готов дать показания в суде

Газета.Ruвчера в 21:27

Организатор теракта 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда

Интерфаксвчера в 21:04

WSJ: обвиняемый по делу о терактах 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда

ТАССвчера в 20:36
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Путешествия

Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристов

Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено в 07:26
Политика

Порошенко пообещал не прятаться назло Путину

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае лишения депутатской неприкосновенности не будет прятаться, так как это станет «большим подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 05:29
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Гаджеты

«Ростелеком» завершил покупку доли в «Национальных технологиях»

«Ростелеком» сообщил о закрытии сделки по приобретению 49% долей в уставном капитале «Национальных технологий».
Обновлено в 04:43
Общество

В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Политика

Захарова отреагировала на идею Киева создать русскоязычный телеканал

Обновлено в 03:48
Политика

Организаторы митинга 3 августа отказались от предложенной мэрией Москвы площадки

Обновлено в 07:24
Политика

Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению MH17

Частное расследование По информации, опубликованной на сайте фирмы Wifka, детектив Йозеф Реш занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В Подмосковье газом отравились 14 человек

Во вторник, 30 июля, стало известно, что четырнадцать человек отравились газом в Московской области.
Обновлено в 06:09
Политика

Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»

Обновлено в 04:31
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»

Обновлено в 06:30
Происшествия

Замурованную в стену церковной лавки мумию нашли в России

В Нижегородской области в деревне Гремячки обнаружили мумию, которая была вмурована в стену церковной лавки XVII века.
Обновлено в 04:56
Культура

Нацмузей РТ получит мультимедиа-гид с дополненной реальностью

Мультимедиа-гид по экспозиции и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности, получит Национальный музей Татарстана.
Обновлено в 06:32
Политика

В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма

"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Футбол

Александр Самедов: «Вернул бы в „Спартак“ Карреру»

Обновлено в 07:17
Транспорт

Из-за паводков в Иркутской области вновь перекрыли трассу «Сибирь»

В Тулуне Иркутской области снова закрыто движение для всех видов транспорта на трассе Р-255. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Прибайкалье".
Обновлено в 01:34
Игры

Sony отгрузила 100 миллионов консолей PlayStation 4

Ранее компания сообщала, что в наступившем финансовом году, который начался 1 апреля 2019-го и закончится 31 марта 2020-го, планирует продать 16 миллионов консолей.
Обновлено в 02:52
Общество

Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта «Гагарин»

Обновлено в 07:25
Происшествия

Боксер Сергей Ковалев был снят с рейса за домогательство к пассажирке

Обновлено в 03:20
Авто

ГАЗ разработает беспилотную «ГАЗель»

Обновлено в 01:50
Политика

Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве

Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
Обновлено в 06:06
Экономика

В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI

Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.
Обновлено 28 июля в 17:01
Здоровье

Жительнице Новокузнецка удалили опухоль весом 4 кг

В Новокузнецке хирурги удалили местной жительнице 4-килограммовую опухоль.
Обновлено в 06:45
Политика

Ходорковский желал гибели российских журналистов в ЦАР

Власти Центральноафриканской Республики 30 июля сообщили о приостановке следственных действий по делу, касающемуся убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.
Обновлено в 05:35
Авто

Показана базовая версия купе и кабриолета Porsche 911 Carrera

Линейка автомобилей Porsche 911 расширяется, поскольку компания начала рассекречивать базовые версии Carrera купе и кабриолет.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

Илье Яшину добавили 10 суток ареста

Обновлено в 05:49
Армия и оружие

В США разрабатывают новые виды сверхзвукового оружия

В США разрабатывают новые секретные программы сверхзвукового оружия.
Обновлено в 07:13
Политика

Украина отметит День независимости в новом формате

Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

Представитель Михаила Галустяна опроверг слухи о его разводе

Представитель шоумена Алексей Новацкий прокомментировал скандальные слухи.
Обновлено в 05:00
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Халид Шейх Мохаммед
Пакистанский террорист
Один из организаторов террористического акта 11 сентября 2001 года.
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