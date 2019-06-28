Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв уходит из компанииBFM.ru 00:59

Главный дизайнер компании Apple, британец Джони Айв заявил об уходе из компании к концу года, он намеревается создать свою собственную дизайнерскую контору LoveFrom. Уже известно, что первым клиентом будет Apple, сообщает ВВС. Айв был непосредственным проектировщиком дизайна Mac, iPod и iPhone.
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Главный дизайнер Apple уходит в отставку

Коммерсантъвчера в 18:28

Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию

РИА Новостивчера в 18:20

Главный дизайнер iPhone и iPad покинул Apple

Lenta.ruвчера в 17:28

Главный дизайнер Apple Джони Айв решил уйти в отставку

РБКвчера в 18:01

Главный дизайнер Apple покинет компанию в этом году

ТАССвчера в 17:45

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию

Дождьвчера в 17:32

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию в этом году

Интерфаксвчера в 18:09
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
Происшествия

В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона

В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Встреча Путина и Трампа началась в Осаке

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа началась "на полях" саммита "большой двадцатки" в Осаке.
Обновлено в 01:10
Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин

Обновлено вчера в 14:10
Происшествия

Российских школьниц заставили работать официантками в Китае

Обновлено вчера в 07:13
Авто

Паркетник Kia Seltos получил в Корее полный привод

В Южной Корее открылся приём заказов на компакт Kia Seltos по ценам от 19,3 до 26,7 млн вон (1,05–1,45 млн рублей).
Обновлено вчера в 11:05
Общество

На железной дороге в Тайшетском районе введен режим ЧС из-за паводков

Режим чрезычайной ситуации добрался и до железной дороги. Так, ВСЖД объявило о режиме ЧС в Тайшетском районе в связи с паводками.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие

СМИ рассказали о подготовке Литвы к войне с Россией

По мнению, аналитиков издания, в случае войны Литва займет оборонительную позицию и будет ждать помощи НАТО.
Обновлено в 00:02
Политика

Путин сообщил, что думает над вопросом о преемнике с 2000 года

Господин Путин сообщил изданию, что думает о преемнике с 2000 года.
Обновлено вчера в 17:43
Политика

Порошенко заявил о первом шаге для признания Крыма российским в Европе

Москва добилась возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и так сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке.
Обновлено в 01:41
Происшествия

В Японии арестовали россиянина за граффити у дворца императора

Обновлено в 01:07
Общество

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия

Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Футбол

Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Парагвай по пенальти

Сборная Бразилии одержала победу над командой Парагвая в четвертьфинале Кубка Америки.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Петербуржец с мачете напал на охранника из-за парковочного места

В четверг вечером, 27 июня, петербуржец с мачете напал на сотрудника одного из частных охранных предприятий, который припарковал служебную машину возле одного из домов по улице Рылеева.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средств

Основатель российского автодилера «Рольф» Сергей Петров связал сегодняшние обыски в московских и петербургских офисах компании с делом о незаконном выводе за рубеж денег.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия

Четверых пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии перевезли в Улан-Удэ

Обновлено вчера в 21:59
Технологии

Посекундно свысока: о проблемах на борту сообщат по интернету

Качественная интернет-связь с землей поможет эффективнее обслуживать технику, позволит предупреждать пилотов об опасных ситуациях прямо во время полета и решит проблему потери черных ящиков в случае, если катастрофа всё же произошла.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика

Последствия пенсионной реформы оценили в деньгах

Повышение пенсионного возраста позволит лишь немного затормозить увеличение демографической нагрузки.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Трамп и Меркель обсудили поддержку экономических реформ на Украине

Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили на состоявшейся в пятницу встрече проблематику поддержки экономических реформ на Украине, ситуацию вокруг Ирана и ряд других вопросов международной повестки дня.
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье

В Ленобласти пациенты с ВИЧ остались без лекарств

В Ленобласти пациенты с ВИЧ остались без жизненно-необходимого лекарства - тенофовира.
Обновлено вчера в 13:56
Гаджеты

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

В районе Химок произошел сбой в движении поездов

Движение поездов нарушено в районе станции Сходня в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие

В России создали «невидимый» для самолетов радар

Пассивная радиолокационная станция "Тропа", невидимая для самолётов и дронов-разведчиков, создана в России и успешно прошла испытания, заявил в четверг РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной РЛС - "ОКБ-Планета" (входит в концерн РТИ) - Александр Петров.
Обновлено в 01:16
Общество

Урбанист Илья Варламов зачастил с критикой Челябинска

Известный российский урбанист и блогер Илья Варламов вновь выпустил критический ролик о состоянии городской среды Челябинска.
Обновлено вчера в 22:37
Общество

В России сократилось развитие гипермаркетов

В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено вчера в 18:54
Политика

Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено вчера в 10:59
Политика

Грузия и Литва отказались покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной

Представители Украины в ПАСЕ сообщили, что вместе с ними текущую сессию ассамблеи покинут Словакия, Грузия, Польша, Литва, Латвия и Эстония.
Обновлено вчера в 12:41
Путешествия

Названа минимальная стоимость отдыха в Крыму

Обновлено вчера в 15:27
Авто

Назван средний годовой пробег автомобилей в России

Обновлено вчера в 08:12
Экономика

Мясо назвали самым перспективным продуктом для экспорта в Китай

Аналитики KPMG в своем исследовании «Рынок продовольствия КНР: возможности для российских компаний» (отчет есть у РБК) назвали наиболее перспективные продовольственные категории для экспорта в Китай.
Обновлено в 01:00
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Джонатан Айв
Американский дизайнер
Англо-американский дизайнер, главный директор по дизайну компании Apple. Известен как дизайнер iMac, алюминиевых и титановых PowerBook G4, MacBook, MacBook Pro, iPod, iPhone, iPad.
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