Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв уходит из компанииBFM.ru 00:59
Главный дизайнер компании Apple, британец Джони Айв заявил об уходе из компании к концу года, он намеревается создать свою собственную дизайнерскую контору LoveFrom. Уже известно, что первым клиентом будет Apple, сообщает ВВС. Айв был непосредственным проектировщиком дизайна Mac, iPod и iPhone.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
Происшествия
В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона
В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Встреча Путина и Трампа началась в Осаке
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа началась "на полях" саммита "большой двадцатки" в Осаке.
Обновлено в 01:10
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
Российских школьниц заставили работать официантками в Китае
Обновлено вчера в 07:13
Авто
Паркетник Kia Seltos получил в Корее полный привод
В Южной Корее открылся приём заказов на компакт Kia Seltos по ценам от 19,3 до 26,7 млн вон (1,05–1,45 млн рублей).
Обновлено вчера в 11:05
Общество
На железной дороге в Тайшетском районе введен режим ЧС из-за паводков
Режим чрезычайной ситуации добрался и до железной дороги. Так, ВСЖД объявило о режиме ЧС в Тайшетском районе в связи с паводками.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
СМИ рассказали о подготовке Литвы к войне с Россией
По мнению, аналитиков издания, в случае войны Литва займет оборонительную позицию и будет ждать помощи НАТО.
Обновлено в 00:02
Политика
Путин сообщил, что думает над вопросом о преемнике с 2000 года
Господин Путин сообщил изданию, что думает о преемнике с 2000 года.
Обновлено вчера в 17:43
Политика
Порошенко заявил о первом шаге для признания Крыма российским в Европе
Москва добилась возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и так сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке.
Обновлено в 01:41
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Футбол
Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Парагвай по пенальти
Сборная Бразилии одержала победу над командой Парагвая в четвертьфинале Кубка Америки.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Петербуржец с мачете напал на охранника из-за парковочного места
В четверг вечером, 27 июня, петербуржец с мачете напал на сотрудника одного из частных охранных предприятий, который припарковал служебную машину возле одного из домов по улице Рылеева.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средств
Основатель российского автодилера «Рольф» Сергей Петров связал сегодняшние обыски в московских и петербургских офисах компании с делом о незаконном выводе за рубеж денег.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия
Четверых пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии перевезли в Улан-Удэ
Обновлено вчера в 21:59
Технологии
Посекундно свысока: о проблемах на борту сообщат по интернету
Качественная интернет-связь с землей поможет эффективнее обслуживать технику, позволит предупреждать пилотов об опасных ситуациях прямо во время полета и решит проблему потери черных ящиков в случае, если катастрофа всё же произошла.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
Последствия пенсионной реформы оценили в деньгах
Повышение пенсионного возраста позволит лишь немного затормозить увеличение демографической нагрузки.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Трамп и Меркель обсудили поддержку экономических реформ на Украине
Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили на состоявшейся в пятницу встрече проблематику поддержки экономических реформ на Украине, ситуацию вокруг Ирана и ряд других вопросов международной повестки дня.
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье
В Ленобласти пациенты с ВИЧ остались без лекарств
В Ленобласти пациенты с ВИЧ остались без жизненно-необходимого лекарства - тенофовира.
Обновлено вчера в 13:56
Гаджеты
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
В районе Химок произошел сбой в движении поездов
Движение поездов нарушено в районе станции Сходня в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие
В России создали «невидимый» для самолетов радар
Пассивная радиолокационная станция "Тропа", невидимая для самолётов и дронов-разведчиков, создана в России и успешно прошла испытания, заявил в четверг РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной РЛС - "ОКБ-Планета" (входит в концерн РТИ) - Александр Петров.
Обновлено в 01:16
Общество
Урбанист Илья Варламов зачастил с критикой Челябинска
Известный российский урбанист и блогер Илья Варламов вновь выпустил критический ролик о состоянии городской среды Челябинска.
Обновлено вчера в 22:37
Общество
В России сократилось развитие гипермаркетов
В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Грузия и Литва отказались покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной
Представители Украины в ПАСЕ сообщили, что вместе с ними текущую сессию ассамблеи покинут Словакия, Грузия, Польша, Литва, Латвия и Эстония.
Обновлено вчера в 12:41
Путешествия
Названа минимальная стоимость отдыха в Крыму
Обновлено вчера в 15:27
Авто
Назван средний годовой пробег автомобилей в России
Обновлено вчера в 08:12
Экономика
Мясо назвали самым перспективным продуктом для экспорта в Китай
Аналитики KPMG в своем исследовании «Рынок продовольствия КНР: возможности для российских компаний» (отчет есть у РБК) назвали наиболее перспективные продовольственные категории для экспорта в Китай.
Обновлено в 01:00